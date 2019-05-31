Журналист Томаш Влах о «горячих» и «холодных» точках России и Украины

Традиционно вручение премии проходило в здании Национальной библиотеки Клементинум, под сводами которого 30 мая Славянская библиотека и общество «Русская традиция» награждали лауреатов. «Радио Прага» побеседовало с Томашем Влахом, признавшимся, что больше всего в своей работе он обожает познавать жизнь в других станах. Бывший военный летчик, а ныне журналист, Влах проделал путь чехословацких легионеров от Киева до Сибири, документировал конфликт в Киргизии, рассказывал о работе чешской благотворительной организации «Человек в беде» на таджикско-афганской границе, описывал ситуацию в Крыму.

– В пользу каких стран вы делаете выбор? Можно сказать, что это – именно те, где идут военные конфликты?

– Нет, это не совсем так. Например, одного моего коллегу назвали «фотографом военных катастроф». Мне кажется, что подобное определение несколько унизительно, и я бы не хотел, чтобы меня ассоциировали только с конфликтами. Кризисы в этих странах, конечно же, есть, но работа репортера заключается не только в посещении опасных мест. Нужно знакомиться с регионом, которым ты занимаешься, с его обществом. Лично меня привлекают такие страны, как Россия и Украина, далее – Средняя Азия.

– В основном вы ездите на восток от Чехии. В каких странах вы успели побывать?

– Я посетил все государства бывшего Советского Союза. Очень интересной страной я считаю Беларусь, которая с точки зрения туризма является немного «забытой». У нее богатая история, там живут отличные люди, которые всегда готовы протянуть тебе руку помощи. В некоторые страны труднее попасть, например, в Туркменистан, где местные власти не особо жалуют туристов. Как бы там ни было, каждое государство особенное: Россия, скажем, уникальна своими размерами, здесь проживает огромное количество народностей, представлено множество религий, на ее территории можно найти различные природные условия... Даже гражданские свободы здесь понимаются по-разному. Украина для чехов имеет большое значение: мы должны поддерживать ее стремление к сближению с Европой. Туда необходимо ездить, следить за происходящими процессами – а сейчас там уйма всего интересного. Средняя Азия, опять-таки, отличается своим невероятно гостеприимным народом. Также это природа, горы...

– Случалось ли вам, находясь в зоне военных действий, получать ранения?

– Нет, слава Богу, не приходилось. Если говорить о журналистах или работниках гуманитарных миссий – а эти должности порой очень схожи, – то даже будучи на территории Донбасса, они не находятся под постоянным обстрелом. В основном они занимаются административными делами. Если и приходится вывезти каких-нибудь бабушек из деревни, расположенной на линии фронта, лучше это сделать так, чтобы ни вам, ни вашим коллегам ничего не угрожало. Таким образом, ранения могут быть получены, скорее, в результате несоблюдения правил безопасности. Есть, разумеется, и другие угрозы, аварии. Порой даже передвижение на автомобиле несет с собой больший риск, чем нахождение в «горячих» точках.

– Я знаю, что для вас очень важным является общение с местными людьми, их личные истории...

– Да, безусловно, для нашей работы это неотъемлемая часть. Нам, чехам, проще общаться с людьми в России и Украине, так как мы знаем русский язык, понимаем местный менталитет – в отличие от наших западных коллег. Это огромное преимущество. Выслушивать мнения простых людей и их истории зачастую важнее, чем вести беседы о политиках и олигархах. Мы узнаем о том, что они прожили, с какими проблемами столкнулись, в чем сейчас нуждаются и чем занимаются.

– Вы побывали в Донецкой и Луганской областях, участвовали в гуманитарных миссиях... Собираетесь ли вы снова туда поехать?

– Да, безусловно, мне бы очень хотелось поработать там либо в качестве журналиста, либо гуманитарного сотрудника. Последний вариант, с моей точки зрения, иногда даже имеет больше смысла, поскольку вы можете оказывать помощь конкретным людям. Смогу ли я там находиться вместе с гуманитарной организацией, зависит и от местных властей, от того, пустят ли они меня туда...

– Планируете ли вы посетить Крым? Вы там уже бывали до событий 2014 года...

– Обязательно. Крым – это очень интересная территория, и нам, как журналистам, крайне важно писать о нем не из редакции, а находясь непосредственно на месте и наблюдая ситуацию воочию.