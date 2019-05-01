Спустя 15 лет, членство в Евросоюзе положительно оценивают более 60% чехов

Какие же главные плюсы чехи видят в членстве в Евросоюзе? Более восьмидесяти процентов опрошенных на первом месте назвали возможность легко трудоустроиться за границей.

«Путешествовать теперь в радость. Я проверила это на себе»… (респондент «Чешского Радио»)

«Совместный рынок труда и возможность выезжать за границу без виз и таможенного досмотра – именно эти два момента чехи считают главными преимуществами членства в ЕС», - рассказала «Чешскому радио» социолог агентства Median Бланка Ванчурова.

Более трех четвертей респондентов оценили возможность приобретать товар за границей без надбавки к таможенной пошлине.

Большим плюсом граждане Чехии также считают возможность получать европейские дотации, отмечает представитель агентства Median.

«Субсидии, выплачиваемые из европейской казны, называют в качестве плюсов членства более семидесяти процентов опрошенных, дешевый роуминг – 66 процентов. Из сказанного следует, что даже те, кто утверждают, что членство в ЕС Чехии на пользу не пошло – а таковых тридцать процентов, в конкретных случаях положительные моменты видят», - продолжает Бланка Ванчурова.

Противостояние левых и правых

Результаты опроса показали, что так называемые «евроскептики» - это чаще всего избиратели левых партий или те, кто на выборах не голосуют в принципе. Обратный тренд наблюдается среди избирателей правого политического спектра.

«Нет, я не вижу никакой пользы» (респондент «Чешского Радио»)

«Наибольший процент приверженцев членства в ЕС относится к электорату Гражданской демократической партии, TOP 09, христианских демократов и партии «Старосты и независимые» (STAN). Их избиратели в 84 процентах случаев уверены, что членство в Евросоюзе положительным образом сказывается на благосостоянии страны», - заключает социолог.

Положительно к Евросоюзу относятся и избиратели движения ANO премьера Андрея Бабиша - плюсом членство называют семьдесят процентов из них.

«Если взять, к примеру, законодательство… Я оцениваю стремление вводить во всех странах похожие законы»

Как выяснилось, подход к Евросоюзу связан и с возрастной категорией респондентов, а также с их образованием. Большей поддержкой Евросоюз пользуется у молодых людей, а также у людей с высшим образованием. Напротив, с возрастом положительная оценка членства снижается.

Опрос проводился 15 и 16 апреля текущего года методом репрезентативной выборки. Участие в нем приняли 1046 респондентов старше 18 лет. Доверительная погрешность составляет +/-1,5% в случае ответов, предоставленных 5 процентами опрошенных, и +/- 3,5%, если мнение высказали 50 процентов респондентов.

Покинуть ЕС хотят лишь 10 процентов чехов

«Мы получаем огромное количество субсидий, хотя, в то же время, мы и платим немало в общую европейскую копилку. По-моему, для нас это хорошо, быть в Евросоюзе» (респондент «Чешского Радио»)

Свое исследование провели также агентства Behavio Labs, STEM и Институт по европейской политике Europeum. Его результаты показали, что покинуть Евросоюз в настоящее время готовы лишь десять процентов чехов. Несмотря на то, что граждане Чехии известны своим евро-скептицизмом, большинство из опрошенных (55 %) выразило желание остаться в ЕС и реформировать его изнутри, а 7% респондентов довольны функционированием Евросоюза настолько, что не стали бы даже ничего менять.

Если исходить из общеевропейского опроса, проведенного немецким благотворительным фондом Фридриха Эберта, то членством в ЕС наиболее дорожат поляки (64 процента опрошенных), а наименее – французы (28 процентов респондентов).