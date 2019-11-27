Застрелены, растерзаны собаками. За кровь на «железном занавесе» ответят аппаратчики ЧССР

Управление документации и расследования преступлений коммунизма, входящее в структуру полиции, открыло уголовное дело в отношении 97-летнего Милоша Якеша, бывшего генсека КПЧ, 95-летнего Лубомира Штроугала, экс-председателя правительства, и 89-летнего Вратислава Вайнера, занимавшего пост министра внутренних дел.

Хотя по предъявленному обвинению им грозит от двух до десяти лет лишения свободы, все обвиняемые достигли того возраста, когда шанс оказаться за решеткой ничтожно мал. По мнению Нилы Винкельмановой, бывшего исполнительного директора Платформы европейской памяти и совести – организации, выдвинувшей два года назад эти обвинения, процесс носит, скорее, символический характер. «Речь идет не столько о том, чтобы эти господа обязательно были наказаны, но чтобы государственная власть подтвердила – это было преступлением».

Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, основанный на Всеобщей декларации прав человека, вступил в силу 23 марта 1976 года. Пакт является международным договором и имеет обязательную силу для государств-участников. Статья 12 гарантирует право на свободное передвижение и свободу выбора местожительства.

По мнению следствия, при попустительстве лидеров режима с марта 1976 года по конец 1989 года при попытках пересечь границу Чехословакии девять человек было застрелено или растерзано собаками и не менее семи получили ранения.

26 ноября 2019 г. о возбуждении дела сообщил глава районной прокуратуры Праги-1 Ян Лелек. «Они не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР», – указал прокурор.

1976 год взят за точку отсчета потому, что именно тогда вступил в силу Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантировавший право на свободу передвижения и выбора местожительства. То есть любой человек получил право беспрепятственно покидать любую страну, включая собственную.

С опозданием на тридцать лет

«Уголовное дело было открыто после того, как были обнаружены ключевые архивные документы, доказывающие, что обвиняемые были проинформированы о применении стрелкового оружия на границе и непосредственно отдавали распоряжения министрам, какие юридические директивы они должны принять», – поясняет прокурор Ярослав Яролимек.

В те годы Милош Якеш и Лубомир Штроугал входили в президиум ЦК КПЧ. Следствие считает, что их обязанностью было изменить законодательство, позволявшее применение огнестрельного оружия на границе против перебежчиков. К компетенции федерального министра внутренних дел Вратислава Вайнера непосредственно относилось руководство Пограничной стражей, включая право на применение оружия.

В интервью «Чешскому Радио» публицист Лудек Навара объясняет, почему дело против партийных и государственных функционеров началось только сейчас, спустя 30 лет после «бархатной» революции. «Я полагаю, что дело – не в неких новых архивных документах, а в чешской юстиции, в отсутствии воли и в нежелании карать за преступления, которые совершались у «железного занавеса». В соседней Германии генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эгон Кренц был осужден по такому же обвинению в 1997 году, то есть чешская юстиция опаздывает на 22 года».

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в своем микроблоге Twitter сообщил, что считает решение полиции специально приуроченным к 30-й годовщине «бархатной» революции, когда речь идет «не о торжестве справедливости, а о политическом жесте».

Трагедия 18-летнего Гартмута Таутца

Публицист также напомнил о самых жестоких действиях, совершенных в отношении граждан социалистической Чехословакии на пограничной линии. «В число преступлений, которые войдут в перечень обвинений, вне всякого сомнения, будет включена гибель молодого многообещающего музыканта из Магдебурга, который был растерзан собаками неподалеку от района Братиславы Петржалка. Это была очень трагическая и печальная история. Этого юношу звали Гартмут Таутц. Его смерть была совершенно ненужной, а гибель страшной».

Летом 1986 года 18-летний немец Гартмут Таутц решил сбежать из ГДР на Запад. Молодой человек жил в Магдебурге, занимался игрой на кларнете. Матери Гартмут сообщил, что после выпускных экзаменов поедет с классом в Ленинград, но вместо этого он отправился в ЧССР и доехал до Братиславы, где рассчитывал перейти границу с Австрией, которая находилась в двух шагах. Однако граница строго охранялась: власти создали погранотряды с собаками, натренированными набрасываться на человека без команды. Таутц решил перейти границу в районе Петржалка, который отделяло от Австрии всего несколько сотен метров. 8 августа он перерезал проволоку забора, проник на кукурузное поле, за которым проходила асфальтированная дорога и контрольно-следовая полоса. Юношу заметил патруль с собаками. Пограничник спустил двух псов на нарушителя, которые его растерзали. На следующий день 18-летний юноша скончался в Военном госпитале. Тело было передано матери, которой запретили открывать гроб.

Следует отметить, что это – уже не первая попытка осудить власть предержащих времен ЧССР за подобный пограничный режим. Однако в 2016 году процесс против Лубомира Штроугала был прекращен за истечением срока давности. Такое развитие событий наблюдатели не исключают и на этот раз, хотя сейчас обвинение подкреплено архивными документами, доказывающими, что обвиняемые досконально знали о происходящем и имели возможность прекратить эти убийства. К тому же в дело вошли и случаи гибели на чехословацкой границе четырех граждан ГДР, напоминает Лудек Навара.

Альтернативная история: памятник пограничнику с собакой

«Платформа европейской памяти и совести документировала случаи убийства немцев на чехословацком «железном занавесе» и передала их в немецкую полицию и прокуратуру. Германия начала расследование по этим делам, создала совместную команду с чешской стороной, поскольку обвиняемые проживают именно в Чехии. По тому же принципу действует и Польша – польская прокуратура также открыла дела и запросила юридическую поддержку у Чехии и Словакии», – объясняет Навара.

Как напоминает «Чешское Радио», в стране существуют и другие настроения – так, в поселке Циновец в Кутных Горах Клуб чешского пограничья решил воздвигнуть памятник пограничнику со служебной собакой. Между тем, именно в этих местах проходил «железный занавес». Публицист Лудек Навара уверен, что обществу необходимо знать о событиях тех лет: «Речь идет о справедливости как таковой. Там есть три пласта – это жертвы, информация о преступлениях, которые тогда совершались, и виновники преступлений. И одно без другого невозможно: если есть виновные, то есть и жертвы, и, разумеется, наоборот».