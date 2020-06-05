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Ее личная жизнь и любовные увлечения можно сравнит с приключенческим романом. Берта привлекла симпатии нескольких мужчин, встретившихся на ее жизненном пути, – Альфреда Нобеля, барона Артура Гундаккара фон Зуттнера и писателя Карла Фридрих Мая, который открыто ею восхищался. Ключевой стал встреча с Нобелем – в противном случае, возможно, не появилась бы Нобелевская премия мира, без которой Берта не смогла бы стать видной общественной фигурой.

Большую популярность завоевал ее роман «Долой оружие!», к созданию которого ее подтолкнула русско-турецкая война. Эта книга была переведена на все основные языки мира, а своими космополитическими взглядами намного опередила эпоху. Несмотря на успех, находилось немало тех, кто презрительно отзывался о писательнице, дразня «Толстой Бертой».

Несмотря ни на что, сегодня Берта фон Зутнер считается самой яркой фигурой среди женщин эпохи, предшествовавшей Первой мировой войне.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.