В Моравско-Остравской операции погибли тысячи советских и чехословацких бойцов

«Если вы сдадите Моравскую Остраву, вы сдадите Германию!»

Без малого двухмесячные бои в рамках операции, называемой в чешских источниках «Опавско-Остравской», начались 10 марта и завершились 5 мая.

Состояние немецкой военной промышленности в начале 1945 г., в отличие от конца 1944 г., коренным образом ухудшилось. Налицо была нехватка сырья, оборудования, рабочих и транспорта. Одним из главных промышленных районов, оставшихся в руках немцев на территории протектората Богемии и Моравии, был именно Моравско-Остравский. В то время там функционировали угольные шахты, металлургические, машиностроительные, нефтеперегонные и ряд других предприятий.

Ввиду огромной значимости столь лакомого куска, в начале марта 1945 г. Остраву, где производилось 35% всей военной продукции Третьего рейха, посещает Гитлер. Фюрер требует во что бы то ни стало прочно удерживать этот стратегический район - Mährisch Ostrau, грозя суровыми наказаниями в случае его сдачи красным:

«Если вы сдадите Моравскую Остраву, вы сдадите Германию! Моравскую Остраву необходимо сохранить любой ценой».

Острава должна быть освобождена с минимальными потерями промышленности, - заявил командир 4-го Украинского фронта маршал Андрей Ерёменко в марте 1945 г. Бои в окрестностях Остравы – в составе Красной армии принимал участие чехословацкий корпус – были жестокими и изнуряющими. Немцы тщательно подготовились к наступлению противника, также используя довоенные оборонные укрепления, сохранившиеся на чехословацкой территории.

Людям казалось – настал день Страшного суда

Очевидец событий весны 1954 г. Анна Кожана так вспоминала об одной из многих немецких атак против советских танков в небольшом поселке Грабыне, наиболее высоко расположенном населенном пункте этой местности, что и предопределило его роль в операции по захвату Остравы.

- Настала яростная борьба снаряда и брони, которую трудно себе представить. Помимо оглушительных залпов противотанковых пушек, гранат и пулеметов беспрерывно звучали взрывы бомб и мин. Людям казалось, что уже настал день Страшного суда. Бои длились целый день, во время битвы русские несколько раз отступили, но всякий раз вновь возвращались и атаковали врага.

Главная часть операции началась 15 апреля 1945 года. Наступлению предшествовала артиллерийская подготовка, потребовавшая свыше часа.

Большая часть поселка Грабыне была уничтожена

На долю жителей Грабыне во время операции выпали самые тяжелые дни. Об этом призван напомнить памятник, установленный в этом местечке. В архиве Radio Prague также сохранился рассказ автора местной хроники Петра Йордана.

- Жители деревни очень переживали происходившее, до самого последнего момента надеясь, что удар обойдет стороной Грабыне. Однако уже в марте немецкие военные приступили к проработке достаточно надежной обороны окрестностей поселка. Когда в апреле фронт из Польши стал приближаться к Грабыне, немецкие отряды постепенно захватывали каждый дом в деревне, готовясь к обороне. Согласно данным хроники Грабыне, с 16-го апреля жители деревни ежедневно оказывались под угрозой артиллерийской атаки. Гранаты регулярно, одна за другой разрывались прямо в поселке. Ожесточенные бои шли до 27-го апреля, когда наша деревня была окончательно освобождена.

Участником операции довелось стать и Ираклию Кандарели, получившему в 17-летнем возрасте боевое крещение в битве за Кавказ, позже гвардии полковнику в отставке. Radio Prague несколько лет назад связалось по телефону с бывшим фронтовиком, жителем грузинского Гори, с просьбой поделиться воспоминаниями. Часть рассказа в интервью Русской службе нашей радиостанции озвучила помощница И. Кандарели Светлана Ониашвили:

«Вместе с нами в боях за город Остраву активное участие принимала и 1-я чехословацкая танковая бригада подполковника Владимира Янко. В эти дни приближался всенародный праздник трудящихся 1 мая, и все стремления были направлены к одной цели – как можно быстрее освободить Остраву от фашистских оккупантов. Однако для захвата Остравы необходимо было найти место для форсирования реки Одра. Вместе с начальником разведки танковой бригады Рудольфом Пешеком в поиске подходящего места мы расспросили остравских воинов, в особенности начальника связи бригады Грамиша, жившего в прошлом в районе Остравы-Витковице и хорошо знавшего эти места.

