За что хвалят и критикуют трудовых мигрантов в Чехии?

Трудовые мигранты – спасение для Чехии?

Объем строительных работ в Чехии в сентябре повысился на 2,9%. Во многом благодаря иностранным работникам, которые составляют 16% всех трудоустроенных в этой сфере. Их услугами в стране пользуются две трети строительных компаний, в том числе и самых активных застройщиков. По данным опроса агентства CEEC Research, проведенного в октябре, большинство иностранцев в поисках работы приезжает в ЧР из Восточной Европы и Азии, в частности, из Турции. По сравнению с 2017 годом, при сохранении общего числа приезжих работников сократилось число украинцев, занятых на стройках. В опросе принимали участие около ста чешских строительных фирм.

Русская служба Radio Prague International беседует с инженером-технологом одной из строительных компаний Центрально-Чешского края Франтишеком Поспишилом, имеющим 25-летний стаж работы.

– Компании все громче сетуют, что, имея заказы на десять месяцев вперед, они перегружены работой, и в ситуации усугубления дефицита рабочих рук опасаются срыва сроков исполнения заказов. Чем объясняется нарастание нехватки кадров, и почему мы нередко одновременно слышим критику в адрес иностранцев, занятых на стройках?

Работы приходится несколько раз переделывать

– Прежде всего мы сталкиваемся с сокращением числа чешских работников из-за того, что уже с середины 1990-х годов уменьшилась численность учащихся, которые приобретают в училищах строительные профессии. Примерно в то же время также начал падать интерес к ремесленной деятельности. Ситуация ухудшается в связи с тем, что старые кадры, которым 25 лет назад было около сорока, сегодня уходят на заслуженный отдых, а людей, способных заменить их, не хватает. Поэтому строительные фирмы стремятся восполнить дефицит отдельных категорий трудовых ресурсов привлечением зарубежных сотрудников.

Тем не менее, в таком случае приходится учитывать, что в их лице мы зачастую имеем дело с людьми, не обучавшимися профессиям или ремеслу, которыми они здесь зарабатывают на жизнь. Им приходится учиться новым навыкам прямо в процессе работы. Откровенно говоря, в итоге мы получаем не то качество, к которому раньше привыкли. Вследствие этого возникает необходимость более тщательного контроля проводимых общестроительных работ,и их приходится несколько раз переделывать.

– Компании удовлетворены, помимо прочего, тем, что украинцы готовы работать за более низкую зарплату, чем чехи – об этом сообщается и в статье сайта еженедельника Týden.cz. При этом ряд считает слабой стороной то, что интеграция иностранцев в рабочий коллектив, в том числе украинцев, затруднена. Каков ваш личный опыт сотрудничества с приезжими работниками?

Украинцы в роли главных связных

– Мы, прежде всего, сотрудничаем с украинцами, хотя сегодня у нас трудоустроены также работники из других стран бывшего СССР. Многие из числа первых украинцев, которые приехали в Чехию на заработки, стали боссами или мастерами-бригадирами, рекрутировавшими в свою команду гастарбайтеров из бывшего Советского Союза, а часто, кроме Украины, из Молдовы и стран Средней Азии. Главным языком их межнационального общения является русский, пусть и далекий от совершенства. Украинцы, в большинстве своем знают русский минимум в том объеме, который необходим на стройке. А также скорее многих своих коллег из числа иностранцев усваивают чешский язык, становясь своего рода главными связными между, упрощенно говоря, заказчиками и рабочими-выходцами из Средней Азии, которые, кроме русского языка, не владеют никаким другим.

Не могут позволить себе болеть, как чехи

Трудовых мигрантов чаще трудоустраивают фирмы с минимальным годовым оборотом до 200 млн крон (7,8 млн евро). К этой категории относится примерно 80% компаний. Среди малых и средних застройщиков к услугам иностранных работников прибегает половина. Положительным аспектом содействия трудоустройству иностранцев компании считают то, что они намного реже чехов берут больничный и готовы учиться новым навыкам и профессиям, чтобы быть востребованными на рынке труда. Это подтверждает и Франтишек Поспишил.

– Разумеется, так как тут сказывается и привычка упомянутых групп иностранных работников к другим условиям работы и к другому климату в Средней Азии и Украине, и, прямо скажем, физическая закалка. Поэтому молодые украинцы и выходцы из стран Средней Азии более привычны к труду в усложненных условиях, условиях холода, и не болеют так часто, как чехи, которые не выдерживают таких нагрузок в особо ветреную или дождливую погоду. Что касается освоения новых навыков, они этому также открыты, учатся у более опытных чехов или своих земляков.

– Возвращаясь к «молодым украинцам», о которых вы упоминаете – люди какого возраста преобладают среди тех, кто занят в строительном производстве?

– По личному опыту, я чаще всего встречаюсь на работе с иностранцами до сорока лет, максимум до пятидесяти. Пятидесятилетних работников среди них осталось мало, а если они и остались, то часто уже работают вместе со своими сыновьями. Это в какой-то мере восполняет то, что их семья находится далеко от них, потому что жить и работать на чужбине, будучи одиноким, конечно, не просто. Тем более когда люди не могут позволить себе заболеть, и уж совсем, например, не на две недели – вопрос устойчивого заработка стоит очень остро. Приезжим просто необходимо заработать как можно больше, чтобы послать деньги домой, обеспечить семью.

– В частных беседах украинцы нередко сетуют, как им обидно, когда в некоторых случаях они чувствуют предвзято пренебрежительное и совсем незаслуженное отношение к себе со стороны коллег…

– Вообще все это очень индивидуально, но, обобщая, можно отметить следующую закономерность – когда чехи едут работать в Германию, то зачастую также не чувствуют себя так комфортно, как на родине, признаваясь, что немцы склонны смотреть на них свысока. А чехи, в свою очередь, нередко так же относятся к украинцам, но не все. В целом это, к сожалению, правда.

Почти половина иностранных сотрудников работает в строительных компаниях свыше трех лет. 10% выбывают из рабочего процесса после испытательного срока.