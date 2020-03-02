Пражское кладбище: православные верующие вместо чехословацких легионеров?

Ольшанское кладбище в пражском районе Винограды является местом захоронения выдающихся чешских политических, культурных и общественных деятелей, философов, ученых и литераторов. В комплексе расположены и несколько почетных военных захоронений, здесь находятся могилы солдат, погибших в битве под Лейпцигом, ветеранов Первой и Второй мировых войн, а также чехословацких легионеров.

«Мы не способны назвать точную цифру, так как единого списка нет. Есть определенная разница, говорим ли мы о легионерах, павших во время войны, чьи останки покоятся на месте почетного захоронения, или о людях, также служивших в легионах, однако похороненных как все остальные граждане с их семьями, как это было с нашими дедами, например. Их подлинное количество нам неизвестно. Тем не менее, мы знаем, что в отделах 19 и 21 на Ольшанском кладбище покоятся останки приблизительно 850 солдат», - говорит представитель Чешской общины легионеров Иржи Харфрейтаг.

В то время как количество военных захоронений остается неизменным, число переехавших в Чехию россиян и украинцев, желающих похоронить своих близких рядом с храмом успения Пресвятой Богородицы, растет из года в год.

«Православные, которые регулярно посещают соседний храм, хотят быть похоронены поблизости. Давление есть, эта проблема известна. С другой стороны, православная община в Чехословакии начала формироваться в то же время, что и почетное захоронение легионеров. В притязаниях есть своя логика, и сосуществование этих двух миров вполне естественно», - говорит Харфрейтаг.

«Именно поэтому к нам обратилось Управление Ольшанским кладбищем, с которым мы договорились на организованном перенесении останков легионеров и военнослужащих Первой мировой войны. В настоящее время начинаются эксгумации первых из них», - рассказывает представитель Чешской общины легионеров, допуская при этом, что идеальным решением было бы оставить останки на местах и заботиться о запущенных могилах, однако на это у общины нет ресурсов, в первую очередь финансовых.

«Конечно, это более хороший вариант, но закон не позволяет того, чтобы администрация Ольшан нам или кому-либо другому предоставляла место под захоронение бесплатно. Соответственно, и за те могилы, которые наша община «усыновила» в прошлом, приходится регулярно платить. Одно место на Ольшанах на десять лет стоит около пяти, шести тысяч крон, а при наличии в одних только отделах 19 и 21 более 200 легионеров получается достаточно крупная сумма, которую мы как общественное объединение не способны оплатить. А это мы говорим только об аренде, не о реконструкции самих надгробий».

Чешская община легионеров подчеркивает, что создание оссуария, то есть единого места захоронения останков легионеров и военных ветеранов, имеет свои однозначные выгоды.

«В настоящее время мало у кого есть время, чтобы обойти 180 – 200 могил легионеров, соответственно создание единого места захоронения, куда будут перенесены останки как легионеров, так, к примеру, и военных инвалидов, нам предоставит возможность приходить сюда и поклониться их памяти, сохранить ее», - продолжает Харфрейтаг.

Естественно, в оссуарий будут погребены останки лишь тех, чьи места не оплачены в силу того, что у них не было потомков или те сами уже скончались. Ухоженные и оплаченные памятники останутся на своих местах.

«Хочу подчеркнуть, что Чешская община легионеров противится идее, что перезахоронить надо исключительно легионеров или военных инвалидов, а память об оставшихся солдатах той эпохи можно предать забвению. Наша цель – создать единое место для всех, у кого военная история. Многое, однако, будет зависеть от площади, которая будет выделена под оссуарий. Об этом в настоящее время ведутся переговоры, результат пока не известен».

Оссуарий должен возникнуть на месте захоронений легионеров, то есть на границе отделов 19 и 21, рядом со стеной, отделяющей эту часть Ольшан от нового еврейского кладбища.

Чехословацкие легионы – добровольческие военные формирования периода Первой мировой войны, состоящие из чехов и словаков. Легионы воевали на стороне Антанты против Центральных держав, сражаясь за возникновение самостоятельной Чехословакии. Их бесспорная воинская слава сыграла значимую роль во время ведения переговоров о возникновении Чехословакии в 1918 году, а также годом позже в ходе Парижской мирной конференции. Легионы формировались в России, Франции и Италии.