Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию

Внимание к недвижимости, находящейся в ведении российского дипломатического представительства, привлекло расследование, проведенное журналистами издания Deník N Петрой Прохазковой и Лукашем Прхалом. А еще в 2017 году эта тема поднималась на сайте HlídacíPes.cz.

Речь идет о зданиях в шестом и седьмом районах Праги, на улицах Овенецка, Волькерова и Швайгерова. Следует отметить, что еще в 1970 годы их на собственные средства построил Советский Союз, однако Россия, согласно кадастру, не являлась собственником недвижимости. Российское посольство распоряжается зданиями на основании договоров, заключенных еще между Советским Союзом и ЧССР. Согласно ним, квартиры могут использоваться исключительно для нужд дипломатов.

Однако, как выяснили журналисты Deník N, арендаторы за наем жилья платили наличными сотруднику посольства Александру Терентьеву как представителю «Госзагрансобственности», не получая никаких документов, в том числе подтверждения о проживании, что необходимо при оформлении вида на жительство. Это приводило к конфликтам и даже дракам с упомянутым Тереньевым, в ходе которых люди даже получали травмы. В результате в МИД был вызван посол России Александр Змеевский с требованием отозвать этого дипломата из Чехии. В августе 2019 года он покинул страну.

Кто в «посольских квартирах» живет?

В декабре прошлого года полиция депортировала четырех иностранцев, которые проживали в «посольских квартирах» без вида на жительство. Им был запрещен въезд в Чехию на срок от года до четырех лет. «Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех», – прокомментировал тогда ситуацию министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Появления в чешских СМИ темы «русских квартир» МИД России назвал это «искусственно раздутой кампанией» и «нездоровой атмосферой». В заявлении российского ведомства, сделанного в марте 2019 года, говорилось следующее: «Создается впечатление, что из этой темы пытаются создать проблему, влияющую на отношения между нашими странами. Мы надеемся на предметный, профессиональный подход наших партнеров в Праге». При этом адвокаты, озвучивающие позицию российской стороны, сообщают, что Россия никогда не рассматривала эти объекты как подпадающие под действие Венской конвенции, то есть только для использования дипломатическими структурами.

Одновременно российский МИД напомнил о том, что в Москве также можно найти недвижимость, которой распоряжается Чехия, прежде всего, так называемый Чешский дом, где находятся офисы чешских компаний, работающих в России, и более ста жилых квартир. Все это также действует на основании договоров, заключенных еще между ЧССР и Советским Союзом, и чешская сторона не значится собственником этих объектов. «Чешская Республика использует недвижимость в РФ согласно действующим международным договорам», – подчеркнул в связи с этим пресс-секретарь чешского МИД Михал Бухачек.

Договоры о недвижимости как наследие социализма

Имущественные отношения по таким договорам до сих пор остаются неурегулированными – достаточно вспомним хотя бы недавнюю историю с компанией «Техмаш-Брно». Не далее как в январе этого года МИД Чешской Республики и Управление по защите имущественных интересов государства добились от фирмы, входящей в российский холдинг «Техмашэкспорт», оплаты аренды земельных участков в Брно, где еще в социалистические времена Советский Союз построил свой офисный центр. Арендную плату за упомянутую землю Чешская Республика ранее никогда не получала.

«Техмаш-Брно» не платил за использование земельного участка, ссылаясь на договоры, заключенные в период существования СССР и ЧССР. После поданного иска чешская сторона добилась уплаты пяти миллионов крон (196 тысяч евро). Это – арендная плата за период с середины 2015 до середины 2018 года. Более ранние платежи были, фактически, аннулированы за сроком давности.

В кадастрах Чехии и России поменяют собственника

Недавно стало известно, что стороны договорились о первых шагах в решении проблемы, которая тянется уже более тридцати лет.

«В конце января правительство одобрило документ, которым регулируется регистрация собственности российской недвижимости на нашей территории. Это означает, что здания и строения, которые у нас построила российская сторона или Советский Союз, и которые они оплачивали из своих средств (что может быть доказано), в кадастре недвижимости будут переписаны на российскую сторону», – сообщила журналистам Deník N пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова. При этом земельные участки, на которых построены объекты, и в дальнейшем будут находиться в собственности чешского государства.

Штихова также сообщила, что произойдет урегулирование неверного с правовой точки зрения статуса права собственности, а также и ответственности за эту собственность. «Следует подчеркнуть, что это не является подарком».

Зеркальные шаги сделает и Россия – то есть там тоже в кадастре собственником будет указана Чехия. Как указывает МИД Чехии, таким образом произойдет частичное урегулирование отношений между двумя странами. Действующий договор распространяется не только на квартиры в Праге, но еще более десяти объектов недвижимости, построенных СССР на территории Чехии. Все они будут официально переписаны на Россию.

Однако МИД Чехии по-прежнему считает, что, согласно договору, здания могут использоваться только дипломатами посольства РФ и российскими торговыми представителями, и запись в кадастре не отменяет это правило. При этом посольство России продолжает сдавать помещения в аренду и получать за это деньги, что остается предметом продолжающихся переговоров между чешской и российской стороной.