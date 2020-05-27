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Этому монашескому ордену она посвятила всю свою жизнь, стала игуменьей монастыря и, строго соблюдая устав, служила примером другим монахиням. Также ей принадлежит заслуга основания мужского рыцарского ордена крестоносцев с красной звездой. Всю свою жизнь она посвятила заботам о бедных и больных и помощи всем нуждающимся. Благодаря такой самоотверженности Анежку связывают со многими добрыми делами и чудесами, о которых люди просили ее в своих молитвах.

Анежка Чешская была канонизирована 12 ноября 1989 года в храме святого Петра в Ватикане. Этому событию придают символическое значение как предзнаменованию «бархатной» революции, которая началась спустя несколько дней, – будто исполнилось древнее пророчество: «В Чехии наступит мир и покой, когда будет канонизирована Анежка».

Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.