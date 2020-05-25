Княгиня Людмила

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Первая известная в истории чешская княгиня, жена князя Борживоя I. С уверенностью можно сказать, что некоторое время в ее руках была сосредоточена власть в стране. Была известна своей набожностью и заботой о бедных. Она воспитала своего внука Вацлава, который стал впоследствии святым небесным покровителем Чехии. Людмиле, убитой в результате козней своей невестки Драгомиры, стали поклоняться как святой, и в XII веке она была канонизирована.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.