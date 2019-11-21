Свобода как творческое высказывание поколения Z

Выставка «Свобода. Взгляд молодого поколения» в Галерее чешских центров, Rytířská 31, Прага-1. Часы работы: вторник-пятница: с 11:00 до 18:00, суббота: с 11:00 до 17:00

Выставка, открывшаяся в Праге, приурочена к 30-летию «бархатной» революции и иллюстрирует творческое осмысление тех исторических событий у молодежи, не живших в реалиях тоталитарного режима.

О задачах, которые ставят перед собой Чешские центры, рассказывает куратор проекта Моника Коблерова: «Мы решили обратиться к поколению студентов, родившимся уже после 1989 года, чтобы узнать, что они вкладывают в понятие «свобода», с какими символами она для них связана. Мы будем реализовывать этот проект и за границей, задавая вопрос: "Что такое свобода?". Ответом может быть графика, украшения или что-то другое. Мы будем проводить дискуссии, круглые столы. Сейчас вы присутствуете на открытии этого проекта».

Декольте с колючей проволокой

Наверное, не каждая женщина решится украсить себя ожерельем из проржавевшей колючей проволоки, которое представила на выставку студентка Дита Бухтова. «Это – действительно ожерелье. Оно может выступать в роли просто объекта, который вы поместите, например, на стену как своего рода корону. Однако его можно и носить, хотя оно колется. Это – определенная концепция, но одновременно и украшение…» – поясняет автор.

Художница признается, что не сразу решила, по какому пути ей следует идти, создавая свой арт-объект, – выразить свое понимание внутренней свободы или сосредоточиться на политическом аспекте. В результате дизайнер соединила оба эти начала, вспомнив, в том числе, историю своей семьи.



«Создав украшение из колючей проволоки, я напомнила, что тридцать лет назад свободы здесь не было свободы. Например, мой отец, несмотря на прекрасные оценки, не сдал выпускные экзамены, потому что отрицал режим, а условием получения аттестата было его вступление в компартию. Мама не могла поступить на педагогический факультет, потому что ее отец был католиком и не скрывал этого. В моей семье можно найти еще множество подобных примеров. Колючая проволока символизирует то, что мы не могли свободно выражать свое мнение, учиться, где хотим, путешествовать, куда хотим. Это – напоминание о границе, обтянутой такой проволокой. Она ржавая, поскольку все это происходило не сейчас, а тридцать лет назад, но мы должны помнить, что тогда мы были несвободны», – объясняет Дита Бухтова.

С просьбой создать экспонаты на заданную тему Чешские центры обратились в графические мастерские профессора Ростислава Ванека и доцента Кристины Фишеровой Западночешского университета в Пльзене и в ателье K.O.V. под руководством Эвы Айслер Высшей художественно-промышленной школы.

Лабиринт как путь к свободе и форма медитации

Наставница молодых дизайнеров, руководитель мастерской K.O.V. Эва Айслер встретила «бархатную» революцию, живя в эмиграции в Нью-Йорке. По ее словам, она не сомневалась, что свобода рано или поздно настанет, «поскольку ничто не может длиться вечно», а когда пала Берлинская стена, все стало окончательно ясно.

«Тема свободы для молодого поколения – достаточно сложная, потому что они об этом не размышляют, они просто в ней живут. Если бы они ее потеряли, что тогда бы задумались о том, чего лишились. Мы говорили с ними о том, насколько свобода хрупкая вещь, что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы мы ее сохранили», – поясняет Эва Айслер.

Удалось ли молодым дизайнерам раскрыть заданную тему? И какие экспонаты можно увидеть в витринах? «Каждый из студентов – а мы много это обсуждали – выбрал собственный подход. Вот здесь представлены диски-лабиринты. Путь к обретению свободы непрост, и человек должен пройти по этому лабиринту. Если у вас есть собственный лабиринт, например, в саду, и вы будете по нему ежедневно ходить, это тоже вас будет определенным образом освобождать. Это – форма медитации, во время которой человек в этом лабиринте находит дорогу к самому себе и к свободе», – считает глава художественной мастерской.

Юные дизайнеры подошли к предложенной теме с фантазией. Эва Айслер продолжает экскурсию по выставке: «Здесь путы из разорванной веревки как символ освобождения. Это браслеты, внутри которых протянута проволока, то есть они держат форму. Молоденькая студентка-первокурсница сделала конфетти из газет 1989 года. Символ того, что мы не должны забывать о свободе – узел на платке, который можно носить в кармашке мужского или женского пиджака».

Звон ключей: «Компартия, уходи!»

Один из самых узнаваемых символов «бархатной» революции – ключи, которыми звонили манифестанты на улицах и площадях Чехословакии, намекая властям старого режима, что для них уже «прозвенел последний звонок». «Одна из девушек обратилась к людям, игравшим важную роль в событиях 1989 года, – к Дагмар Гавловой, Татьяне Фишеровой, Мирославе Немцовой, Павлу Рихетскому – и попросила, чтобы они подарили ей ключи, которыми звенели в те дни на Вацлавской площади. Их она превратила в своеобразные ордена, то есть вы можете носить ключ-орден 1989 года», – показывает еще один экспонат Эва Айслер.

Куратор проекта Моника Коблерова признается, что ее приятно удивило, как близко к сердцу приняли эту тему чешские художники-«миллениалы», каждый из которых подошел к ее решению очень индивидуально.

Свобода в московском дизайне

Моника Коблерова видит концепцию как международный диалог о свободе и ее символах. В Праге галерею пересекает красная линия с надписью No boders – «границ нет!»

Проект рассчитан на пять лет. Собирая все новые экспонаты, выставка будет путешествовать по миру – везде, где работают Чешские центры, в том числе и в России.

«Нет никаких причин не провести подобную выставку и в Москве. Мы можем обратиться к студентам российских художественных вузов, чтобы и они подключились к проекту. Мы будем это делать через Чешские центры, так что я уверена – и в России, и в других странах будет отклик, и найдутся желающие принять участие в нашем начинании. А потом мы с нетерпением будем ждать проведения в Чехии финальной международной экспозиции. По большому счету, это не столько выставка, сколько социологическое исследование, потому что в каждой стране – свое понимание свободы», – подчеркивает Моника Коблерова. Остается только ждать, в какие арт-объекты, украшения, графику облекут символы свободы дизайнеры сегодняшней России.