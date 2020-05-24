Выдающиеся женщины чешской истории

В этом году исполнилось 100 лет с момента, когда было законодательно закреплено равное избирательное право женщин Чехословакии, что открыло путь к искоренению существовавшего ранее неравноправного участия полов в политической жизни. Не вызывает сомнений, что это стало заслугой первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика, рядом с которым была такая сильная женщина как его супруга Шарлотта. Сам президент открыто называл себя феминистом.

Сто лет избирательного права женщин было не единственной круглой датой, послужившей толчком для создания проекта «Героини чешской истории». «Мы отмечаем 200-летие со дня рождения такой ключевой для чешской культуры и общества фигуры как Божена Немцова. Мы не можем не вспомнить гуманитарную активистку Марию Шмолкову, которая помогла тысячам людей бежать от нацистского режима. И, разумеется, мы не можем не назвать политика, юриста, необыкновенно мужественную женщину Миладу Горакову, с которой коммунистический режим расправился после фальсифицированного судебного процесса. А также многих и многих других выдающихся женщин», – напоминает директор Чешских центров Ондржей Черны.

Выбор был велик. Так как составлялся список из 50 героинь чешской истории? «Проект включает портреты выдающихся женщин, увиденных глазами сегодняшних молодых иллюстраторов – студентов факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене».

Работа над иллюстрациями проходила руководством профессора Ренаты Фучиковой. «Сегодня, в начале XXI века, мы принимаем как данность, что в Чешской Республике женщины сами решают вопросы своего места в обществе, образования, имущества, профессии. Нам сложно представить, какие усилия приходилось прикладывать женщинам, жившим раньше нас, какие препятствия им приходилось преодолевать. Они заслуживают того, чтобы их называли героиням», – считает профессор Фучикова. «В ходе проекта мы привлекли к работе еще двух женщин – известную писательницу Катержину Тучкову и историка Ленку Кршижову».

Итогом работы стала книга, которая выйдет осенью, а также выставка. С учетом сегодняшней ситуации в мире выставка не может путешествовать по Чешским центрам в разных странах. Поэтому к проекту подключились и мы и в течение следующих 10 недель представим вашему вниманию портреты 50 выдающихся женщин прошлого и настоящего.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.