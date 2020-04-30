В Праге установлена памятная доска «власовцам»

Русская служба Radio Prague Int. Связалась с главой пражского района Ржепорые по телефону.

Где в результате нашла свое место памятная доска, посвященная «власовцам»?

– «Вопреки первоначальным планам мемориальная доска была установлена в верхней части Ржепорыйской площади. Все произошло благодаря одному из российских телеканалов, по ошибке «разместившего» памятный знак именно там. Нам эта «идея» понравилось. Текст на мемориальной доске повествует о том, что случилось в Праге 5-8 мая 1945 года. Там указано, что именно в Ржепорые (во время Второй мировой поселок в окрестностях Праги) генерал-майор Сергей Буняченко отдал приказ о нанесении удара по внутренним районам Праги, что изменило ход Пражского восстания в нашу пользу. Мы напоминаем, что, несмотря на противоречия в оценке феномена «власовцы», неопровержимым историческим фактом является то, что эти бойцы были единственной организованной воинской силой, в самый критический момент пришедшей на помощь восставшим. В тексте сказано, что более 300 солдат и офицеров из числа сражавшихся за Прагу «власовцев», во время Пражского восстания погибли. Причем и большинство из них нашло последнее пристанище в братских могилах, до сих пор должным образом не обозначенных, а часто находящихся в недостойном состоянии. Текст на памятной доске завершается словосочетанием – «Слава их памяти». Также мы себе позволили включить в текст цитату из произведения знаменитого русского писателя Александра Солженицына – «Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?»».

Строка из «Архипелага ГУЛАГ» приводится на памятной доске также в оригинале – на русском языке.

О Власове речь не шла

И, хотя в российских СМИ ранее появлялись сообщения, что в Праге намерены установить памятник именно создателю РОА, об Андрее Власове на доске нет единого слова.

– «Мы никогда и не намеревались устанавливать памятника Власову, об этом твердили разве только российские СМИ. Мы никому не даем оценок. Мы считаем, что Власов – весьма противоречивая фигура. Мы всегда изначально стремились установить мемориальную доску исключительно «власовцам» – освободителям Праги. Именно Буняченко находился в Ржепорые и отдал тот знаменитый приказ. Мы его здесь очень уважаем».

Как во время интервью Русской службе Radio Prague Int. подчеркнул Павел Новотный, установкой мемориальной доски муниципалитет закрывает тему «власовцев». Глава района также заявил, что на реализацию этого плана из муниципального бюджета не было потрачено единой кроны.

Насколько мне известно, никто из представителей РОА на территории Ржепорые похоронен не был. В конце войны здесь был только штаб. Вам известно, сколько всего в Праге захоронений «власовцев»?

– «Вы правы, в Ржепорые могил «власовцев», скорее всего, нет, хотя одна из них и была недавно обнаружена в непосредственной близости от местной церкви святых Иоанна и Павла, всего в двадцати метрах от административной границы района. Сколько захоронений солдат РОА в Праге и сколько здесь памятников, установленных в их честь – действительно занимательный вопрос, мне известно только об одном из них. По моим данным, в столице несколько десятков могил власовцев, включая недостойную их памяти братскую могилу в поле недалеко от Ржепорые. Обозначена же, как могила солдат РОА только одна – на Ольшанском кладбище. В тексте нашей мемориальной доски говорится о том, что нам неизвестно точное количество пражских захоронений «власовцев»».

Диалог был. Вопрос обсуждал Совет муниципалитета

По словам Павла Новотного, решению муниципалитета по этому вопросу предшествовал обстоятельный диалог с общественностью района.

– «Кстати, инициатива установки доски исходила отнюдь не от меня, вопрос был поднят также на заседании муниципального совета, членами которого являются представители восьми партий и движений. В итоге установка мемориальной доски была единодушно поддержана. Честно говоря, я был удивлен тем, что противоречий по этому поводу практически не возникло».

Я в качестве журналиста-наблюдателя присутствовал на открытом заседании руководства Ржепорый, когда проходило голосование. Если оставить в стороне громкие протесты российской стороны, я помню, что в зале голосования звучали голоса противников этой идеи из числа местных жителей.

– «Таковых было ровно два и их имена мне известны, причем оппонентом я считаю только г-жу учительницу, которая, как вы помните, сидела на левом краю зала заседаний. Вторым противником решения был Радек С. – это постоянный оппонент, который критикует абсолютно все мои инициативы и начинания. При этом упомянутая выше г-жа учительница была единственной жительницей района Ржепорые, выступавшая именно против памятника. Я считаю, что разнообразие мнений идет только на пользу, вместе с тем, еще раз повторюсь, что был крайне удивлен единодушием своих коллег и жителей».

Мы не даем оценку, а только напоминаем

В ходе дискуссии напоминалось, что, как минимум часть солдат РОА ранее служила в СС. То есть они были убийцами, и участия в освобождении Праги для искупления совершенных ими грехов недостаточно.

