Проект «Разделены свободой»: руки рабочего класса

Представители традиционных профессий - так можно назвать категорию людей, вошедших в один из шести социальных классов, представленных в проекте. Чаще всего это мужчины в возрасте около 50 лет со средним образованием, зарабатывающие ручным трудом: ремесленники, слесари, монтеры, каменщики, маляры. Именно такому труду посвятил свою жизнь плотник Збынек Ныч - во время интервью с корреспондентами «Чешского Радио» он чинил крышу монастыря, построенного более трехсот лет назад, находящегося в городке Полице-над-Метуи.

–Эта работа требует любви. Я всегда сначала поглажу брусья, постучу по ним: во-первых, чтобы убедиться в качестве дерева, а во-вторых – как же работать без любви? То, что я делаю, доставляет мне удовольствие, это действительно творческая работа. Не представляю себе рабочих, скажем, на автомобильном заводе, которым нужно за смену собрать по сто-двести дверей… Что-то мне не верится, что такой труд может доставлять какую-то радость.

К разряду представителей традиционных профессий относится около 14% населения Чехии. Эти люди, как принято говорить, работают руками. Как же выглядят руки плотника?

– Обычные руки. Есть пара мозолей, но без мозолей в этой профессии никуда. Ну, и кожа, наверное, более грубая.

Для представителей этого класса характерно стабильное финансовое положение, наличие собственной недвижимости и неплохой постоянный доход, немного выше среднего. Они обычно проживают за пределами Праги, в небольших городах и селах. У Збынека Ныча дом на окраине леса, однако, город относительно недалеко - в 20 км находится Наход. Збынек Ныч очень гордится тем, что дом они с семьей построили собственными руками: Здесь меня все устраивает. Здесь тихо и спокойно. Но при этом и до центра города недалеко, так что все повседневные дела - по работе или в официальные учреждения - решаются быстро.

Представители этого социального класса обычно относятся к средней или старшей возрастной группе. Они ведут не слишком активный образ жизни, социальных контактов у них немного. Збынек Ныч, счастливый отец двоих детей и дед троих внуков, подтвердил, что самое главное в его жизни - это семья: Семья - самое важное. Ради них я каждый день хожу на работу. Все делаю для семьи. Семья всегда на первом месте. Сейчас у нас гостит внук, это наше солнышко. Мы проводим семейные встречи, праздники, всегда собираемся на Рождество. В обычной квартире в каком-нибудь панельном доме это бы не прошло.

Исследователи подчеркивают, что глобализация и автоматизация могут поставить под угрозу положение в обществе и доход представителей этого класса. Збынек Ныч подтверждает нехватку людей в ремесленных профессиях: Раньше у меня были работники - фирма, человек пятнадцать. Теперь же только несколько помощников. Нет людей. Все уходят работать на монтажных линиях, чаще всего в автопром – это проще, работа и доход стабильные. К тому же им не нужно обзаводиться какими-либо инструментами, им все дадут. Я у конвейера работать не хочу. Там нет такой свободы. Я не тот тип человека, который будет просто слушаться приказов.

Збынек Ныч признается, что после пятидесяти лет у него изменилось отношение к жизни: он стал гораздо спокойнее, перестал расстраиваться по пустякам и обижаться на глупых людей. Теперь он чаще ходит в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме, при этом предпочитает частный зал, чтобы заниматься в одиночестве и в полную силу. Можно сказать, что именно так, в полную силу, он и живет - и на работе (ремонт крыши монастыря займет еще несколько лет), и дома (надо обустроить сад и сделать пруд). И главное - быть вместе со своей семьей и наслаждаться жизнью. А планов у него - на двести лет вперед.

