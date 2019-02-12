Русский язык взял «бронзу» в чешских школах

Согласно некоторым исследованиям, русским языком в той или иной мере владеет большая часть населения Чехии в возрасте 40-70 лет, так как в рамках школьной программы он оставался обязательным предметом до 1990-х. После «бархатной» революции ситуация в стране радикально изменилась, интерес к русскому резко упал, что заставило многих преподавателей русского языка сменить профессию или освоить новую специализацию.

Английский, немецкий, русский. В отстающих испанский и французский

Однако в последние годы отмечается возрастание интереса к этому славянскому языку, хотя преобладающее большинство чешских школьников по-прежнему ходит на уроки английского. В прошлом году из 791000 осваивающих тот или иной иностранный язык русский изучали около 52000 школяров. Второй иностранный язык дети изучают позже. Вторым по востребованности в стране в общеобразовательных школах является немецкий, интерес к которому также растет. Это неудивительно с учетом общей границы между сопредельными государствами. За десять лет численность изучающих немецких повысилась в три раза. Русский – на третьем месте.

Меньше одного процента учеников проявляют интерес к испанскому и французскому, как следует по данным Чешского статистического управления за 2017-2018 учебный год.

Преемственность и Всемирная паутина

Наша собеседница Людмила Бабчакова приехала в Чехию, где живет уже около двадцати лет, из Калуги. В общеобразовательной школе города Добржиш (в 40 км южнее от Праги) она преподает английский и русский языки. Русский – учащимся с 7 по 9-й класс. В целом в этой школе предмет изучает около 100 учеников, то есть примерно шесть классов, и преподают двое педагогов.

- Чем объясняется повышение количества учащихся, которые выбирают русский?

– Русский язык я преподаю 8 лет, занятия проходят два раза в неделю. Я думаю, что повышение интереса к русскому языку объясняется тем, что детям он нравится. Он мелодичный, похож на чешский. И их родители, которые изучали этот предмет в конце 1980-х, советуют им записаться на русский.

– То есть предполагается, что родители могли бы им и посоветовать?

– Да, могли бы посоветовать.

«Вышел зайчик погулять …»

Думаю, что он также интересует их как язык для дальнейшей работы, потому что в Чехии много русских туристов, и бизнес с Россией тоже развивается.

– Меняется ли с возрастом интерес школьников к русскому как к языку, связанному, возможно, с будущей профессией, языку, который поможет им глубже проникнуть в русскую культуру, или в случае старшеклассников как к средству деловых отношений в будущем? Проявляют ли ученики сами инициативу, любознательны ли они?

– Да, они любознательны, но и в их возрасте русский язык интересует их в основном как язык общения в Интернете. Я очень часто слышу, что они играют в разные игры и общаются с игроками из других стран, и очень много игроков именно из России и русскоговорящих. Это их первый контакт с языкoм.

– Выяснили ли Вы для себя, какие методы обучения больше всего помогают развитию интереса среди учащихся к русскому языку?

– Я думаю, что их, в основном, больше всего интересует то, что я из России и могу разговаривать со своими учениками на настоящем русском языке. Мы часто на уроке используем песни, стихи, стараемся смотреть мультфильмы на русском языке и русские фильмы с титрами, так что используем мультимедийные методы обучения.

– Какие песни, фильмы и мультфильмы ребятам больше всего нравятся?

– Мы обычно начинаем с классики: «Вышел зайчик погулять …» – это им очень нравится, смотрим сейчас популярный и отличный мультфильм «Маша и медведь» – дети понимают, что говорят его герои, «Ну, погоди» – там слов немного, но он тоже очень нравится детям,

Школы могут включить в свою программу в качестве второго иностранного языка немецкий, русский, французский, испанский, итальянский, словацкий, польский и другие языки.

– рассказала Русской службе «Радио Прага» Людмила Бабчакова .

По данным Чешского статистического управления, в 2007–2008 учебном году азы русского в основной школе усваивали свыше одного процента детей (9100 школьников), а в прошлом году их число составило 6,6 % (более 52000 детей). То есть за десять лет интерес к предмету повысился примерно в шесть раз.

Благодаря миграции в основных школах возрастает численность учащихся-иностранцев. Россияне наряду со словаками, украинцами и вьетнамцами составляют наиболее многочисленную группу учеников, для которых чешский не является родным языком. Однако объяснять рост популярности русского языка исключительно повышением числа русских, как и украинских школяров, было бы ошибочным. 11 лет назад в основных школах в Чехии учились 905 детей с российским и 2957 с украинским гражданством. В прошлом году их численность увеличилась примерно двое, но никак не в шесть раз.