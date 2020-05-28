Поликсена из Пернштейна

Во время восстания протестантских сословий Поликсена решительно отстаивала свои католические убеждения. В 1618 году она спасла от гибели габсбургских наместников Вилема Славату и Ярослава из Мартиниц, которых во время Второй пражской дефенестрации выбросили из окон Пражского Града. Она выгнала из своего дворца на Градчанах делегацию сословий, требовавшую их выдачи. Спустя десять лет после этих событий она преподнесла в дар монастырю босых кармелитов при храме Девы Марии Победоносной фигурку так называемого Пражского Езулатка – знаменитую чудотворную скульптуру Младенца Иисуса, посмотреть на которую сегодня съезжаются тысячи туристов.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.