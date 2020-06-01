Магдалена Добромила Реттигова

Она представила ряд ранее неизвестных подходов к этому вопросу в чешской среде и значительно расширила словарный запас чешского языка. Читала лекции, вела курсы, преподавала. При этом Реттигова была не просто автором кулинарных рецептов – ее деятельность на благо возрождения чешской культуры была гораздо масштабнее. Она писала патриотические рассказы, стихи и даже юмористические зарисовки, которые в свое время пользовались большой популярностью. Парадоксально, но до 18 лет эта горячая чешская патриотка говорила только по-немецки. Богатство чешского языка открыл Магдалене ее муж Ян Антонин Судиправ Реттиг.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.