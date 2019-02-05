Словарь диссидентов соцлагеря, не имеющий аналогов

В Польше «Словарь диссидентов» появился в 2007 году. В его составлении словаря принимали участие как историки-профессионалы, так и любители истории и сами диссиденты из стран Центральной и Восточной Европы.

Наша собеседница citace Петрушка Шустрова родилась в 1947 году. Учебу на философском факультете Карлова университета в Праге ей пришлось прервать по политическим причинам. В 1969 г. она была осуждена на два года лишения свободы за оппозиционную деятельность в «Движении революционной молодежи», членами которого также являлись Ярослав Башта, впоследствии ставший политиком и дипломатом, Иван Деймал, Ян Фролик и Петр Уль. В 1976 году подписала «Хартию 77», через девять лет стала одной из пресс-секретарей этой правозащитной организации. С 1979 года – член Комитета защиту несправедливо осужденных. Выйдя на свободу в 1971 г., Петрушка Шустрова шесть лет работала на почте, позже уборщицей. С августа 1982 до ноября 1989 г. вообще не могла найти работу. konec citace

В 1989 г. была реабилитирована. Позже стала журналисткой, работала в изданиях Respekt, Lidove noviny, на "Чешском радио". Возглавляла совет Института по изучению тоталитарных режимов. Является автором сценариев документальных фильмов о конфликтах в Азербайджане, Грузии, Румынии и других странах, созданных по заказу «Чешского телевидения».

– Вы являетесь не только переводчицей данного словаря, но и, как сообщали в СМИ, членом программного совета чешской редакции этого издания?

– Нет, это неточная информация, потому что членом программного совета чешской редакции я была еще до того, как словарь начал возникать. То есть я была там в самом начале, а позже отстранилась от этой работы. Работа над словарем продолжалась 11 лет. Я принимала участие в ней год или два, позже я занималась другой деятельностью, и не принимала участия в работе этой чешской редакции.

– Инициатором проекта с польской стороны стал польский центр «Karta», который собирает документы и свидетельства еще живущих очевидцев истории прошлого века. Кто был вдохновителем проекта с чешской стороны?

– Инициатором с чешской стороны стала я, главным редактором с чешской стороны является Петр Поспихал.

– Были ли критерии для отбора кандидатов в список диссидентов со стороны разных участников проекта аналогичными или специфическими, с учетом во многом схожего, но в то же время разного опыта различных посткоммунистических стран?

– Проблема состоит в том, что мы не знаем последние критерии, на основе которых был сделан отбор, так как дело происходило в Варшаве. Чешская сторона передала польским коллегам биографическую информацию примерно о 60 наших диссидентах, но в книгу вошли только восемнадцать человек.

– Вызвало ли у Вас чувство особого сожаления отсутствие какого-нибудь кандидата из представленных чешской стороной личностей, и было ли это решение с польской стороны, на Ваш взгляд, взвешенным?

– Знаете, это большая книга, и если бы она еще была расширена раза в три, это просто оказалось бы невозможным. И лично я не принимала решения по этому вопросу.

– Словарь вышел на прошлой неделе, в связи с чем прозвучали и отдельные критические реплики. Некоторые из них касались того, что в посвященную чехословацкой истории часть не был включен, к примеру, Ян Палах, совершивший акт самоссожения в знак протеста против оккупации страны, знаковая фигура чехословацкой истории.

– Главная польза это словаря, мне кажется, не в чешской его части, потому что об этом чешские читатели уже что-то знают, а в том, что мы можем познакомиться с историей в других странах. И в этих странах тоже, к сожалению, знают, что можно было бы дополнить сведения о других людях. Так уже получилось, однако другого такого словаря нет. Мы решили, пусть будет хотя бы что-то, это в любом случае лучше, чем вообще ничего.

Связи между диссидентами разных стран

– Насколько тесными были связи между чешскими, немецкими, польскими и другими диссидентами?

– Насколько я знаю, а знаю я, конечно, не все, были отношения между чешскими и польскими диссидентами. Существовала и чешско-польская инициатива Solidarita. Были и отношения с некоторыми немецкими и венгерскими диссидентами. У одного или двух человек были связи с русскими диссидентами – прежде всего, с Андреем Сахаровым и, кажется, с Александром Подрабинеком.