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Княгиня Людмила

25-05-2020
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Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

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Святая Людмила увековечена в Москве в камне

Первая известная в истории чешская княгиня, жена князя Борживоя I. С уверенностью можно сказать, что некоторое время в ее руках была сосредоточена власть в стране. Была известна своей набожностью и заботой о бедных. Она воспитала своего внука Вацлава, который стал впоследствии святым небесным покровителем Чехии. Людмиле, убитой в результате козней своей невестки Драгомиры, стали поклоняться как святой, и в XII веке она была канонизирована.

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.

25-05-2020
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