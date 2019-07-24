Тюрьма, где нет засовов и скачут кенгуру

Тюрьма как пионерлагерь

Почти все из двадцати шести местных жильцов трудоустроены, поэтому территория утром пустеет – большинство уезжают на работу. Русская служба «Радио Прага» беседует с заведующей отделением отбывания наказания в тюрьме открытого типа Ганой Прокоповой, соавтором новой методики в подходе к исполнению наказания.

– Наши заключенные трудоустроены за пределами территории тюрьмы, они сами ездят на работу и так же самостоятельно, отработав свою смену, возвращаются. Оставшееся время подчинено четкому распорядку: они могут проходить психотерапию, принять участие в образовательных программах (некоторые нацелены на повышение финансовой грамотности – прим.ред.), но прежде всего мы стремимся активно укреплять их трудовые навыки. На практике это значит, что заключенные еще работают и на нашей территории.

Например, кормят животных и куриц, ухаживают за местным садом, пропалывают сорняки, могут заняться пчеловодством - ульи здесь тоже есть. В четырех домиках в настоящее время живут двадцать шесть человек, в том числе Михаэл Леннер, признавшийся, что он научился здесь многим полезным вещам. Вскоре его ждет новая работа в парке Миракулум, где работают много людей из иржицкой открытой тюрьмы. В каждом доме четыре комнаты, две ванные, одна гостиная. Одна комната рассчитана на двоих, здесь сами стирают и гладят.

– Мы стремимся укреплять в них чувство ответственности за свои поступки и поддерживать положительные качества характера. Создаем условия для самостоятельной работы с тем, чтобы они научились быть компетентными при решении принципиальных для их жизни вопросов еще до того как выйдут на свободу.

Здесь отбывают наказание лица, совершившие менее тяжкие преступления, повторное совершение которых менее вероятно, хотя, разумеется, и не исключено.

– Это значит, что в большинстве случаев мы имеем дело с людьми, совершившими преступления имущественного характера впервые или во второй раз. Однако с нынешнего года действует новая директива, согласно которой в тюрьме открытого типа могут отбывать наказание также другие осужденные, отвечающие определенным критериям

Провинившиеся перед законом люди могут сами подать заявление с просьбой отбывать наказание в тюрьме открытого типа. Кому из них может быть предоставлен такой шанс?

— В принципе, любой осужденный, отбывающий наказание в любой чешской тюрьме общего режима, имеет право подать такое прошение. Например, в нашей тюрьме в Иржице образовано также отделение тюрьмы, режим которой классифицируется не как общий, а как средний, однако если заключенный ведет себя образцово, то прикрепленный к нему специальный педагог может порекомендовать директору местного исправительного заведения перевести такого человека в тюрьму общего режима. A это, в свою очередь, уже наделяет такого заключенного правом подать заявление об определении к нам.

Небо больше не в клеточку, или «Пробный шар» гуманизации

Заработанные деньги осужденные могут использовать для уплаты алиментов, имеющихся у них долгов, покупки вещей и разрешенных продовольственных продуктов для личного использования, чтобы разнообразить рацион, приготовив себе еду на выделенной для этого кухне. Тех, кто ведет себя примерно, отпускают домой на сутки, чтобы они смогли поддерживать связи с членами семей. Им также разрешено свободно перемещаться в пределах территории тюрьмы, которая так разительно отличается от других мест лишения свободы. Надзирателей как таковых в этом отделении нет.

– Контроль осуществляют гражданские лица, что разрешено директивой Министерства юстиции. Это, в частности, воспитатели и другой персонал, которые, чередуясь по сменам, присутствуют в нашем отделении 24 часа в сутки. На территории установлена одна камера наблюдения, чтобы служба охраны всей территории тюрьмы Иржице, составной частью которой являемся и мы, была оповещена, если что-то произойдет.

В августе заключенные получат возможность заботиться о щенках золотистого ретривра, однако дружба с четвероногими продлится лишь год. Потом собак передадут на квалифицированное обучение. Идея с воспитательным потенциалом позаимствована в Америке.

«Заключенные, помимо навыка заботиться о ком-то, также смогут осознать, каково это – лишиться близкого существа», сообщила Гана Прокопова.

«В России и Украине сложился диаметрально противоположный подход»

– Как вы относитесь к системе исполнения уголовных наказаний, например, в России? Готовы ли поделиться опытом при наличии интереса к данной методике со стороны потенциальных коллег?

– В нашем отделении побывали представители нескольких СМИ из пространства бывшего СССР. Мне самой не приходилось нигде из тех стран стажироваться, поэтому сугубо личного опыта с существующим там порядком в сфере исполнения уголовных наказаний у меня нет. Тем не менее, думаю, что в отличие от Чехии, в России и Украине по этому вопросу придерживаются диаметрально противоположной позиции. По моему мнению, открытый и индивидуальный подход к осужденным является в долгосрочном горизонте более перспективным, поэтому эту методику стоит внедрять также в Восточной Европе,

– подытожила Гана Прокопова.

За время существования такого альтернативного способа отбывания наказания в чешском пилотном проекте был задействован девяносто один осужденный. Лишь трое из них совершили преступное деяние снова, тогда как в целом по Чехии уровень рецидивной преступности составляет около 70%. Однако для проведения серьезного анализа, который предполагает сравнение эффективности данной модели с традиционными видами отбывания наказания, данных пока явно не достаточно.

