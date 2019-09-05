Прага не хочет оставаться «столицей алкотуризма»

Компания британцев перемещается по маршруту Вацлавская площадь – Карлов мост – дискотека «Карловы Лазне». Киран рассказывает, что они приехали сюда перед свадьбой друга: «Стэн наполовину чех, он собирается жениться на девушке из Украины, а Прага как раз посередине между Великобританией и Украиной. Мы все одеты как английские охотники на лис. Стэн, который прощается с холостой жизнью, облачен в большой костюм лисы. Прямо сейчас мы преследуем его по улицам Праги, а когда догоним, ему придется выпить немало алкоголя».

«Это один из немногих городов Европы, где бутылку пива до сих пор можно приобрести за 10-14 центов! Количество пабов в Праге также не поддается никакому счету. Во многих из них бокал пива продается всего за один доллар», – зазывает клиентов украинское турбюро, поместившее Прагу на карте алкотуризма на четвертое место в мире.

В Праге действуют агентства, где можно заказать все – от поездки на «пивном велосипеде» до стрип-клуба. Жаждущие приключений компании, приезжающие на мальчишники, тратят за вечер до 500 евро. Другие туристы из Великобритании и Германии нередко испытывают стыд, видя такое «раскованное» поведение своих соотечественников.

Чем чешская столица заслужила свою популярность, которая не всегда радует самих пражан? На вопрос редактора Radio Prague International Анжелины Сортини отвечает Катержина Гилберт, сотрудница городского управления по туризму: «Во-первых, Прага привлекательна своей красотой и многочисленными великолепными памятниками архитектуры. Во-вторых, у города уже сложилась определенная репутация – Прага входит в ТОП-10 городов Европы с дешевым алкоголем и связанной с ним сферой услуг. Кроме того, сюда легко попасть – из любой точки Европы есть множество рейсов, а сам полет занимает не более двух часов».

Недавно «Чешское Радио» обратило внимание на то, что агентство Riverside Parties Prague предлагает своим клиентам специальные алкотуры – в стоимость экскурсии по центру чешской столицы входит неограниченное количество спиртных напитков.

Селфи с пивом на памятнике чехословацким летчикам

Нетрезвые иностранцы фотографируются на постаменте Крылатого льва – памятника чехословацким летчикам, воевавшим с нацистами в Великобритании, и даже рисуют на знаменитой Стене Леннона, в чем им не препятствуют сопровождающие. Мэр Праги Зденек Гржиб назвал подобные фотографии в Инстаграме «совершенно отвратительными».

«Мне жаль, что я так напилась, что вообще не поняла рассказ экскурсовода», – делится некая Рената своими впечатлениями от поездки в чешскую столицу. В соцсетях мелькают снимки, на которых пьяные молодые люди забираются на статуи гигантских младенцев скульптора Давида Черны, установленные перед зданием музея современного искусства на Кампе. Однако привлечь к ответственности за такое поведение непросто. Как сообщает пресс-секретарь мэрии Ирена Сейфертова, статуи не получили повреждений, а распивать алкоголь в парке Кампа не запрещено – он не указан в перечне общественных мест, где действует запрет. Полюбившаяся алкотуристам скульптура «Писающие мужчины» того же автора установлена во дворе музея Кафки, куда выходит ресторан, – то есть тоже формально нарушения нет…

Городу больше не нужны туристы любой ценой

Ночной мэр Праги Ян Штерн полагает, что восприятие Праги как города, где можно дешево напиваться в любое время суток, так быстро не изменишь, однако руки не опускает. «Речь идет об имидже Праги, который выстраивался на протяжении последних двадцати-тридцати лет, и переломить его будет сложно. Однако стратегия туризма меняется – уже не стоит задача привлечь сюда как можно больше людей любой ценой. Больше обращается внимания на негативные стороны турпотока из-за рубежа. С этим не первый день сталкиваются многие европейские города, то есть это не только наша проблема. Сейчас перед нами стоит задача перераспределить туристов как можно шире по всей Праге, из центра в другие районы города», – делится планами Ян Штерн.

Мэрия борется с шумом с помощью штрафов, который может достигать 400 евро. На деле, признается Ян Штерн, полиция очень редко выписывает такую сумму – только в случае неоднократных злостных нарушений. К тому же при очень низкой безработице городу просто хватает полицейских.

С конца июля в Праге проходит информационная кампания – туристам напоминают о запрете распития на улице спиртных напитков и необходимости соблюдать тишину после 22 часов. Самой шумной улицей ночной Праги считается Длоуга в Старом городе, неподалеку от Вацлавской площади, где работает множество баров.

Stag parties go on

Разумеется, Ян Штерн не ожидает, что увидев предупреждение, которое сейчас начали вывешивать на улицах и в барах не в виде длинных скучных текстов, а в форме рисунков, «поддатый» иностранец сразу же превратиться в законопослушного джентльмена. Однако какой-то эффект это окажет, считает он.

«Мы, что называется, стрижем всех туристов под одну гребенку, считаем, что все они – сплошь компании англичан, которым на все и вся наплевать. Множество туристов – нормальные люди, и очень важно адресовать наше обращение именно им. Ведь некоторые иностранцы, попадая на Длоугу улицу, думают, что это зона развлечений, где никто не живет, а когда они узнают, что что там живут люди, то скажут себе: "Я не стану вести себя как свинья". Мы договорились с администрацией большинства заведений на этой улице, и они станут сами вывешивать наши информационные плакаты», – объясняет Ян Штерн.

Однако пока город проигрывает в битве за тишину – хотя был утвержден запрет на использование так называемых «пивных велосипедов», поставщик пива для этих передвижных баров подал апелляцию, и действие постановления было приостановлено. Запрет на въезд в центр в ночные часы автомобилей, за исключением транспорта местных жителей, несмотря на уже проведенный пробный уикэнд, показавший снижение шума, был отменен в судебном порядке. Введение ограничение на работу питейных заведений в ночное время сам Ян Штерн называет «радикальной мерой» и «вмешательством в свободу бизнеса».

Остается добавить, что в 2018 году Прагу посетило 11 миллионов туристов. За первое полугодие текущего года в центре города полиция зафиксировала 1730 нарушений, связанных с распитием алкоголя в общественном месте.