Архив передач

Анежка Чешская

Русская служба
27-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати

Младшая из дочерей чешского короля Пржемысла Отакара I. Ее судьбу предопределило детство, проведенное в цистерцианском монастыре в городе Доксы. В 1231 году она отклонила брачное предложение руки и сердца императора Фридриха II Штауфена. При поддержке своего брата, короля Вацлава I основала в Праге госпиталь св. Франциска, а в 1234 году удалилась в монастырь крариссинок.

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

Читайте также

Канонизация Анежки Чешской – предвестие кардинальных перемен

Этому монашескому ордену она посвятила всю свою жизнь, стала игуменьей монастыря и, строго соблюдая устав, служила примером другим монахиням. Также ей принадлежит заслуга основания мужского рыцарского ордена крестоносцев с красной звездой. Всю свою жизнь она посвятила заботам о бедных и больных и помощи всем нуждающимся. Благодаря такой самоотверженности Анежку связывают со многими добрыми делами и чудесами, о которых люди просили ее в своих молитвах.

Анежка Чешская была канонизирована 12 ноября 1989 года в храме святого Петра в Ватикане. Этому событию придают символическое значение как предзнаменованию «бархатной» революции, которая началась спустя несколько дней, – будто исполнилось древнее пророчество: «В Чехии наступит мир и покой, когда будет канонизирована Анежка».

Фото: Чешский центр / FDULSФото: Чешский центр / FDULS

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.

Русская служба
27-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Статьи на ту же тему
Фото: Чешский центр / FDULS

Аббатиса Млада
Фото: Чешский центр / FDULS

Княгиня Людмила

Первая известная в истории чешская княгиня, жена князя Борживоя I. С уверенностью можно сказать, что некоторое время в ее руках была сосредоточена…
Фото: Česká centra / FDULS

Выдающиеся женщины чешской истории

Правительницы, художницы, писательницы, политики, ученые, спортсменки – в чешской истории можно найти пеструю мозаику выдающихся женщин.…
Далее об этом
Серфинг по Праге
Хиты классической музыки
Вопрос месяца
Карточки QSL