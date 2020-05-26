Аббатиса Млада

Средневековье и монастырь – это страшно
(930/935–994) Дочь князя Болеслава I из правящей династии Пржемысловичей, которая внесла значительный вклад в признание чешского государства и учреждение пражского епископства, совершив путешествие в Рим с христианско- дипломатической миссией. По возвращении она стала настоятельницей первого чешского монастыря св. Георгия в Пражском Граде.
Толчком для создания проекта иллюстраций «Выдающиеся женщины чешской истории» послужило 100-летие закона, которым в 1920 году женщины Чехословакии получили равные с мужчинами избирательные права, и 200-летие писательницы Божены Немцовой. Проект подготовлен совместно Чешскими центрами, студентами факультета дизайна и искусства им. Ладислава Сутнара Западно-Чешского университета в Пльзене под руководством Ренаты Фучиковой и Radio Prague International.
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