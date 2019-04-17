Состояние наших прав — прямое следствие нашей истории

10 апреля в пражском центре Forum Karlín состоялась традиционная ярмарка NGO Market, на которой была представлена новая некоммерческая организация Správě z.s., призванная обеспечить людям, проживающим в Чехии, юридическую помощь в российской и украинской юрисдикции. Сергей Шаров-Делоне, являющийся одним из ее учредителей, объяснил, какие цели и задачи ставят перед собой участники этого проекта.

— Мы представляли свой новый проект — организацию, зарегистрированную в Чешской Республике. Она называется Správě. Ее цель — помощь гражданам России, Украины, стран ЕС в решении юридических проблем в российской и украинской юрисдикции. У «Руси сидящей» есть большая команда адвокатов, работающих по любым отраслям права (административному, гражданскому, уголовному, арбитражному) и имеющих огромный опыт в решении подобных вопросов. Эта организация должна стать связующим мостиком: люди могут здесь с нами договориться, что мы будем представлять их интересы, наши адвокаты приедут сюда, здесь с ними переговорят, выяснят ситуацию и дальше за них решат вопросы там, в России или Украине. Если это коммерческие вопросы, то это будет небесплатно, но если дела политические, то этим мы будет заниматься безвозмездно.

Большинство людей считает, что, живя тихо и не нарушая законов, можно обойтись без помощи адвокатов. Однако бывают простые житейские ситуации, в которых профессиональная юридическая помощь оказывается необходимой, особенно если человек находится в одной стране, а проблема у него возникла в другой. Сергей Шаров-Делоне привел такой пример:

— Человек уехал из России, пять лет живет в Европе, у него умерла бабушка и осталась квартира. Ехать в Россию и утрясать вопрос с наследством, даже если нет никаких конфликтов, а нужно просто все оформить — это полгода: просто у нас срок рассмотрения такой, чтобы могли проявиться другие наследники и так далее. Человеку придется бросать все здесь и лететь в Россию, где ему все равно будут нужны юристы, которых он к тому же не знает. Зачем? Поэтому мы вот такую вещь организовали и уже начали работать.

Проект был зарегистрирован и представлен в Праге, где существует множество юридических консультаций, адвокатских контор и консалтинговых агентств. Кроме того, в Чешской Республике есть и организации, помогающие иностранцам. Какое место займет среди них организация Správě? Как проект был принят на NGO Market?

— С большим интересом. Очень много организаций, связанных с интеграцией иммигрантов, проявили интерес, потому что поняли, что мы для них партнеры. К ним обращаются люди с подобными вопросами, а они не могут ответить. Они могут этим людям помочь здесь интегрироваться в общество, а там они ничего сделать не могут: у них там нет адвокатов, это просто не их профиль. Очень у многих их подопечных остаются или возникают проблемы на родине, но не все хотят и не все могут вернуться — ситуации могут быть разные.

Презентация новой некоммерческой организации — не единственная цель приезда Сергея Шарова-Делоне в Прагу. Он не только известный правозащитник и общественный адвокат, но и профессиональный медиевист, автор ряда статей по истории и монографии «Люди и камни Северо-Восточной Руси. XII век». Наш разговор состоялся накануне его лекций в Карловом университете, в темах которых удивительным образом переплелись история и современность. О том, какое отношение имеет история средневековой Руси к сегодняшним российским проблемам, рассказал Сергей Шаров-Делоне.

— Завтра у меня лекции на философском факультете в Карловом университете, которые организует Центр Бориса Немцова. Они сами предложили две темы, которые мне показались сначала несколько разнородными. Но потом я понял, что, на самом деле, речь об одном и том же. Первая тема — «Древняя Русь в культурном пространстве современной России», вторая — «Права человека в России». В первом случае это обращение ко мне как медиевисту, во втором — как правозащитнику. Темы, на мой взгляд, тесно связаны между собой, потому что, строго говоря, все наши проблемы с правами человека так или иначе проистекают оттуда и имеют одну важнейшую составляющую — отсутствие responsibility, ответственности людей, в том числе и за отстаивание своих прав. В 1990-х годах можно было эти права сохранить, но мы их не сохранили, потому что никто не считал себя лично ответственным за это. Всякое государство хочет отъесть права у граждан. Любое государство, любая власть устроена так, что начинает под себя подминать все. В нормальном демократическом государстве с устоявшимися традициями гражданского общества граждане этому сопротивляются самыми разными способами: голосуют за другую партию на выборах, проводят различные акции — отстаивают свои права. А в России этого никто не стал делать, кроме ничтожного слоя правозащитников, а граждане просто не сочли это нужным.

