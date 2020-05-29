Мария Терезия

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Марии Терезии пришлось принять бразды правления в возрасте 23 лет, и хотя ее не учили управлению государством, она считается одним из наиболее успешных монархов в истории. Разумеется, за свое место на троне ей пришлось бороться. С 1740 по 1763 год шли войны «за австрийское наследство» между Марией Терезией и ее соседями – Пруссией и Баварией, которых поддерживала Франция, а сторону Австрии приняла, в частности, Россия.

Основным поводом к войне послужило непризнание Прагматической санкции, гарантировавшей Марии Терезии право на наследование престола. Помимо династических притязаний баварского курфюрста Максимилиана, король Пруссии Фридрих II необоснованно заявил свои права на Силезию. Поэтому первые военные конфликты называют «силезскими войнами», а третий, самый крупный, вошел в историю как Семилетняя война.

Эпоха правления Марии Терезии ознаменовалась проведением многочисленных реформ, среди которых было введение всеобщего обязательного образования – был принят закон, требовавший, чтобы все дети, как девочки, так и мальчики, проходили обязательное обучение. Подданные Марии Терезии получили постоянные фамилии, была проведена стандартизация мер и весов, осуществлена военная реформа, улучшено земское управление, появилась новая почтовая система. Все это помогло модернизировать империю и влияло на жизнь ее населения и в последующие века.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.