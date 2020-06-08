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Шарлотта Гарриг-Масарик стала первой леди в истории независимого государства, однако болезнь не позволила ей долго играть эту роль. Пагубно на состоянии ее здоровья сказались события, выпавшие на долю семьи в годы Первой мировой войны: умер сын Герберт, Томаш Масарик и дочь Ольга оказались в эмиграции. Шарлотта подвергалась преследованиям со стороны полиции и столкнулась с безденежьем. После избрания Масарика президентом Шарлотта попеременно находилась в санатории и в резиденции в замке Ланы. Несмотря на плохое самочувствие, несколько раз выступала перед публикой, в том числе на слете общества «Сокол», где ее встретили восторженными овациями. Скончалась в Ланах 13 мая 1923 года в возрасте 72 лет. Перед ее кончиной Томаш Гарриг Масарик выразил признательность супруге: «Шарли, спасибо за все, что ты для меня сделала! Я знаю, что без тебя я не смог бы добиться того, чего достиг, не стал бы тем, чем стал».

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.