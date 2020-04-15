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В Моравско-Остравской операции погибли тысячи советских и чехословацких бойцов

Лорета Вашкова
15-04-2020
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75 лет назад, 15 апреля 1945 года, началась главная часть Моравско-Остравской операции в Северной Моравии. Цель одних из крупнейших сражений на территории сегодняшней Чехии во время Второй мировой войны – освобождение советскими войсками, в рядах которых также отважно воевали чехословацкие граждане, промышленного центра страны. Красная армия, очистившая от немецко-фашистских захватчиков наибольшую часть территории Чехословакии, освободит Остраву через пятнадцать дней, 30 апреля.

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«Если вы сдадите Моравскую Остраву, вы сдадите Германию!»

Фото: открытый источникФото: открытый источник Без малого двухмесячные бои в рамках операции, называемой в чешских источниках «Опавско-Остравской», начались 10 марта и завершились 5 мая.

Состояние немецкой военной промышленности в начале 1945 г., в отличие от конца 1944 г., коренным образом ухудшилось. Налицо была нехватка сырья, оборудования, рабочих и транспорта. Одним из главных промышленных районов, оставшихся в руках немцев на территории протектората Богемии и Моравии, был именно Моравско-Остравский. В то время там функционировали угольные шахты, металлургические, машиностроительные, нефтеперегонные и ряд других предприятий.

Ввиду огромной значимости столь лакомого куска, в начале марта 1945 г. Остраву, где производилось 35% всей военной продукции Третьего рейха, посещает Гитлер. Фюрер требует во что бы то ни стало прочно удерживать этот стратегический район - Mährisch Ostrau, грозя суровыми наказаниями в случае его сдачи красным:

«Если вы сдадите Моравскую Остраву, вы сдадите Германию! Моравскую Остраву необходимо сохранить любой ценой».

Острава должна быть освобождена с минимальными потерями промышленности, - заявил командир 4-го Украинского фронта маршал Андрей Ерёменко в марте 1945 г. Бои в окрестностях Остравы – в составе Красной армии принимал участие чехословацкий корпус – были жестокими и изнуряющими. Немцы тщательно подготовились к наступлению противника, также используя довоенные оборонные укрепления, сохранившиеся на чехословацкой территории.

Людям казалось – настал день Страшного суда

Бойцы Красной армии, Фото: ČT24Бойцы Красной армии, Фото: ČT24 Очевидец событий весны 1954 г. Анна Кожана так вспоминала об одной из многих немецких атак против советских танков в небольшом поселке Грабыне, наиболее высоко расположенном населенном пункте этой местности, что и предопределило его роль в операции по захвату Остравы.

- Настала яростная борьба снаряда и брони, которую трудно себе представить. Помимо оглушительных залпов противотанковых пушек, гранат и пулеметов беспрерывно звучали взрывы бомб и мин. Людям казалось, что уже настал день Страшного суда. Бои длились целый день, во время битвы русские несколько раз отступили, но всякий раз вновь возвращались и атаковали врага.

Главная часть операции началась 15 апреля 1945 года. Наступлению предшествовала артиллерийская подготовка, потребовавшая свыше часа.

Большая часть поселка Грабыне была уничтожена

Памятник в поселке Грабыне, фото: Штепан ЧерноушекПамятник в поселке Грабыне, фото: Штепан Черноушек На долю жителей Грабыне во время операции выпали самые тяжелые дни. Об этом призван напомнить памятник, установленный в этом местечке. В архиве Radio Prague также сохранился рассказ автора местной хроники Петра Йордана.

- Жители деревни очень переживали происходившее, до самого последнего момента надеясь, что удар обойдет стороной Грабыне. Однако уже в марте немецкие военные приступили к проработке достаточно надежной обороны окрестностей поселка. Когда в апреле фронт из Польши стал приближаться к Грабыне, немецкие отряды постепенно захватывали каждый дом в деревне, готовясь к обороне. Согласно данным хроники Грабыне, с 16-го апреля жители деревни ежедневно оказывались под угрозой артиллерийской атаки. Гранаты регулярно, одна за другой разрывались прямо в поселке. Ожесточенные бои шли до 27-го апреля, когда наша деревня была окончательно освобождена.

