Супруга первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Американка, родившаяся в Нью-Йорке, смогла в совершенстве овладеть чешским языком. В Праге принимала участие в деятельности многочисленных женских объединений, боролась за равноправие женщин и оказывала существенное влияние в этом вопросе на своего мужа.
Шарлотта Гариг Масарикова
Шарлотта Гарриг-Масарик стала первой леди в истории независимого государства, однако болезнь не позволила ей долго играть эту роль. Пагубно на состоянии ее здоровья сказались события, выпавшие на долю семьи в годы Первой мировой войны: умер сын Герберт, Томаш Масарик и дочь Ольга оказались в эмиграции. Шарлотта подвергалась преследованиям со стороны полиции и столкнулась с безденежьем. После избрания Масарика президентом Шарлотта попеременно находилась в санатории и в резиденции в замке Ланы. Несмотря на плохое самочувствие, несколько раз выступала перед публикой, в том числе на слете общества «Сокол», где ее встретили восторженными овациями. Скончалась в Ланах 13 мая 1923 года в возрасте 72 лет. Перед ее кончиной Томаш Гарриг Масарик выразил признательность супруге: «Шарли, спасибо за все, что ты для меня сделала! Я знаю, что без тебя я не смог бы добиться того, чего достиг, не стал бы тем, чем стал».
Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.
Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов
Нацисты на прилавке. Если за деньги, то можно?
Авангард, сюрреализм, компартия. Множественное число поэзии Витезслава Незвала
Марш смерти. 75 лет назад из Брно изгнали немцев
Черточки на «Мозге» или древние тайны пещеры Моравского Карста