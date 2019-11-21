Свобода как творческое высказывание поколения Z

Ожерелье из колючей проволоки, браслеты в виде разорванной веревки, Вацлав Гавел на плакатах и штампах, пальцы, поднятые в знаке V – «виктория». Выставка Чешских центров показывает, с чем ассоциируется понятие свободы у художников и дизайнеров, появившихся на свет в мире, уже не разделенном «железным занавесом». Проект «Свобода. Взгляд молодого поколения» задуман как международный – в будущем авторами арт-объектов могут стать студенты Германии, Нидерландов, США, России.
Выставка «Свобода. Взгляд молодого поколения» в Галерее чешских центров, Rytířská 31, Прага-1. Часы работы: вторник-пятница: с 11:00 до 18:00, суббота: с 11:00 до 17:00
Выставка, открывшаяся в Праге, приурочена к 30-летию «бархатной» революции и иллюстрирует творческое осмысление тех исторических событий у молодежи, не живших в реалиях тоталитарного режима.
О задачах, которые ставят перед собой Чешские центры, рассказывает куратор проекта Моника Коблерова: «Мы решили обратиться к поколению студентов, родившимся уже после 1989 года, чтобы узнать, что они вкладывают в понятие «свобода», с какими символами она для них связана. Мы будем реализовывать этот проект и за границей, задавая вопрос: "Что такое свобода?". Ответом может быть графика, украшения или что-то другое. Мы будем проводить дискуссии, круглые столы. Сейчас вы присутствуете на открытии этого проекта».
Наверное, не каждая женщина решится украсить себя ожерельем из проржавевшей колючей проволоки, которое представила на выставку студентка Дита Бухтова. «Это – действительно ожерелье. Оно может выступать в роли просто объекта, который вы поместите, например, на стену как своего рода корону. Однако его можно и носить, хотя оно колется. Это – определенная концепция, но одновременно и украшение…» – поясняет автор.
Художница признается, что не сразу решила, по какому пути ей следует
идти, создавая свой арт-объект, – выразить свое понимание внутренней
свободы или сосредоточиться на политическом аспекте. В результате
дизайнер соединила оба эти начала, вспомнив, в том числе, историю своей
семьи.
«Создав украшение из колючей проволоки, я напомнила, что тридцать лет назад свободы здесь не было свободы. Например, мой отец, несмотря на прекрасные оценки, не сдал выпускные экзамены, потому что отрицал режим, а условием получения аттестата было его вступление в компартию. Мама не могла поступить на педагогический факультет, потому что ее отец был католиком и не скрывал этого. В моей семье можно найти еще множество подобных примеров. Колючая проволока символизирует то, что мы не могли свободно выражать свое мнение, учиться, где хотим, путешествовать, куда хотим. Это – напоминание о границе, обтянутой такой проволокой. Она ржавая, поскольку все это происходило не сейчас, а тридцать лет назад, но мы должны помнить, что тогда мы были несвободны», – объясняет Дита Бухтова.
С просьбой создать экспонаты на заданную тему Чешские центры обратились в графические мастерские профессора Ростислава Ванека и доцента Кристины Фишеровой Западночешского университета в Пльзене и в ателье K.O.V. под руководством Эвы Айслер Высшей художественно-промышленной школы.
Наставница молодых дизайнеров, руководитель мастерской K.O.V. Эва Айслер встретила «бархатную» революцию, живя в эмиграции в Нью-Йорке. По ее словам, она не сомневалась, что свобода рано или поздно настанет, «поскольку ничто не может длиться вечно», а когда пала Берлинская стена, все стало окончательно ясно.
«Тема свободы для молодого поколения – достаточно сложная, потому что они об этом не размышляют, они просто в ней живут. Если бы они ее потеряли, что тогда бы задумались о том, чего лишились. Мы говорили с ними о том, насколько свобода хрупкая вещь, что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы мы ее сохранили», – поясняет Эва Айслер.
Удалось ли молодым дизайнерам раскрыть заданную тему? И какие экспонаты можно увидеть в витринах? «Каждый из студентов – а мы много это обсуждали – выбрал собственный подход. Вот здесь представлены диски-лабиринты. Путь к обретению свободы непрост, и человек должен пройти по этому лабиринту. Если у вас есть собственный лабиринт, например, в саду, и вы будете по нему ежедневно ходить, это тоже вас будет определенным образом освобождать. Это – форма медитации, во время которой человек в этом лабиринте находит дорогу к самому себе и к свободе», – считает глава художественной мастерской.
Юные дизайнеры подошли к предложенной теме с фантазией. Эва Айслер продолжает экскурсию по выставке: «Здесь путы из разорванной веревки как символ освобождения. Это браслеты, внутри которых протянута проволока, то есть они держат форму. Молоденькая студентка-первокурсница сделала конфетти из газет 1989 года. Символ того, что мы не должны забывать о свободе – узел на платке, который можно носить в кармашке мужского или женского пиджака».
Один из самых узнаваемых символов «бархатной» революции – ключи, которыми звонили манифестанты на улицах и площадях Чехословакии, намекая властям старого режима, что для них уже «прозвенел последний звонок». «Одна из девушек обратилась к людям, игравшим важную роль в событиях 1989 года, – к Дагмар Гавловой, Татьяне Фишеровой, Мирославе Немцовой, Павлу Рихетскому – и попросила, чтобы они подарили ей ключи, которыми звенели в те дни на Вацлавской площади. Их она превратила в своеобразные ордена, то есть вы можете носить ключ-орден 1989 года», – показывает еще один экспонат Эва Айслер.
Куратор проекта Моника Коблерова признается, что ее приятно удивило, как близко к сердцу приняли эту тему чешские художники-«миллениалы», каждый из которых подошел к ее решению очень индивидуально.
Моника Коблерова видит концепцию как международный диалог о свободе и ее символах. В Праге галерею пересекает красная линия с надписью No boders – «границ нет!»
Проект рассчитан на пять лет. Собирая все новые экспонаты, выставка будет путешествовать по миру – везде, где работают Чешские центры, в том числе и в России.
«Нет никаких причин не провести подобную выставку и в Москве. Мы можем обратиться к студентам российских художественных вузов, чтобы и они подключились к проекту. Мы будем это делать через Чешские центры, так что я уверена – и в России, и в других странах будет отклик, и найдутся желающие принять участие в нашем начинании. А потом мы с нетерпением будем ждать проведения в Чехии финальной международной экспозиции. По большому счету, это не столько выставка, сколько социологическое исследование, потому что в каждой стране – свое понимание свободы», – подчеркивает Моника Коблерова. Остается только ждать, в какие арт-объекты, украшения, графику облекут символы свободы дизайнеры сегодняшней России.