– «Мы не будем давать оценку их действиям, не нам в Ржепорые оценивать, достаточно ли освобождения Праги для искупления или нет. Да, «власовцы» – это противоречивое историческое явление, но в тексте мемориальной доски мы только констатируем – кто освободил Прагу и что в те дни действительно происходило. Может «власовцы» были убийцами, эсэсовцами, страшными людьми, хотя я так не думаю, но именно они стали единственной силой, выступившей в поддержку повстанцев, иначе Прага повторила бы судьбу Варшавы.

Мы не будем играть в судей, у меня нет никаких иллюзий в отношении прошлого ряда бойцов РОА, но это и не было целью нашего начинания. У нас произошло историческое событие, которое таким образом воспринимает вся западная часть Праги, в нашем районе до сих пор проживают свидетели тех событий, и повторяю, не я инициировал установку мемориальной доски. Напротив, у меня преобладало удивление. Мне пришлось изучить много исторических материалов, после чего я пришел к выводу, что единственное, что в Праге делала Красная Армия – убивала «власовцев», которые были казнены как предатели. Чего я не понимаю – почему их убивали прямо в лазаретах, госпиталях, ведь даже самый последний предатель имеет право хотя бы на военно-полевой суд, а здесь происходили настоящие зверства, говорю я со всем уважением к процессу европейского продвижения Красной Армии на Запад».

«6 мая 1945 года, часы пробили 10 часов вечера. На улицах столицы разгорается Пражское восстание. В Ржепорые в штаб-квартире первой дивизии РОА было принято решение прийти чешским братьям на помощь. Приказ отдал генерал Сергей Кузьмич Буняченко. Деятельность антисталинской РОА, известной как «власовцы», во многом противоречива, однако неоспоримым историческим фактом остается то, что эти бойцы были единственной организованной военной силой, которая в самый критический момент пришла на помощь восставшим. Это решение помогло остановить продвижение боевых групп СС и спасти Прагу от уничтожения. Более 300 солдат и офицеров во время Пражского восстания заплатило за это самую высокую цену. Большинство из них нашли последнее пристанище в братских могилах, до сих пор должным образом не обозначенных, а часто находящихся в недостойном состоянии. Некоторые из них не были и, вероятно, никогда не будут обнаружены. Слава их памяти!»

К атакам вандалов готовы

Наверное, не следует исключать того, что мемориал станет объектом атаки различных вандалов.

– «Мы не сомневаемся в этом. Прискорбно, что параллельно с вопросом об установке нам пришлось также рассматривать меры по защите мемориальной доски от возможных повреждений. Разрабатывая план действий, мы отталкивались от сценария немедленной атаки на мемориал конвоем «Ночных волков». Мы стараемся предусмотреть все, чтобы защитить памятник, но любые попытки нанести ущерб памятнику не помешают нам устранить историческую несправедливость. Понимаем, что у мемориала будет нелегкая жизнь, но мы к этому готовы».

Что вы скажете возможности повторения действий, которые были предприняты против ваших коллег из муниципалитета Праги-6, в отношении которых Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу?

– «Подобного рода действия российской стороны абсолютно неуместны, я откровенно посмеялся над этим. Воспринимаю возбуждение уголовного дела в России, как игру слов, так как у РФ нет инструментов влияния на принимаемые в Ржепорые решения, мы – самостоятельный городской район, а Чехия – суверенное государство, и мы здесь будем устанавливать такие памятники, которые хотим мы, это решение местных органов самоуправления. Кроме того, мы не допустим, чтобы страна, которая сегодня устанавливает памятники Сталину, крупнейшему массовому убийце всех времен, диктовала нам свои условия. С этой точки зрения за безопасность городского района я не боюсь, что касается моей личной безопасности, то я предпочту не отвечать на этот вопрос, так как не хочу врать «Чешскому Радио»».

Слово скульптора

В день установки мемориальной доски погибшим при освобождении в конце Второй мировой войны чешской столицы солдатам из рядов РОА, поддержавшим Пражское восстание, в Ржепорые появился и еще один объект, автором которого является скульптор, прославившийся своими провокационными произведениями далеко за пределами Чехии.

– «Произошло событие, которое нас немного удивило. В Ржепорые «поработал» наш известный скульптор Давид Черны, который своевольно разместил в дополнение к мемориальной доске одно довольно противоречивое произведение искусства, которое нам, впрочем, понравилось. Для нас было честью, что г-н Черны выбрал именно наш район. Это остроумное произведение искусство, которое передает противоречивые чувства мастера. Очевидно, что он был впечатлен тем, что Прагу освобождали солдаты, одетые в мундиры Вермахта, оттого на танке и размещена нацистская каска. Кто знает Давида Черны, его новое произведение искусства не удивит. Пусть оно кого-то шокирует, но для нас это честь».