Чешская художница, первооткрывательница новой книжной графики, неустанно занимавшаяся поддержкой творческой жизни чешского общества. Она неоднократно бывала во Франции, где черпала вдохновение и завязала знакомство со многими писателями и художниками.
Зденька Браунерова и Мария Тенишева
Первый толчок к появлению этих контактов дал будущий муж ее сестры, французский писатель Элемир Бурж, который познакомил чешскую художницу со многими выдающимися произведениями искусства Франции и ввел в круг таких писателей как Морис Метерлинк и Анатоль Франс. В 1905 году знаменитый скульптор Огюст Роден по ее приглашению посетил Чехию и Моравию. У Зденки Браунеровой были и другие достижения: она с успехом участвовала в женской выставке на Елисейских Полях, а в 1890 году – в салоне на Марсовом поле в Париже.
Зденка Браунерова выступала покровительницей талантливых чешских деятелей культуры – Хитусси, Мрштика, Зейера, Мартена, а также таких выдающихся художников как Йожи Упрка, скульптор Франтишек Билек и живописец Ян Зрзавый. Последний отзывался о ней как о «…необыкновенной женщине, обладающей чувством юмора, образованной, оригинальной».
Будучи независимой творческой натурой, своим образом жизни она значительно отличалась от стандартов поведения современников и смогла реализоваться как творческая личность, несмотря на то что шла наперекор мещанской морали. Зденка Браунерова скончалась 23 мая 1934 года в Праге и похоронена в пантеоне «Славин» на Вышеграде среди других выдающихся личностей, оставивших след в чешской истории.
Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.
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