Участником операции довелось стать и Ираклию Кандарели, получившему в 17-летнем возрасте боевое крещение в битве за Кавказ, позже гвардии полковнику в отставке. Radio Prague несколько лет назад связалось по телефону с бывшим фронтовиком, жителем грузинского Гори, с просьбой поделиться воспоминаниями. Часть рассказа в интервью Русской службе нашей радиостанции озвучила помощница И. Кандарели Светлана Ониашвили:

Хроникер поселка Петр Йордан, Фото: Штепан ЧерноушекХроникер поселка Петр Йордан, Фото: Штепан Черноушек «Вместе с нами в боях за город Остраву активное участие принимала и 1-я чехословацкая танковая бригада подполковника Владимира Янко. В эти дни приближался всенародный праздник трудящихся 1 мая, и все стремления были направлены к одной цели – как можно быстрее освободить Остраву от фашистских оккупантов. Однако для захвата Остравы необходимо было найти место для форсирования реки Одра. Вместе с начальником разведки танковой бригады Рудольфом Пешеком в поиске подходящего места мы расспросили остравских воинов, в особенности начальника связи бригады Грамиша, жившего в прошлом в районе Остравы-Витковице и хорошо знавшего эти места.

В ночь с 28 на 29 апреля была проведена разведка боем и советские войска и чехословацкие танкисты ночью 30 апреля перешли в наступление. Я был командиром взвода разведки. Мы тогда в районе Остравы, в том месте, где прошли танки, как следует наглотались воды из Одры», — вспоминал Ираклий Кандарели, завершивший свой фронтовой путь в Праге.

Братство, скрепленное кровью

Воины Красной армии в области Остравы в 1945 г.Воины Красной армии в области Остравы в 1945 г. Накануне празднования 60-летия окончания Второй мировой войны в Чехии побывал один из прямых участников Моравско-Остравской операции, ветеран Красной армии Борис Николаев. В интервью Радио Прага он поделился своими воспоминаниями об испытаниях тех дней.

- Были серьезные бои, в которых я тоже участвовал, у города Моравска Острава. Несколько дней продвигались буквально по сантиметру. К нам приходили молодые чешские парни в белых рубашечках - на нас была форма, просили патроны, оружие у них было. Они шли вместе с нашими солдатами выбивать немцев, так как знали, где те прячутся. Можно сказать, что это братство скреплено кровью – мы вместе воевали, вместе погибали.

Портал "Память народа"

Как сообщается на чешском портале Paměť národa, бойцы 4–го Украинского фронта вместе с подразделениями 1-го Чехословацкого армейского корпуса (сформированного на базе 1-й Чехословацкой бригады) дошли по территории сегодняшней Польши к столице Силезии и ценой почти тотальной деструкции освободили 22 апреля Опаву. Отсюда через Глучинскую область пробились назад на восток, отвоевывая у немцев по пути почти каждую пядь земли, каждую деревню. Главная часть операции завершилась освобождением красноармейцами Остравы 30 апреля 1945 г.

Первой в центр пробилась танковая бригада 1-го Чехословацкого армейского корпуса

Осажденная немецкая крепость близ ОстравыОсажденная немецкая крепость близ Остравы Первой в центр Остравы пробилась танковая бригада 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием уже упомянутого Владимира Янко. Чехословацким бойцам удалось вместе с красноармейцами продвинуться из района Моравской в Силезскую Остраву благодаря 24-летнему Милошу (Эмилю) Сыкоре, который перерезал все провода, пoпавшиеся на его пути к взрывчатке, заложенной в мост (Říšský most) и при этом убит очередью из немецкого пулемета. После войны мост был назван именем Сыкоры.

В освободительных боях против нацистов воевали 12 тысяч волынских чехов

Первым на мост въехал танк 051, который задели три кумулятивные гранаты из «панцерфауста». В итоге погибли Иван Aгепюк, остальные трое членов экипажа – командир Николай Ивасюк, Йозеф Ванек и Александр Грох – были ранены, а танк, который не был окончательно выведен из строя, благодаря прикрытию танкиста Бедржиха Опоченского из чешской деревни Боратин Волынской области смог перебраться на другой берег реки Орлице.

В освободительных боях наряду с бойцами Красной армии, плечом к плечу против нацистов боролись чехи, словаки, русины и двенадцать тысяч волынских чехов, как сообщается на портале "Память народа".

Согласно приведенным на этом сайте данным, в ходе Моравско-Остравской операции погибли 24 тысячи советских и чехословацких бойцов, тогда как потери вермахта были исчислены примерно в 75 тысяч человек.

Фото: Paměť národaФото: Paměť národa

В июне 1946 г. Моравска Острава, статус города которой был присвоен еще до 1279 года, была переименована в Остраву. Во второй половине XX века ее называли «стальным сердцем республики». Изначально город возник в результате слияния поселения Силезска Острава (первое письменное упоминание датируется 1229 г.) и местечка Моравска Острава, впервые упомянутом в 1267 году.

Лорета Вашкова
15-04-2020
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