Устами младенца: дети о князе Вацлаве

Вацлав был сыном князя Вратислава I и княгини Драгомиры, происходившей из славянского языческого племени. Когда Вацлаву было всего тринадцать лет, его отец погиб в битве с мадьярами (он похоронен в базилике святого Георгия в Пражском Граде). Мальчик был воспитан бабушкой, княгиней Людмилой, принявшей христианство от святого Мефодия. Драгомира была очень недовольна влиянием свекрови на сына и преследовала ее, так что Людмила была вынуждена скрыться в крепости Тетин, где впоследствии была убита. Тем не менее, матери не удалось вернуть Вацлава к языческой вере. Став князем, Вацлав стал активно проповедовать христианство в Чешских землях. В Праге по его приказу началось строительства ротонды святого Вита.

Его младший брат Болеслав был воспитан матерью и исповедовал язычество. Желая захватить престол, он составил заговор против Вацлава и, склонив на свою сторону знатных вельмож, многие из которых оставались язычниками, совершил братоубийство. По наиболее распространенной версии, Вацлав был убит Болеславом и его союзниками у входа в церковь в городе Стара Болеслав.

Это основная информация о жизни князя Вацлава, который впоследствии был канонизирован и стал патроном чешских земель. А что же о нем известно современным школьникам? Своими знаниями поделилась двенадцатилетняя Ярослава, ученица 7 класса:

— Святой Вацлав был чешским князем, он жил в Х веке. Вацлав вступил на престол всего в восемнадцать лет, но сразу проявил себя как хороший правитель. Он был очень мудрым и образованным, провел множество реформ. В народе его очень любили, поэтому почти сразу после смерти его стали считать святым и покровителем Чехии. Поэтому чешская королевская корона носит имя св. Вацлава.

Князь Вацлав всегда был почитаем в Чехии, его могила в соборе святого Вита в Праге стала объектом паломничества. Его останки, шлем, меч и доспехи почитаются как святыня. Знают ли чешские школьники, кто является символическим владельцем золотой короны, хранящейся в Пражском Граде? Своими знаниями поделился одиннадцатилетний Вова, ученик 6 класса:

— Святой Вацлав был чешским правителем. Он жил в Х веке. Его воспитывала бабушка, княжна Людмила - она научила его читать и писать. Его мать Драгомира была язычницей, а Людмила была христианкой. Поэтому Людмила была убита по приказу Драгомиры. Князь Вацлав был хороший правитель, он распространял христианство в Чехии, по его приказу был построен храм св. Вита. У князя Вацлава был брат Болеслав, который хотел занять трон, и он пригласил его в гости в Стара Болеслав. Там на Вацлава напали помощники Болеслава, Вацлав побежал к храму, потому что по закону в храме нельзя проливать кровь. Я видел картину, где св. Вацлав держится за дверь в храме, а его убивают кинжалом в спину. Я люблю легенду про св. Вацлава, я думаю, что он сделал много для Чехии, поэтому в его честь названа центральная площадь в Праге, где установлена скульптура, как едет Вацлав на коне. А корона князя хранится в Пражском граде.

Культ святого Вацлава активно распространялся в Чехии в период Национального возрождения: в 1848 году в его честь была названа центральная площадь столицы, а в 1913 году там был установлен новый монументальный памятник князю. День гибели св. Вацлава отмечается как День чешской государственности, во многих городах проходят фестивали и исторические ярмарки. Насколько чешские школьники знакомы с местными традициями? Рассказывает Варвара, ученица 9 класса.

— Я узнала о святом Вацлаве задолго до того, как пошла в школу. Поскольку этот день – выходной, родители не работали, и мы часто ходили на Святовацлавскую ярмарку, на праздники вина или ездили в какие-нибудь замки или другие города. Конечно, в школе нам с первого класса рассказывали о святом Вацлаве, о его жизни, о бабушке Людмиле и о брате-предателе и подлом убийстве. Помню, когда я была совсем маленькая, мне было ужасно жалко Вацлава и я ужасно злилась на его мать Драгомиру, мне казалось, это она во всем виновата. С классом мы ходили на экскурсию в Пражский Град, где мы видели коронационные регалии, в том числе корону св. Вацлава. Но сейчас я понимаю: то, что рассказывают в школе – скорее сказки или легенды о святом Вацлаве, а достоверных фактов о нем на самом деле очень мало. Но мне нравится, что его день – это праздник, когда не надо в школу.

Несмотря на то, что многие ругают современную систему образования, очевиден факт, что чешские школьники знают историю страны, ее легенды и ее героев. Очевидно, что многих ребят вводит в заблуждение святовацлавская корона, которая не принадлежала князю, а лишь названа в его честь. Но это уже задача взрослых в этой ситуации – исправить небольшие пробелы в знаниях и, главное, не отбить интерес детей к истории, а сделать ее более интересной и привлекательной. А в Чехии это совсем просто, ведь здесь столько красивейших старинных замков, крепостей и дворцов. Воспользуйтесь выходным днем, возьмите детей в путешествие в любой чешский замок, и вы вместе наверняка узнаете много нового и интересного.