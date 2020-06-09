Репрессии в знак благодарности чехословацким парашютистам-участникамСопротивления

С весны 1939 года Чехословакию начинают покидать патриоты из числа бывших членов Чехословацкой армии и гражданских лиц, полных решимости отстоять с оружием в руках за рубежом свободу оккупированной нацистами родины. Дождались ли на своей родине благодарности чехословацкие десантники, служившие в рядах союзников за границей на Западе и на Восточном фронте? Подробнее в интервью, предоставленном «Чешскому Радио» сотрудником Института военной истории Чехии Иржи Плахи.
— В начале апреля было сформировано первое чехословацкое военное подразделение за границей, а именно в Польше. В сентябре части Легиона чехов и словаков участвовали в обороне Тарнополя (Тернополя) от немцев. Осенью 1939 года удалось обновить деятельность Чехословацкой армии на территории союзников — сначала во Франции, а после ее поражения в 1940 году в Британии. Части Чехословацкого легиона находились в период 1940- 1943 гг. на Ближнем Востоке, а после нападения на СССР также на Восточном фронте. В 1940 году в Лондоне по инициативе Черчилля были созданы условия для формирования частей Чехословацкой армии. Они подчинялись чехословацкому правительству в эмиграции, тем не менее их снаряжение и обучение были британскими.
— Именно в Великобритании проходило обучение парашютистов, в том числе тех, кому предстояло в рамках операции «Антропоид» застрелить весной 1942 года в Праге ненавистного протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Главная роль в подготовке чехословацких парашютистов была доверена Франтишеку Моравецу.
Известно ли, сколько воздушно-десантных операций с участием чехословацких бойцов было проведено в то время с территории Великобритании и СССР? Каким было число жертв со стороны десантников?
— В целом с британской территории было проведено 38 разведывательных операций, в тыл неприятеля переброшен 101 десантник. Свыше пятидесяти из них погибли, тридцать человек разделили участь заключенных концлагерей и тюрем, однако дождались конца войны. Десантные операции проводились и с советской территории, однако они являлись отличными друг от друга: одна часть — таковых было совсем немного — осуществлялась по распоряжению Чехословацкой военной миссии Гелиодора Пики, другая организовывалась сoветскими тайными службами с привлечением чехословацких граждан.
— Как наказывались семьи и знакомые схваченных нацистами парашютистов?
— Семьи всех участников покушения на Гейдриха были казнены. Особенно трагическая участь постигла родственников Яна Кубиша и других парашютистов. Смерть грозила всем, кто активно им помогал. Семьи участников десантных операций, проведенных позже, были депортированы в концлагеря.
— Уже в 1944 году, предвосхищая победу над гитлеровской Германией, чехословацкое правительство в эмиграции издало приказ о подготовке эмиссии новых художественных почтовых марок, которые вышли в обращение в августе 1945 года. Руководитель отделения транспорта и почт соответствующего министерства Франтишек Тихи доложил о том, что в новой почтовой серии нашли свое отображение все части Чехословацкой армии, действовавшие в войну за границей, в том числе в СССР, Британии, Франции, на Ближнем Востоке. То есть в тот период еще не было проблемы разделения на Восток и Запад?
— Во время войны официальной дифференции по такому признаку, разумеется, не существовало. Участники чехословацкого движения антифашистского Сопротивления, по сравнению с польским, югославским и греческим были образцово едины в постановке цели, однако и в то время было уже очевидным, что влияние внешних факторов приведет в дальнейшем к определенной поляризации установок.
30 июля 1945 года в Чехословакии было основано Общество парашютистов и летчиков, объединявшее около тридцати бывших участников Сопротивления. Оно создавалось как аполитичное объединение десантников, независимо от их иделогических воззрений, и существовало до коммунистического путча, до февраля 1948 года, и короткое время после него. Весной того же года в результате политических событий было самораспущено.
