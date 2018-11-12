Ушел из жизни радиожурналист Ян Петранек, чей голос звучал под грохот танков 1968 г.

«Информационный почтальон»

Общество Чехословацко-советской дружбы попросило Яна Петранека - видимо, еще в июле 1968 года, составить некий анализ о состоянии отношений между Чехословакией и Россией. В ответ на данную просьбу опытный обозреватель предупреждал, что события принимают критический оборот, включая вероятность того, что СССР может применить по отношению к Чехословакии военную силу.

Как отреагировали на предостережения о реальной опасности на ответственных местах?

«Мне тогда один из руководителей Чехословакии, это был Йозеф Смрковский – человек известный из-за того, что он был руководителем Пражского восстания в 1945 году, сказал: «Ян, как долго ты был корреспондентом в Москве?». А я ответил: «С 1963 по 1967 год». А он на это –тогда я тебя уверяю, ты был в Москве слишком долго, так что сейчас видишь все через «темные очки». Мне не поверили»,

вспоминал Ян Петранек в интервью русской редакции «Радио Прага» в 2008 году.

После событий 1968 г. он попал в «белую» книгу ТАСС как «ведущий контрреволюционер». В 1969 году еще освещал высадку первого человека, Нила Армстронга на Луне. «Это было потому, что я был единственным, кто изучил – хорошо – американский космический жаргон», - рассказал ранее журналист, называвший сам себя «информационным почтальоном».

«Это такой персонаж, о котором писал в «Почтарской сказке» («Сказке о почтальоне») Карел Чапек – прийти к людям и сказать им то, что является важным»,

– так понимал свое послание Ян Петранек, потерявший любимую работу в период «нормализации» – был уволен с радио. Позже он подписал «Хартию-77» и вынужден был зарабатывать на жизнь истопником. Еще до наступления перемен начал сотрудничество с самиздатом Lidové noviny, после легализации издания стал его редактором. После «бархатной» революции вернулся на радио в качестве комментатора, oсвещая события в «горячих точках» мира и в самой Чехии. Всю свою жизнь он активно следил за пульсом политической жизни всего мира. Выступал не только в эфире Чешского телевидения и радио, но и в Джазовой секции, в рамках книжных фестивалей.

Демократия не должна оказаться в услужении богатого пана

После смерти в 2015 г. своего друга – Людвика Вацулика, автора воззвания «Двух тысяч слов», написанного во время событий Пражской весны, Петранек, бывший член Общества журналистов Пражской весны, отозовался об этом писателе и публицисте как о весьма отважном человеке, не умевшем вуалировать истинную свою позицию, а также не боявшемся нести ответственность за свои слова.

Сказанное в той же мере относится и к самому Петранеку. Он до последних своих дней сохранил независимость своих суждений также после падения в Чехословакии коммунистического режима. Опасался, помимо прочего того, чтобы нынешняя демократия «не оказалась в услужении богатого пана».

«Я, разумеется, отметил для себя целую плеяду лучших чехословацких радиожурналистов того времени. К этой категории принадлежал и Гонза Петранек»,

– отметил комментатор «Чешского радио» Либор Дворжак. Гонза – это домашний вариант, уменьшительное от Яна. Так к нему обращались коллеги и друзья.

Кому выгодны отвлекающие маневры?

Что тревожило опытного политического обозревателя в ближайшие годы, а также непосредственно перед последними парламентскими выборами, проходившими в Чехии осенью 2017 года? Какой политический и социальный климат, по его мнению, сложился в стране?

– Я очень боюсь, что самое уязвимое место в Чехии – это законы. Существующие законы не позволили правительству оздоровить обстановку в стране. Граждане считают, что органы юстиции у нас бездействуют, что в стране нет справедливости, но присутствует коррупция, так как мы в Чехии очень внимательно следим за тем, как идут процессы расследования коррупционных правонарушений, процессы, результатом которых становятся непонятные вердикты и постановления. Но, как оказывается, в последнее время самым главным стал закон (о запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах – ред.), который все обсуждают в пивных, сетуя, что сейчас здесь уже не закурить. Из-за этого запрета десятки тысяч чехов подписывают петицию, а это значит, что мы – самая благополучная страна, и других проблем у нас просто нет.

– То есть это попытка переключения общественного интереса на другую сферу, смещение акцентов?

– Именно это я и хотел сказать, подчеркнул Петранек в интервью русской редакции «Радио Прага».

Ян Петранек был одним из тех, кто отмечал недоверие со стороны большой части чешского общества по поводу членства в Североатлантическом альянсе. Что именно беспокоит чехов?

– Сложилось очень большое недоверие наших граждан к экономическим интересам Евросоюза. А в области безопасности – то, что мы должны полагаться на НАТО, поскольку все помнят, что всего через несколько часов после нашего вступления в Североатлантический альянс американские самолеты начали бомбить Югославию. Это у нас все хорошо помнят, потому что когда Советский Союз напал на Чехословакию, югославы очень хотели нас поддержать. Таков чешский менталитет – мы размышляем о том, каким образом и какой ценой крупные державы сохраняют свои позиции в мире, отметил Петранек год назад.

Поддержка членства в EС и NATO, судя по опросу, представленному на международной конференции Globsec в 2018 году, ЧР за год повысилась, и, наоборот снизилась в Польше и Венгрии. Положительно членство в Евросоюзе оценивают 51% чешских граждан, в прошлом году таковых было лишь 35%. Улучшилось за последний год и отношение к NATO, чей охранный щит приветствуют 65% респондентов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 53% чешского населения.

Надежда на конструктивный диалог между Россией и Украиной

Весьма близко к сердцу Ян Петранек воспринимал также российско-украинский конфликт и его последствия для сторон. Он также надеялся, что эти народы смогут начать конструктивный диалог, преодолеть кризис доверия, и в качестве примера приводил отношения, установившиеся между чехами и словаками после распада Чехословакии в 1992 г.

«Между чехами и словаками существуют абсолютно здоровые, хорошие отношения. И хотя Чехословакия была разделена на две республики, но на человеческом уровне чехи и словаки прекрасно относятся друг к другу, это является само собой разумеющимся. Я бы очень хотел, чтобы такое было возможным и между русскими и украинцами»,

- говорил Петранек.