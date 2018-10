Сотрудников госбезопасности призовут к ответу за издевательства над диссидентами

Уголовные дела против ряда сотрудников Чехословацкой государственной безопасности (StB) не могут быть закрыты за истечением срока давности, несмотря на то, что речь идет о преступлениях, совершенных 40 лет назад. Перед судом первого пражского района предстанут пятеро бывших эстебешников, применявших в ходе допросов политически неугодных элементов методы жестокого обращения и подвергавшим их иным издевательствам.

«Оздоравливающие процедуры» 70–80-х гг.

Одним из потерпевших в новом деле, которое связано с операцией Asanace – «Санация», или «Оздоровление», инициированной структурами госбезопасности в конце 1970-х – начале 80-х гг., является Ярослав Ероним Недуга. Гитарист и певец, выступавший с группами Extempore и Mezzanin. Более десяти лет к нему домой или на работу приходили непрошеные гости, сотрудники госбезопасности (StB).

Они стремились завербовать его в качестве агента или, на худой конец, заставить эмигрировать. В итоге поставили перед выбором: покинуть родину или стать фигурантом сфабрикованного дела по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

«Меня мутузили по четыре-пять часов во время одного допроса. В ходе последнего мне сказали, что мне либо припаяют срок 8,5 лет, либо я должен эмигрировать в Вену. Но я не хотел добровольно покидать свою страну, хотя и находился постоянно в напряжении. Когда я наконец покидал Чехию, у меня дергался глаз, я весь дрожал»,

– рассказал «Чешскому радио» Ярослав Недуга, которому пришлось-таки эмигрировать в Австрию в 1982 году. На родину он вернулся через два года после «бархатной» революции, в 1991 году. Теперь ему предстоит дача показаний в роли потерпевшего. По прошествии сорока лет он увидит людей, которые, как он утверждает, перечеркнули всю его музыкальную карьеру.

«По моему мнению, лица, которые вели такого рода допросы, должны понести какое-то наказание. Для нас, кого они допрашивали, это станет некой сатисфакцией, так как эти люди совершали злодеяния. Они, правда, оправдываются, что лишь служили тому режиму, который тогда был, однако те, кто сохранял хотя бы какую-то честь и достоинство, не могли подпирать такой режим»,

– уверен Недуга.

В изгнании в Австрии также оказался Иржи Хмел. Он подписал документ «Хартия – 77», призывающий государство соблюдать права собственных граждан. Госбезопасность обвинила его в подстрекательстве к мятежу, и Хмел лишился работы.

«В то время проявлялись пораженческие настроения, потому что участники операции «Санация» действовали действительно жестко. Во многих случаях противников режима подвергали мучениям. Меня лично это в такой мере не коснулось, однако по стечению ряда обстоятельств я был вынужден принять навязанные мне ими позорные условия»,

– признался по прошествии многих лет Иржи Хмел.

К числу потерпевших в этом деле относятся и музыкант Вратислав Брабенец, саксофонист легендарной чешской группы The Plastic People of the Universe, которому угрожали похищением дочери, и Яна Превржатска. Она сегодня живет в Канаде и фигурировала в документах StB под кличкой Labuť («Лебедь»).

Активная деятельность Бюро по расследованию преступлений коммунизма

Oбвинение сотрудникам StB было выдвинуто на основе исследований Бюро по документации и расследованию преступлений коммунизма. Госпрокурор Зденька Галкова сообщила, что основанием уголовной ответственности признано наличие в действиях подсудимых таких признаков состава преступления как дедовщина и повторные обыски, которым подвергались потерпевшие на работе и по месту жительства. Помимо стандартных угроз в их адрес, звучали и угрозы о похищении близких. Некоторым лицам во время допросов наносили серьезные увечья, они были вынуждены менять место работы, не говоря о явно не обоснованном повторном задержании на 48 часов.

Oбвиняются пятеро сотрудников госбезопасности

Oбвиняются по делу бывшие сотрудники StB Збынек Дудек, Ярослав Марышко, Иржи Шимак, Kaрек Гайек, ранее работавший адвокатом, и Рудольф Пелтан. За злоупотребление служебными полномочиями им грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Дудек и Шимак в прошлом уже были осуждены за аналогичные преступления и не согласны с предъявленным обвинением. От комментариев правовой оценки своих действий они отказываются. Рудольф Пелтан в конце 1970-х – начале 80-х гг. был непосредственным начальником троих из ныне обвиняемых. Он якобы не знал о действиях своих подчиненных в отношении потерпевших. В настоящее время Пелтан является членом Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM). Действие его мандата в качестве члена местного совета г. Здице в районе Бероуна завершается.

Истории жертв, пострадавших в рамках операции Asanace, далее продолжает распутывать Бюро по документации и расследованию преступлений коммунизма. Его сотрудники не исключают, что им удастся также выдвинуть обвинения против других фигурантов подобных допросов из рядов госбезопасности. С 1995 года, когда бюро было основано, суд вынес приговор в отношении более 30 человек, совершивших преступления во время коммунистического режима.