Поддерживала чешских патриотов, в первую очередь, своего сына Войту Напрстека – мецената, сторонника прогресса и эмансипации женщин, который привез из Америки первую швейную машинку. Он также стал одним из создателей Американского дамского клуба, превратившегося в центр движения за эмансипацию, а также Чешского промышленного музея, открытого в фамильном доме «У Галанков». Это городское здание на пражской Вифлеемской площади до сих пор используется как помещение Музея им. Напрстка культур Азии, Африки и Америки, являющегося одной из постоянных экспозиций Национального музея.

Значительные объемы средств, заработанных благодаря своей предпринимательской деятельности, Анна направляла в помощь бедным, помогая им как продуктами питания, так и деньгами. Анна Напрсткова скончалась 19 февраля 1873 года в возрасте 85 лет, окруженная всеобщим уважением. Ее похороны стали крупным общественным событием.

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.