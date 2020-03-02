Пражское кладбище: православные верующие вместо чехословацких легионеров?

На пражском Ольшанском кладбище, рядом с Храмом успения Пресвятой Богородицы, находятся исторические захоронения чехословацких легионеров. Многие из них спустя век заброшены, а арендная плата за могилы не вносится. В то же время, в части кладбища, примыкающей к православному храму, активно ведутся захоронения, и Управление Ольшанским кладбищем все чаще сталкивается с запросами на выкуп заброшенных мест. Именно поэтому Чешская община легионеров решила создать на Ольшанах оссуарий для останков бывших чехословацких военнослужащих, чьи могилы могут со временем исчезнуть, рассказал Radio Prague International представитель Чешской общины легионеров Иржи Харфрейтаг.
Ольшанское кладбище в пражском районе Винограды является местом захоронения выдающихся чешских политических, культурных и общественных деятелей, философов, ученых и литераторов. В комплексе расположены и несколько почетных военных захоронений, здесь находятся могилы солдат, погибших в битве под Лейпцигом, ветеранов Первой и Второй мировых войн, а также чехословацких легионеров.
«Мы не способны назвать точную цифру, так как единого списка нет. Есть определенная разница, говорим ли мы о легионерах, павших во время войны, чьи останки покоятся на месте почетного захоронения, или о людях, также служивших в легионах, однако похороненных как все остальные граждане с их семьями, как это было с нашими дедами, например. Их подлинное количество нам неизвестно. Тем не менее, мы знаем, что в отделах 19 и 21 на Ольшанском кладбище покоятся останки приблизительно 850 солдат», - говорит представитель Чешской общины легионеров Иржи Харфрейтаг.
В то время как количество военных захоронений остается неизменным, число переехавших в Чехию россиян и украинцев, желающих похоронить своих близких рядом с храмом успения Пресвятой Богородицы, растет из года в год.
«Православные, которые регулярно посещают соседний храм, хотят быть похоронены поблизости. Давление есть, эта проблема известна. С другой стороны, православная община в Чехословакии начала формироваться в то же время, что и почетное захоронение легионеров. В притязаниях есть своя логика, и сосуществование этих двух миров вполне естественно», - говорит Харфрейтаг.
«Именно поэтому к нам обратилось Управление Ольшанским кладбищем, с которым мы договорились на организованном перенесении останков легионеров и военнослужащих Первой мировой войны. В настоящее время начинаются эксгумации первых из них», - рассказывает представитель Чешской общины легионеров, допуская при этом, что идеальным решением было бы оставить останки на местах и заботиться о запущенных могилах, однако на это у общины нет ресурсов, в первую очередь финансовых.
«Конечно, это более хороший вариант, но закон не позволяет того, чтобы администрация Ольшан нам или кому-либо другому предоставляла место под захоронение бесплатно. Соответственно, и за те могилы, которые наша община «усыновила» в прошлом, приходится регулярно платить. Одно место на Ольшанах на десять лет стоит около пяти, шести тысяч крон, а при наличии в одних только отделах 19 и 21 более 200 легионеров получается достаточно крупная сумма, которую мы как общественное объединение не способны оплатить. А это мы говорим только об аренде, не о реконструкции самих надгробий».
Чешская община легионеров подчеркивает, что создание оссуария, то есть единого места захоронения останков легионеров и военных ветеранов, имеет свои однозначные выгоды.
«В настоящее время мало у кого есть время, чтобы обойти 180 – 200 могил легионеров, соответственно создание единого места захоронения, куда будут перенесены останки как легионеров, так, к примеру, и военных инвалидов, нам предоставит возможность приходить сюда и поклониться их памяти, сохранить ее», - продолжает Харфрейтаг.
Естественно, в оссуарий будут погребены останки лишь тех, чьи места не оплачены в силу того, что у них не было потомков или те сами уже скончались. Ухоженные и оплаченные памятники останутся на своих местах.
«Хочу подчеркнуть, что Чешская община легионеров противится идее, что перезахоронить надо исключительно легионеров или военных инвалидов, а память об оставшихся солдатах той эпохи можно предать забвению. Наша цель – создать единое место для всех, у кого военная история. Многое, однако, будет зависеть от площади, которая будет выделена под оссуарий. Об этом в настоящее время ведутся переговоры, результат пока не известен».
Оссуарий должен возникнуть на месте захоронений легионеров, то есть на границе отделов 19 и 21, рядом со стеной, отделяющей эту часть Ольшан от нового еврейского кладбища.
Чехословацкие легионы – добровольческие военные формирования периода Первой мировой войны, состоящие из чехов и словаков. Легионы воевали на стороне Антанты против Центральных держав, сражаясь за возникновение самостоятельной Чехословакии. Их бесспорная воинская слава сыграла значимую роль во время ведения переговоров о возникновении Чехословакии в 1918 году, а также годом позже в ходе Парижской мирной конференции. Легионы формировались в России, Франции и Италии.
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