Шарниры и шурупы законодательства ЕС

«Европейская комиссия имеет репутацию кафковского института, изолированного и скрытного, где создаются бессмысленные законопроекты, причём их никто перед одобрением не видит. Это, конечно, неправда. Особенно государства-члены ЕС могут участвовать в обсуждениях законов, начиная с появления идеи и заканчивая официальным принятием», - утверждает Каролина Зазворкова, одна из восьмисот так называемых национальных экспертов, которых государства регулярно отправляют в бельгийскую столицу.

Каролина, работавшая на родине в Министерстве по вопросам окружающей среды, в Брюсселе решает задачи по утилизации и складировании электронных отходов. Несмотря на то, что каждое государство могло бы заниматься этой проблемой самостоятельно, общие для всех законодательные правила упрощают, во-первых, торговлю на внутреннем рынке, во-вторых, предотвращают ситуацию, в которой страна с менее строгими законами служила бы местом для складирования опасных отходов своих соседей.

В задачи национальных экспертов входит обмен опытом и налаживание контактов между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС. Это только малая часть сотрудников – всего в комиссии трудится около 32 тысяч человек (административные работники, переводчики и технический персонал). Несмотря на то, что всё это – обычные люди, так сказать, из плоти и крови, их работу всё равно сопровождает ряд слухов, которые необходимо развенчивать, полагает Йолана Мунгенгова, член кабинета еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём. По её словам, Чехия имеет более чем реальный шанс влиять на принятие решений в Европарламенте.

Говорить, слушать и действовать

«Чехия имеет возможность везде заявлять о своих интересах, только это необходимо делать вовремя, активно и, разумеется, использовать для этого все имеющиеся контакты в Европе, не только в рамках Вышеградской четвёрки».

Её слова подтверждает и дипломат Алиция Крутилова, которая занимается в Брюсселе организацией заседаний по вопросам «Брексита» - выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Речь о том, чтобы иметь профессионалов на постоянных позициях, людей, которые хотят продвигаться вперёд в своей работе. Кроме того, нужно располагать «своими» представителями в других учреждениях. Без контактов многого не добьёшься. Вам нужно знать, кто и за что отвечает, периодически сходить на обед с тем или иным человеком, зато потом вас заранее предупредят о том, что планируется ввести новый законопроект. Таким образом, вы не оказываетесь в пассивной позиции и можете повлиять на принятие закона прежде, чем он окажется у вас на столе».

По словам Крутиловой, которая находится в центре событий вот уже шесть лет, нельзя просто заявлять: «Мы не хотим то-то и то-то», необходимо ещё и четко формулировать, что именно «мы хотим». Правда, прийти к компромиссу и убедить прочих коллег-политиков прислушаться к «чешскому голосу» бывает непросто.

«Не хочу, чтобы это прозвучало как клише, но мне нравится этот адреналин, когда в поздние вечерние часы вы представляете какую-либо свою позицию и стараетесь убедить остальных в своей правоте», - говорит дипломат Ярослав Зайичек.

Он полагает, что масштабы страны в дискуссиях не играют решающей роли – ключевой является уверенная позиция и гибкая, неконфликтная стратегия ведения переговоров, в том числе в решении вопросов в области транспорта, сельского хозяйства или энергетики, которыми он занимается.

«От себя лично могу сказать, что за последние два года я вижу конкретные результаты. Конструктивный, при необходимости конструктивно-критичный, но активный и хорошо аргументированный подход к проблеме в итоге приносит дивиденды».

Ситуации, в которых Чехия выступает против того или иного законопроекта, но в итоге большинством голосов тот всё же в результате принимается, случаются редко. По словам Зайичка, весь процесс заседаний направлен на то, чтобы под документом было как можно больше подписей и максимальное количество участников переговоров были удовлетворены решением.

В Брюсселе, правда, по-прежнему наблюдается недостаток чехов на высших руководящих постах. В частности, поэтому так сложно донести суть некоторых законов и решений, принятых в органах ЕС, до обычных граждан Чехии, полагает Якуб Дюр, посол и глава постоянного представительства Чешской Республики в Брюсселе. Однако, поскольку в текущем году Европейскую комиссию ожидает смена руководящего состава, ситуация вполне может измениться.