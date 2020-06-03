Божена Немцова

Свои детские годы писательница, чье девичье имя было Барбора Панклова, провела в Ратиборжице у Ческе Скалице. В край своего детства писательница возвращается в своем произведении «Бабушка».

В 17 лет она вышла замуж за налогового инспектора Йозефа Немеца, в браке с которым родилось четверо детей. Жизнь с учеником деятеля национального возрождения Йозефа Юнгмана, убежденным чешским патриотом, который был на десять лет старше, была не слишком спокойной и не очень счастливой. Семье приходилось постоянно переезжать с места на место и мириться в политическими преследованиями со стороны австрийских властей.

В 1842 году семья поселилась в Праге, и Йозеф Немец ввел свою жену в чешские патриотические круги. 21 января 1862 года на 42-м году жизни писательница скончалась. Похоронена в чешском пантеоне на пражском Вышеграде.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.