Спасти старый яблоневый сад

Посетители выставки, посвященной старинным породам фруктовых деревьев, и не подозревали, что вместо фотографий их ждут полные корзины, откуда можно даже угощаться спелыми яблоками. Рассказывает Мартин Липа из Чешского союза охраны природы: «На этом столе – ранние сорта яблок и груш, которые в это время, наряду с абрикосами и поздней черешней, уже дозревают. Мы пытаемся делать выставки, на которых даем людям пробовать фрукты, чтобы они знали, какой вкус имеют старые сорта».

Мартин Липа, который занимается восстановлением старых садов и сохранением редких пород деревьев, считает их памятником культуры и редким биотопом. Биотоп – это естественное однородное жизненное пространство, к которому относятся минеральные и органические вещества, климатические факторы, свет, влажность и многое другое.

«Эту программу в Чешском союзе охраны природы мы открыли потому, что с исчезновением этих старых садов и аллей уходит в небытие и биотоп – множество видов растений и животных. Также при этом исчезает наследие наших предков и огромное разнообразие этих сортов фруктов, которые вывели предыдущие поколения».

Однако старые сады – это не только прекрасные места, где «длинная аллея идет прямо, точно протянутый ремень» – чешские «вишневые сады» нельзя вырубать не только по эстетическим соображениям. Они важны для изготовления сидра, который производят путем брожения яблочного или другого фруктового сока. Рассказывает Яхим Клемент – выпускник пражской Академии искусств (FAMU) не только оставил ради производства сидра свою основную специальность фотографа, но и занялся возрождением старых садов.

«Нам нужны старинные сорта, растущие на деревьях с глубокими корнями, которые насыщают яблоки абсолютно другими микроэлементами, дают другую структуру вкуса, чем яблони с мелкими корнями – вкус их яблок имеет совершенно иную гамму». По мнению пана Клемента, без хороших яблок невозможна медленная ферментация без консервантов, таким образом, невозможно изготовить сидр многолетней выдержки. Поэтому он решил заботиться о саде Збраславского замка в предместье Праги. «Восстановление сада – это не разовая задача, а многолетняя работа, включающая постоянное обновление деревьев, очистку. Поскольку традиции садоводства были немилосердно разрушены в годы социализма и первые годы после «бархатной» революции, когда множество садов находилось в запустении, зарастало сорняками, и никто о них не заботился. Именно поэтому так сложно заниматься их восстановлением. К тому же это экономически не выгодно, поскольку окупаемость инвестиций длится так долго, что в наше время ее можно назвать бесконечной».

Однако не все измеряется деньгами – помимо старинных яблок, сад Збрасловского замка скрывает немало тайн и сулит настоящие гастрономические и исторические приключения. «Этот сад любопытен еще и тем, что здесь есть множество сортов, которые нам не удалось распознать, что очень интересно при производстве сидра, поскольку сорта мы делим на различные вкусовые группы. Именно поэтому здесь осталось немало яблонь, которые стоят того, чтобы их сохранять и распространять. У нас есть часть сада, которую мы называем «генофондом». Там мы прививаем все эти старые сорта на молодые яблони, чтобы сохранить бывший здесь раньше генофонд», – поясняет сидровик.

Мартин Липа из Чешского союза охраны природы не устает напоминать о необходимости сохранения уникального биотопа: «Фруктовые сады и аллеи фруктовых деревьев играют очень важную роль в земледельческом ландшафте, который в наши дни становится, увы, все более примитивным. Именно поэтому мы включили сады в наш проект сохранения разнообразия. Это создает благоприятные условия для многих здешних обитателей – ящериц, различных видов лягушек, птиц. Могу сказать, что они стремятся попасть в эти сады».

В качестве положительного примера Мартин Липа приводит сад Бржевновского монастыря. Этот бенедиктинский комплекс, основанный еще в Х веке, – настоящий оазис тишины и зелени в десяти минутах езды от Пражского Града. Мартин Липа доволен, как в Бржевновском монастыре косят траву – ее не срезают под корень как в обычных городских кварталах, а оставляют более высокой, что дает прохладу и не позволяет почве пересыхать.

В последние годы в Чехии все чаще звучит зловещее слово «засуха». От недостатка влаги страдают и фруктовые сады, напоминает Яхим Клемент: «Помимо того что засуха за последние два года превратилась в глобальную проблему, на нее очень остро реагируют именно старые деревья. Если вы обратите внимание на деревья вдоль шоссе, то заметите, что они везде засыхают, и это – серьезныя проблема. Я уверен – необходимо сажать новые деревья, обновлять сады, потому они помогают удерживать воду в почве».

В Збраславскам саду Яхим Климент и его команда вырубает погибшие деревья. При этом только за этот год у него засохло десять процентов – это очень высокий показатель. Чем может привлечь людей идея спасения какого-нибудь старого сада? Яхим Климент уверен, что многим: «Во-первых, вы сэкономите деньги, поскольку несколько лет вам не понадобится ходить в фитнес-центр. И это очень приятная работа на свежем воздухе, которая к тому же обладает высокой мотивацией, поскольку человек видит результаты своего труда. Из нашей современной жизни такая деятельность, к сожалению, исчезает».

Изготовитель сидра напоминает, что его дело подразумевает полный цикл – от корней яблони и до того момента, когда напиток наливается в стакан. Поэтому без старинного яблоневого сада ему никак не обойтись. В общем, в отличие от пьесы Чехова, Збраславскому саду топор пока не грозит.

