Спустя 15 лет, членство в Евросоюзе положительно оценивают более 60% чехов

Спустя пятнадцать лет после вступления Чехии в ЕС, членство в Евросоюзе положительно оценивают более шестидесяти процентов граждан Чешской Республики. Тридцать процентов сограждан придерживаются обратного мнения, следует из опроса общественного мнения, проведенного агентством Median по заказу «Чешского Радио».
Какие же главные плюсы чехи видят в членстве в Евросоюзе? Более восьмидесяти процентов опрошенных на первом месте назвали возможность легко трудоустроиться за границей.
«Путешествовать теперь в радость. Я проверила это на себе»… (респондент «Чешского Радио»)
«Совместный рынок труда и возможность выезжать за границу без виз и таможенного досмотра – именно эти два момента чехи считают главными преимуществами членства в ЕС», - рассказала «Чешскому радио» социолог агентства Median Бланка Ванчурова.
Более трех четвертей респондентов оценили возможность приобретать товар за границей без надбавки к таможенной пошлине.
Большим плюсом граждане Чехии также считают возможность получать европейские дотации, отмечает представитель агентства Median.
«Субсидии, выплачиваемые из европейской казны, называют в качестве плюсов членства более семидесяти процентов опрошенных, дешевый роуминг – 66 процентов. Из сказанного следует, что даже те, кто утверждают, что членство в ЕС Чехии на пользу не пошло – а таковых тридцать процентов, в конкретных случаях положительные моменты видят», - продолжает Бланка Ванчурова.
Результаты опроса показали, что так называемые «евроскептики» - это чаще всего избиратели левых партий или те, кто на выборах не голосуют в принципе. Обратный тренд наблюдается среди избирателей правого политического спектра.
«Нет, я не вижу никакой пользы» (респондент «Чешского Радио»)
«Наибольший процент приверженцев членства в ЕС относится к электорату Гражданской демократической партии, TOP 09, христианских демократов и партии «Старосты и независимые» (STAN). Их избиратели в 84 процентах случаев уверены, что членство в Евросоюзе положительным образом сказывается на благосостоянии страны», - заключает социолог.
Положительно к Евросоюзу относятся и избиратели движения ANO премьера Андрея Бабиша - плюсом членство называют семьдесят процентов из них.
«Если взять, к примеру, законодательство… Я оцениваю стремление вводить во всех странах похожие законы»
Как выяснилось, подход к Евросоюзу связан и с возрастной категорией респондентов, а также с их образованием. Большей поддержкой Евросоюз пользуется у молодых людей, а также у людей с высшим образованием. Напротив, с возрастом положительная оценка членства снижается.
Опрос проводился 15 и 16 апреля текущего года методом репрезентативной выборки. Участие в нем приняли 1046 респондентов старше 18 лет. Доверительная погрешность составляет +/-1,5% в случае ответов, предоставленных 5 процентами опрошенных, и +/- 3,5%, если мнение высказали 50 процентов респондентов.
«Мы получаем огромное количество субсидий, хотя, в то же время, мы и платим немало в общую европейскую копилку. По-моему, для нас это хорошо, быть в Евросоюзе» (респондент «Чешского Радио»)
Свое исследование провели также агентства Behavio Labs, STEM и Институт по европейской политике Europeum. Его результаты показали, что покинуть Евросоюз в настоящее время готовы лишь десять процентов чехов. Несмотря на то, что граждане Чехии известны своим евро-скептицизмом, большинство из опрошенных (55 %) выразило желание остаться в ЕС и реформировать его изнутри, а 7% респондентов довольны функционированием Евросоюза настолько, что не стали бы даже ничего менять.
Если исходить из общеевропейского опроса, проведенного немецким благотворительным фондом Фридриха Эберта, то членством в ЕС наиболее дорожат поляки (64 процента опрошенных), а наименее – французы (28 процентов респондентов).
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