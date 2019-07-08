Психоделическая амазонская лиана спасет от депрессии?

В прошлом году сотрудники пражского Национального института психического здоровья пригласили на публичные беседы в Прагу и Остраву индейцев из племени индейцев Гуни Куи, с которыми будут сотрудничать при сборе данных, касающихся воздействия аяуаски на организм человека.

Продолжая традиции Грофа – психоделические растения под чешским микроскопом

Интерес к использованию психоделиков в медицине в Чехии сохраняется со времен чешского и американского психолога и психиатра Станислава Грофа.

Азяуска, «лоза души», была подробно описана американским писателем, доктором антропологии и мистиком Карлосом Кастанедой. Не только с его легкой руки во многих странах мира, включая Чехию, организуются Туры в Мексику, Перу и другие страны с целью участия в шаманских ритуалах с использованием этой лианы. Одновременно растение привлекло внимание ученых — помимо прочего, как возможный антидепрессант.

После того, как было подтверждено достижение терапевтического эффекта у депрессивных пациентов вследствие приема аяуаски в лабораторных условиях, чешские специалисты решили испытать действие отвара из этой лианы непосредственно на местах проведения этих церемоний. В этом заключается уникальность изначально чешского проекта, который находится в стадии подготовки.

Чехи уже несколько раз побывали в районе Амазонки – последний раз в этом году. Цель — установить более тесные контакты с индейцами племени Гуи Куи и проверить, как действуют измерительные приборы в экстремальных условиях. О планах будущей экспедиции Neuron в Амазонию мы расспросим ее руководителя Томаша Паленичека, специалиста по психоактивным веществам, сотрудника чешского Национального института психического здоровья (NÚDZ).

В церемонии аяуаски также участвуют женщины

– По вашим представлениям, сколько испытуемых из числа добровольцев должно войти в новую исследуемую группу? Будут ли среди них женщины?

– Минимальное число, которое мы хотели бы зарегистрировать в рамках шаманской церемонии, восемнадцать человек. Если их будет больше, от этого будет лишь польза. Женщины могут принимать участие в исследовании наравне с мужчинами. Сегодня уже не выдвигаются ранее существовавшие строгие требования, согласно которым представительницы слабого пола не допускались к церемонии аяуаски. И в индейских обществах перед женщинами открывается возможность приобретения такого опыта.

Ученые хотят провести свои исследования в амазонской сельве с привлечением тех людей, которые окажутся участниками проводимых шаманами обрядов.

– Мы хотим с этой целью побывать прямо в тех местах и документировать опыт людей, приехавших туда по собственной инициативе – конечно, исключительно с их согласия. Участников ритуала мы попросим описать их ощущения до и после прохождения процесса и разрешить нам сделать электроэнцефалографию их мозга. А также принять участие в двух церемониях с целью контроля – в ходе первого сеанса они употребят напиток, в который шаманы добавляют усиливающий психоактивный эффект отвара Psychotria viridis, алкалоид N, N-диметилтриптамин (ДМТ). Именно эта молекула вызывает видения, которыми сопровождается обряд аяуаски. Во время второй церемонии испытуемые будут принимать лишь отвар, не содержащий компонент. То есть это будет уже сеанс фиктивной аяуаски, обряд плацебо.

– Кто, на ваш взгляд, из ученых ранее исследовал аяуаску достаточно серьезно?

– Первым, можно сказать, предпринял более масшабное исследование физиологического действия аяуаски лет десять-пятнадцать назад Джорди Рыбак, работавший в госпитале Святого Креста и Святого Павла в Барселоне. В качестве способа исследования (сознания) он применил феноменологический метод. К участию в контролируемом исследовании была привлечена группа здоровых добровольцев, восприимчивость у которых измеряли с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Позже также проводились другие испытания. Последние исследования осуществились в Бразилии, причем уже не только с участием здоровых добровольцев, но и пациентов, страдающих депрессией, которая не поддается лечению, известной как терапевтически резистентная депрессия (ТРД).

– Сколько участников было привлечено к последнему рандомизированному плацебо-контролируемому исследованию?

– В последнем двойном слепом плацебо-контролируемом испытании приняли участие, если не ошибаюсь, двадцать человек.

– Являются ли проект, как и непосредственно сама экспедиция в Амазонию для реализации поставленной вами цели, сугубо чешской инициативой или они осуществляются в сотрудничестве с зарубежными коллегами?

– Изначально это был чешский проект. Мы как выступившие с этой идеей получили поддержку чешского Благотворительного фонда Neuron, который помогает ученым и присуждает одноименные премии. Одной из его целей является и популяризация науки. Тем не менее, по мере развития проекта изначально чешская команда ученых преобразилась в международную. Сегодня в нашу группу входит бразилец Эдуард Шенберг, немец Франк Зеноф, представитель одной компании–производителя ЭЭГ- аппаратуры. Скорее всего, мы также призовем к сотрудничеству еще двух итальянок – антропологов. Частично мы сотрудничаем и с Джереми Нарби, одним из первых популяризаторов ауяски. Это антрополог швейцарско-канадского происхождения, автор научно-популярных книг об отваре из этой лианы, и о том, какое значение она в тамошнем обществе вообще играет.

Чешско-индейский Путь силы

Дополним, что уроженец Монреаля Джереми Нарби является активным защитником индейских племен бассейна Амазонки и автором достаточно широко известных в определенных кругах публикаций. В том числе книги «Космический змей : ДНК и истоки знания», которая много раз переиздавалась и также вышла в Чехии. Он несколько лет жил вместе с представителями коренного народа ашанинка из перуанской долины Пичис. На основе собственного опыта Нарби пришел к заключению, что знания и верования туземных племен Амазонки «основаны на их прямом общении через потребление традиционной в ритуалах шаманов аяуаски с человеческим ДНК». В соавторстве с Фрэнсисом Хаксли он написал такие книги как «Шаманы на все времена» и «Антология шаманизма».

В прошлом году сотрудники пражского Национального института психического здоровья пригласили на публичные беседы в Прагу и Остраву Věda potkává tradici («Встреча науки с традицией») Джереми Нарби, Эдуарда Шенберга, а также индейцев из племени индейцев Гуни Куи. Нарби – в качестве эксперта во вопросам, связанным с ауяской, Шенберга как специалиста с опытом в сфере исследований воздействия аяуаски на сознание здоровых добровольцев, проведенных в Бразилии. Гости в ходе встречи поделились планами предстоящей экспедиции в Амазонию. Она проходит под руководством Томаша Паленичека.