Нередко приходится слышать, а то и читать, что все сложности исторического пути России связаны с монголо-татарским игом, когда мы «держали щит меж двух враждебных рас». Однако историк Сергей Шаров-Делоне считает, что проблема отсутствия гражданской ответственности и как следствие — проблема прав человека берет начало в более поздней эпохе.

— Все это имеет корни с XV века — до этого времени все было нормально, несмотря на татаро-монгольское нашествие. Мы из-за него, конечно, отставали и экономически, и социально, потому что хорошо развившийся к XIII веку феодализм был снесен, Русь была отброшена на предшествующую стадию, на раннефеодальный, буквально каролингский уровень: снесенная экономика, снесенная элита (а элита пострадала больше всего: они же приняли удар на себя, они же воины) и тяжелая дань. Руси пришлось выбираться еще сто лет, чтобы снова начать идти по тому же самому феодальному пути, который, как и во всей Европе, вел, в конечном итоге, к Хартии вольностей в том или ином виде. А в XV веке Василий I Дмитриевич, Василий II Темный и Иван III переломили страну на служивый строй, когда все получается путем пожалования. А пожалование — это безответственность: барин пожаловал — барин разжаловал. Это привело к колоссальной ломке внутри страны. У нас после этого все инновации, которые приходили с Запада, все культурные тренды в огромной степени оказывались костюмом от Gucci, под которым татуировки бандитского Петербурга. Это была, на самом деле, просто одежка.

И все же нельзя отрицать, что и в эту эпоху, и в последующие русская культура порождала поистине гениальные творения. Однако, по мнению Сергея Шарова-Делоне общая обстановка в стране не способствовала тому, чтобы эти явления стали массовыми или хотя бы получили достойное продолжение.

— Конечно, всегда были гениальные люди, которые прорывались сквозь это. Очень интересно, как их наследие воспринималось: страшно почиталось и игнорировалось одновременно. Например, «Троицу» Рублева, почитавшуюся как канон русской иконописи, никто не повторил, потому что никто так и не понял, о чем там идет речь. То есть копировали только формальную сторону, да и то очень приблизительно. И вот так со всем. Конец XIX — начало XX века — это попытка осмысления и древнерусского, и европейского наследия. Наконец Россия начала переваривать все это, а не надевать костюм на лапти. Вся наша культура этого времени (литература чуть раньше, остальное чуть позже), та самая великая русская культура, о которой все говорят, явилась результатом этого переваривания.

Процесс возвращения к собственным и общеевропейским культурным и общечеловеческим ценностям закономерно должен был привести к тому, что Россия вышла бы на нормальный цивилизованный путь, в том числе в области прав человека и развития гражданского общества. Однако история повернулась по-другому.

— Процесс был оборван большевиками. У нас только в XIX веке появилась собственность, за которую люди отвечают — то самое responsibility. Большевистский переоврот снял вопрос собственности и вопрос ответственности: за все отвечает государство, а человек может быть только пожалован правами. Некоторыми правами советская власть действительно одаривала: право на бесплатное образование, медицину, на пенсии. Но это права, которые были пожалованы, причем строго интересующим государство образом. И в результате у нас сегодня люди не чувствуют собственной ответственности, все считают, что права им должны быть дарованы. Права, которых, как казалось, мы добились в 1990-х годах, оказались дарованными сверху. Узкий круг интеллигенции тогда пробил конституцию и законы, от которых сейчас все легко отказались. И теперь на бумаге права есть, а в жизни их нет или есть выборочно — до тех пор, пока они не мешают власти, не входят с ней в конфликт. А кроме того появилась куча неписаных протоколов. Состояние наших прав — прямое следствие нашей истории.

Россия и Европа прошли разный исторический путь и сегодня, безусловно, находятся на разных ступенях развития демократии. Проблема прав человека, крайне актуальная в России, многим европейцам может показаться несколько надуманной или устаревшей. Однако историк и правозащитник Сергей Шаров-Делоне убежден, что это касается каждого.

— Это очень показательно для всех. Ведь фразу «Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого» придумал вовсе не кто-то из русских мыслителей, а Томас Джефферсон. Общество, начинающее воспринимать права человека как свалившийся с неба дар, который не требует усилий, рискует утратить гражданские права. Чехии это касается больше, чем, скажем, Британии: у чехов тоже был тяжелый период социалистического строя (хотя, конечно, он был короче и не такой жесткий, как в Советском Союзе), и этот период оставил свой след. Это видно по результатам выборов. Иллюзии того, что все может быть даровано сверху, сохранились у целых поколений. Поэтому важно понимать, что нельзя спать. «Люди, будьте бдительны!»