Архив передач

Берта фон Зутнер

Русская служба
05-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати

Пацифистка, немецкоязычная журналистка и писательница, родившаяся в Праге. Принадлежала к аристократической фамилии Кинских. Она стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии мира (1905 год). Выступала против антисемитизма, боролась за права меньшинств и равноправие женщин. Принимала участие в создании Международного суда в Гааге.

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

Читайте также

Чешка, которая посоветовала Нобелю давать премии борцам за мир

Ее личная жизнь и любовные увлечения можно сравнит с приключенческим романом. Берта привлекла симпатии нескольких мужчин, встретившихся на ее жизненном пути, – Альфреда Нобеля,  барона Артура Гундаккара фон Зуттнера и писателя Карла Фридрих Мая, который открыто ею восхищался. Ключевой стал встреча с Нобелем – в противном случае, возможно, не появилась бы Нобелевская премия мира, без которой Берта не смогла бы стать видной общественной фигурой.

Большую популярность завоевал ее роман «Долой оружие!», к созданию которого ее подтолкнула русско-турецкая война. Эта книга была переведена на все основные языки мира, а своими космополитическими взглядами намного опередила эпоху. Несмотря на успех, находилось немало тех, кто презрительно отзывался о писательнице, дразня «Толстой Бертой».

Несмотря ни на что, сегодня Берта фон Зутнер считается самой яркой фигурой среди женщин эпохи, предшествовавшей Первой мировой войне.

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.

Русская служба
05-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Статьи на ту же тему

Мария фон Эбнер-Эшенбах

Немецкоязычная писательница родом из Моравии. Принадлежала к старинной моравской фамилии Дубских из Тршебомыслиц. В 18 лет вышла замуж…
Фото: Чешский центр / FDULS

Божена Немцова

Самая известная чешская писательница, собирательница сказок и народных преданий, автор прозаических и стихотворных произведений. Относится…
Фото: Чешский центр / FDULS

Анна Напрсткова

Предпринимательница, филантроп и меценат. Пережила годы бедности, дважды овдовела, но несмотря на это не утратила оптимизм и желание жить.…
Далее об этом
Серфинг по Праге
Хиты классической музыки
Вопрос месяца
Карточки QSL