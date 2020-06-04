Мария фон Эбнер-Эшенбах

Стала первой женщиной, получившей степень доктора Венского университета. Интересовалась политикой и много сил отдавала детям, хотя у нее самой детей не было.

В немецкоязычном мире считается выдающейся писательницей XIX века, однако на родине не снискала большой популярности. При этом Моравия является местом, где происходит действие ее многочисленных рассказов и других прозаических произведений на тему сельской жизни. По мнению специалистов, Эбнер-Эшенбах не добилась известности в чешской среде, поскольку писала по-немецки.

Писательница скончалась 12 марта 1916 года в Вене. Согласно завещанию, похоронена в фамильном склепе графов Дубских в Здиславицах.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.