Вскоре после окончания войны вице-премьер правительства и лидер КПЧ Клемент Готвальд сокрушался, что "коммунистам приходится сотрудничать с представителями других политических взглядов в кабмине" и обещал со временем взять на мушку реакционную клику, напомнив, что «Красная армия также не поддерживает позицию буржуазии».
– Чехословацкая армия до Второй мировой войны рассматривалась у нас как аполитичный субъект. И такое положение дел сохранялось до февраля 1948 года. Коммунисты, тем не менее, поначалу не афишировали своих взглядов и делились планами исключительно в своем кругу.
Готвальд, например, тогда сделал заявление, что не собирается делать из чехословацких генералов коммунистов, однако коммунистов превратит в генералов, что является знаковым для понимания, каким образом коммунисты относятся к роли вооруженных сил,
Готвальд, например, тогда сделал заявление, что не собирается делать из чехословацких генералов коммунистов, однако коммунистов превратит в генералов, что является знаковым в отношении коммунистов к вооруженным силам
— отмечает историк Иржи Плахи.
После прихода коммунистов к власти в рамках Чехословацкой армии появилась ликвидационная группа под руководством бывшего парашютиста Яромира Неханского, целью которой было прекращение деятельности объединений чехословацких десантников, воевавших на Западе или на Восточном фронте.
— Яромир Неханский, ранее командовавший операцией британских десантников Platinum-Pewter, которые высадились на оккупированной территории Чехии в начале 1945 года, стал в конце войны ключевой фигурой с точки зрения политического и военного руководства. Он стал одним из тех, кто подписал капитуляцию с нацистскими частями и компартия считала его одним из главных протагонистов этой капитуляции, которые лишили Красную армию возможности триумфальной победы, - отмечает Плахи.
После войны Неханскому предложили работу в структурах госбезопасности Чехословакии, где он выявлял пособников нацистов. Советская сторона, обвинила его, помимо прочих, в том, что капитуляция дала возможность нацистам уйти к американским частям, как и в принятии помощи от власовцев. В первые послевоенные годы он продолжил карьеру в армии. Неханский был связан с западными разведслужбами и контрразведкой Чехословакии, встречался с американскими дипломатами, однако реально он стремился противостоять коммунистическому режиму, поясняет И. Плахи. В 1948 году в роли агента ЦРУ Неханский получает от американцев радиопередатчик и вместе с проверенными в войну товарищами, в том числе с Велеславом Валом стремится создать несколько подпольных групп, боровшихся с коммунистическим режимом и веривших в возможность демократической Чехословакии.
В августе 1949 года госбезопасность Чехословакии задержала Вала, а в сентябре – Неханского. По обвинению в государственной измене оба были приговорены к смертной казни. Приговор приведен в исполнение в пражской тюрьме Панкрац в июне 1950 года.
В 1991 году Яромир Неханский был посмертно реабилитирован. Парашютисты движения Сопротивления после февраля 1948 года впали в немилость и подверглись целому ряду репрессий в Чехословакии. Некоторые попали в тюрьмы, пребывание в которых Иржи Плахи приравнивает к «каникулам строго режима». Их лишали должностей и воинских званий на основе закона, существовавшего до 1 мая 1960 года; в нем говорилось о лишении званий лиц, которые "не могут гарантировать полной преданности существующему режиму".
Автоматически воинских званий лишились все, кто эмигрировал либо был интернирован во внесудебном порядке в лагеря принудительных работ, то есть половина всех парашютистов, которым посчастливилось выжить. В том числе венский чех Йозеф Пойяр, подпольную группу которого в Вене гестапо раскрыло в декабре 1944. Пойяр был арестован, депортирован в концлагерь. Выжил, после войны вернулся в Австрию и служил священником в армии. Спустя несколько дней после коммунистического путча был арестован и в декабре 1948 году посредством провокации с участием агента Клемента Гласенского, которая повлекла за собой сфабрикованное обвинение в незаконном пересечении границы, приговорен в Чехословакии к пожизненному сроку.
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