В ночь с 28 на 29 апреля была проведена разведка боем и советские войска и чехословацкие танкисты ночью 30 апреля перешли в наступление. Я был командиром взвода разведки. Мы тогда в районе Остравы, в том месте, где прошли танки, как следует наглотались воды из Одры», — вспоминал Ираклий Кандарели, завершивший свой фронтовой путь в Праге.

Братство, скрепленное кровью

Накануне празднования 60-летия окончания Второй мировой войны в Чехии побывал один из прямых участников Моравско-Остравской операции, ветеран Красной армии Борис Николаев. В интервью Радио Прага он поделился своими воспоминаниями об испытаниях тех дней.

- Были серьезные бои, в которых я тоже участвовал, у города Моравска Острава. Несколько дней продвигались буквально по сантиметру. К нам приходили молодые чешские парни в белых рубашечках - на нас была форма, просили патроны, оружие у них было. Они шли вместе с нашими солдатами выбивать немцев, так как знали, где те прячутся. Можно сказать, что это братство скреплено кровью – мы вместе воевали, вместе погибали.

Портал "Память народа"

Как сообщается на чешском портале Paměť národa, бойцы 4–го Украинского фронта вместе с подразделениями 1-го Чехословацкого армейского корпуса (сформированного на базе 1-й Чехословацкой бригады) дошли по территории сегодняшней Польши к столице Силезии и ценой почти тотальной деструкции освободили 22 апреля Опаву. Отсюда через Глучинскую область пробились назад на восток, отвоевывая у немцев по пути почти каждую пядь земли, каждую деревню. Главная часть операции завершилась освобождением красноармейцами Остравы 30 апреля 1945 г.

Первой в центр пробилась танковая бригада 1-го Чехословацкого армейского корпуса

Первой в центр Остравы пробилась танковая бригада 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием уже упомянутого Владимира Янко. Чехословацким бойцам удалось вместе с красноармейцами продвинуться из района Моравской в Силезскую Остраву благодаря 24-летнему Милошу (Эмилю) Сыкоре, который перерезал все провода, пoпавшиеся на его пути к взрывчатке, заложенной в мост (Říšský most) и при этом убит очередью из немецкого пулемета. После войны мост был назван именем Сыкоры.

В освободительных боях против нацистов воевали 12 тысяч волынских чехов

Первым на мост въехал танк 051, который задели три кумулятивные гранаты из «панцерфауста». В итоге погибли Иван Aгепюк, остальные трое членов экипажа – командир Николай Ивасюк, Йозеф Ванек и Александр Грох – были ранены, а танк, который не был окончательно выведен из строя, благодаря прикрытию танкиста Бедржиха Опоченского из чешской деревни Боратин Волынской области смог перебраться на другой берег реки Орлице.

В освободительных боях наряду с бойцами Красной армии, плечом к плечу против нацистов боролись чехи, словаки, русины и двенадцать тысяч волынских чехов, как сообщается на портале "Память народа".

Согласно приведенным на этом сайте данным, в ходе Моравско-Остравской операции погибли 24 тысячи советских и чехословацких бойцов, тогда как потери вермахта были исчислены примерно в 75 тысяч человек.

В июне 1946 г. Моравска Острава, статус города которой был присвоен еще до 1279 года, была переименована в Остраву. Во второй половине XX века ее называли «стальным сердцем республики». Изначально город возник в результате слияния поселения Силезска Острава (первое письменное упоминание датируется 1229 г.) и местечка Моравска Острава, впервые упомянутом в 1267 году.