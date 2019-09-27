Проект «Разделены свободой»: сыт, обеспечен и неравнодушен

Очередь в приёмной участкового врача – многим при этих словах представится весьма напряжённая атмосфера. У Эвы Баксовой, плзеньского терапевта, всё выглядит по-другому: электронная система регистрации пациентов и координации работы на отделении не только упрощает работу медицинским сёстрам, но и позволяет больным расслабиться и не спорить, кто же пойдёт к врачу первым. Появлению технической новинки – специального сканера для документов – доктор Баксова обязана сыну одной из местных медсестёр.

«Я полагаю, что в нашем городе я в этом смысле первопроходец. Я использую этот сканер чуть больше двух лет. Применяет ли его в работе ещё кто-то – точно не знаю, но думаю, что нет, - говорит врач. – Сестра благодаря этой системе знает, кто из сотрудников пошёл на обед, кто из пациентов следующий в очереди на приём, может нужным образом распределить больных без лишних неудобных расспросов».

На её попечении находится около двух тысяч пациентов – гораздо больше, чем у среднестатистического врача. Эва Баксова с детства хотела посвятить себя медицине. Она начинала с работы в больнице, собственную частную практику ведёт уже 20 лет и, по её словам, ей не на что жаловаться.

«Я довольна. Моя работа меня радует. Мне нравилось в больнице, и вести свою практику мне тоже нравится. Считаю, что если человек любит своё дело и выполняет его качественно, то и обычный труд участкового врача может быть интересным».

У Эвы Баксовой двое взрослых детей, которые уже обзавелись своими семьями, муж Йозеф - уважаемый и очень занятой судья в Брно, дома бывает только по выходным. В отпуск супруги отправляются к морю, свободное время в будни посвящают дому, саду, семье и друзьям: общение с близкими людьми, признаётся доктор Баксова – отличный способ перезарядить батарейки. По её словам, работа врача обязательно требует регулярного отдыха, причём активного. В любом случае, энергии доктора хватает и на то, чтобы живо интересоваться политической ситуацией в стране.

«За те тридцать лет, что прошли с момента бархатной революции, не было ни одного дня, когда бы я не следила за тем, что происходит вокруг и не могла бы высказать по тому или иному поводу своё мнение. Мной точно никто не манипулирует и ни в чём не переубеждает. Интересоваться тем, что происходит в обществе – часть моей обычной жизни».

По словам Эвы Баксовой, человек не должен оставаться безразличным, даже когда он сыт, доволен и обеспечен.

«У человека должны быть и высокие помыслы, нельзя довольствоваться только тем, что имеешь. Думаю, что если общество будет равнодушным и каждый будет думать только о себе, то олигархи просто разберут страну по кусочкам, и всё закончится совсем иначе, чем мы представляли себе тридцать лет тому назад».

Класс обеспеченных граждан, к которому относится врач Эва Баксова и её семья, является одной из шести социальных групп, выделенных в результате исследования структуры современного общества. Целью проекта, осуществлённого специально для «Чешского Радио», было выяснить, как изменился уровень дохода, образование, социальные контакты и планы на будущее в разных слоях общества после событий бархатной революции 1989 года – после того как оно стало свободным.

В «обеспеченную» категорию, для которой неожиданные расходы вроде покупки холодильника или стиральной машины не являются большим стрессом, входят, прежде всего, профильные специалисты, трудоустроенные в государственных органах и частных фирмах. Всего в результате исследования было выделено шесть разных классов населения, в том числе «традиционный рабочий», «страдающий», «находящийся на грани выживания», «космополитный» и «класс местных связей».