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Поликсена из Пернштейна

Русская служба
28-05-2020
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Поликсена принадлежала к роду Пернштейнов, а по материнской линии – к знатнейшей испанской аристократии. Ее первым супругом был высочайший бургграф Чешского королевства, владарж Вилем из Рожмберка, а вторым – высочайший канцлер Зденек Войтех Попел из Лобковиц. Несмотря на то что Поликсена не являлась женой монарха, в чешском обществе она занимала чрезвычайно значимое положение и фактически играла роль первой дамы государства в эпоху правления императора Рудольфа II, отказавшегося от заключения официального брака.

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

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Во время восстания протестантских сословий Поликсена решительно отстаивала свои католические убеждения. В 1618 году она спасла от гибели габсбургских наместников Вилема Славату и Ярослава из Мартиниц, которых во время Второй пражской дефенестрации выбросили из окон Пражского Града. Она выгнала из своего дворца на Градчанах делегацию сословий, требовавшую их выдачи. Спустя десять лет после этих событий она преподнесла в дар монастырю босых кармелитов при храме Девы Марии Победоносной фигурку так называемого Пражского Езулатка – знаменитую чудотворную скульптуру Младенца Иисуса, посмотреть на которую сегодня съезжаются тысячи туристов.

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.

Русская служба
28-05-2020
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