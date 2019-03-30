Украинцы в Чехии – разбивая стереотипы

Недавно в Городской библиотеке Праги прошла презентация книги «Среди вас. Украинцы какими вы их не знаете», состоящей из цепочки интервью. Это тридцать судеб украинцев, для которых Чехия стала второй родиной. «Разбить стереотипы» – с таким девизом обращается к чешскому читателю автор книги Лариса Галышич – украинка, много лет живущая в Чехии. Знаковую публикацию представили мэр Праги Зденнек Гржиб и известная чешская писательница с украинскими корнями Галина Павловская.

Книга вышла под патронажем посольства Украины в Чехии. На презентации побывал Антон Каймаков, и его первым собеседником стал украинский посол Евгений Перебийнис.

«Тема этой публикации – существующие в чешском обществе по отношению к украинцам стереотипы. Один из них заключается в том, что украинцы – это рабочие на стройках. Здесь я сразу хочу подчеркнуть свое огромное уважение ко всем украинским гражданам, трудящимся в Чехии на строительных площадках. То, что они делают, – очень важно. Я горжусь тем, что они работают очень хорошо и честно. Их труд – весьма значительный вклад в развитие Чешской Республики, однако заявлять, что украинцы в Чехии работают только на стройках – слишком грубое обобщение. Живущие в Чехии украинцы ведут самую разную профессиональную деятельность, и и наш проект это подтверждает.

Мы хотели показать, что своей работой украинцы укрепляют доброе имя Чешской Республики в целом ряде отраслей – в спорте, медицине, бизнесе, искусстве. Также это – проект о том, что на самом деле мы знаем друг о друге весьма мало, и нам необходимо познакомиться ближе.

Кроме стереотипов об украинцах, распространены в Чешской Республике также и клише об Украине. Здесь мало знают об ее истории и той борьбе, которую сегодня Украина ведет за свою независимость и избранный ею европейский путь развития. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы не становились жертвами стереотипов», – подчеркивает посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

С главой дипломатического представительства согласен и мэр Праги Зденек Гржиб: «Я тоже надеюсь, что эта публикация поможет нам разрушить стереотипы. Ни для кого не секрет, что без труда украинцев сегодня Прага выглядела бы иначе. Однако я сразу хочу сказать, что на украинцев сегодня опирается не только строительная сфера. Граждане этой страны также поддерживают и наше здравоохранение. Без них, как мне кажется, эта сфера бы не работала так, как она функционирует сейчас.

Выпускаемая в свет публикация познакомит наших граждан с целым рядом людей и их уникальными судьбами. Невзирая на порой весьма непростую судьбу, они смогли преуспеть в самых разных областях.

Я считаю, что это – именно тот способ, каким можно разрушить укоренившиеся в обществе стереотипы. Прага – столица Чешской Республики, чем и притягивает к себе граждан разных государств. Однако я лично воспринимаю это не как риск, а как расширение существующих возможностей. Я высоко ценю открытость Праги по отношению к другим народам», – подчеркнул мэр чешской столицы.

«Возможно, сегодняшняя Прага была бы иной без строительных рабочих. Однако, вполне вероятно, что и Прага, и вся Чешская Республика без украинцев лишились бы множества выдающихся людей в разных сферах деятельности. В период Первой Чехословацкой республики здесь проживало множество украинцев из Закарпатья, в первую очередь – представители интеллигенции», – напомнила чешская писательница и актриса Галина Павловская, дочь закарпатского поэта Василя Клочурака и племянница гуцульского политика Степана Клочурака.

«Работа над этим проектом продолжалась более года. Конечно, тридцать человек, представленных в публикации – очень мало. Всего в Чехии живет и работает более 150 тысяч украинцев. Но мы намерены продолжать.

Имена людей, включенных в это издание, уже известны благодаря «Чешскому Телевидению», различным интервью в чешских журналах, новостным выпускам. Чешская общественность о них уже слышала», – комментирует свою работу Лариса Галишич, директор проекта «Среди вас. Украинцы, какими вы их не знаете».

– Из тридцати представленных в брошюре украинцев, связавших свою жизнь с Чехией, чья судьба наиболее привлекла ваше внимание?

– Меня лично заинтересовала судьба трейсера и блогера Tari. Это молодой человек, который живет в Чехии с семилетнего возраста. Сегодня ему уже двадцать пять. Это человек, о котором можно сказать, что он сделал себя сам. Все, чего он достиг, – исключительно его личная заслуга. У него не было ни родительской, ни какой-либо иной поддержки, он просто молодец. Tari нашел свой собственный путь и добился успеха: он чемпион Чехии по паркуру и лучший видеоблогер. И это – повод порадоваться за нашу молодежь, – уверена автор книги.

– Как вы оцениваете отношение чешских граждан к работающим здесь выходцам из Украины?

– Основываясь на двадцатилетнем опыте проживания в стране, я могу сказать, что отношение улучшилось.

– Чем вы это объясняете?

– Результатами постепенного формирования общественного мнения. Просто нельзя не заметить и не оценить труд тысяч работающих здесь украинских врачей, да и тех же самых строительных рабочих. О них сегодня говорил и пражский мэр. Они вложили свой труд в возведение и реконструкцию множества зданий в чешской столице.

Интервью у всех героев публикации «Среди вас. Украинцы, как вы их не знаете» взяла, проживающая в Чехии украинская журналистка и писательница Олена Лань.

«Каждый с кем я разговаривала, оставил в моей душе глубокий след. Они восхитительные люди. Очень жаль, что мне пришлось буквально резать по живому – ограничить объем текста, представленный в публикации нашим героям: каждому из них отведено лишь по 1750 знаков. Я просто была вынуждена установить жесткую норму, и самым ужасным для меня было то, что «за кадром» остается огромное множество подробностей, касающихся их судеб».

Столь же трудно было Олене Лань назвать главного из тридцати героев публикации «Среди вас. Украинцы, какими вы их не знаете».

«Все они мне стали очень близки. Если же ограничиться только теми, кто всю свою жизнь создал исключительно собственными руками, то таковых в нашей публикации двое. Первый – Tari. Это молодой парень из очень небогатой семьи, у которого сейчас уже несколько фирм. Он идол чешских детей, которые учатся у него паркуру и носят футболки с его изображением. Это – наша современная звезда. Второй человек, создавший сам себя – Александр Козлов. Это скульптор, который сегодня реставрирует произведения Броккофа и Брауна, восстанавливает ценнейшие памятники чешской культуры. При этом начинал он, работая в шахте. Первые свои скульптуры он создавал из глины, в качестве подставки используя вагонетки для перевозки угля».

Одним из интервьюируемых Олены Лань стал и уроженец Чернигова, неоимпрессионист и авангардист Александр Онищенко, которого с Чехией связывает уже 28 лет жизни.

Лицо украинской эмиграции в Чехии меняется, и с клише в ее отношении пора расставаться, уверены все присутствовавшие на презентации.