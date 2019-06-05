Прага. Демонстранты на переполненной Вацлавской площади вновь требовали отставки премьера

По словам зампредседателя данного движения Беньямина Ролла, поводы для возмущения граждан премьер-министр предоставляет чуть ли не каждую неделю.

Одной из главных тем на данный момент, которая обсуждается не только в чешском правительстве, но и в Европарламенте, является напряжённая ситуация между Бабишем и представителями Европейской комиссии. Последний аудит комиссии показал: налицо конфликт интересов. Как пишет чешский Forbes, действующий премьер-министр по-прежнему является ключевой фигурой в холдинге «Агроферт», который приносит ему основную часть доходов (общая цифра дохода Бабиша на текущий год оценивается в 3,5 млрд долларов). При этом, занимая соответствующий политический пост, он имеет доступ к дотациям Европейского Союза. Сомнениям были подвергнуты, в частности, дотации за 2017 год (они составили около 7 млрд чешских крон). Европейская комиссия может, таким образом, потребовать вернуть средства, которые были переведены компании «Агроферт». Речь идёт примерно о 450 миллионах чешских крон, пишет Forbes.cz.

По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, у министра финансов есть несколько недель на то, чтобы отреагировать на аудиторское заключение Европейской комиссии. Андрей Бабиш, однако, в этой ситуации занимает однозначную позицию: премьер уверен, что не нарушал никаких законов и не находится в эпицентре конфликта интересов, пишет портал iDNES.cz. В этом его поддерживает и министр юстиции Мария Бенешова.

Политика или бизнес?

У организаторов и участников демонстрации на Вацлавской площади на этот счёт совершенно другое мнение.

«С моей точки зрения, эта ситуация по-настоящему беспрецедентна. Он не ведет себя, как премьер, защищая свои интересы, нападает на всех вокруг, на меня в том числе, на комиссию, на журналистов, просто на кого угодно, кто позволяет себе критиковать ситуацию. Я полагаю, что общественность не должна была бы спускать ему это с рук», - полагает Давид Ондрачка, шеф чешского отделения антикоррупционной организации Transparency International.

По его словам, на семьдесят одной странице аудиторского заключения Еврокомиссии было озвучено слишком много спорных вопросов, замалчивать которые невозможно. С ним согласен председатель движения «Milion chvílek» Микулаш Минарж.

«Налицо столкновение интересов, мы считаем неприемлемым то, что у власти стоит человек, который параллельно с этим занимается бизнесом, является владельцем СМИ, кроме того, имеет проблемы с законом. Мы боимся, что такое столкновение интересов может значительно нарушить функционирование демократической системы, кроме того уже это и так видно. Поэтому мы полагаем, что господин премьер-министр должен был бы заниматься либо политикой, либо бизнесом».

Протест – это про честь

Протестные акции, считают активисты, имеют в такой ситуации большое значение. Это позволяет держать общественность в курсе событий и не даёт расслабиться политической верхушке, уверен Беньямин Ролл.

«У него, очевидно, толстая броня, и его ничто не заставит отступить добровольно. Поэтому необходимо увеличивать давление со стороны общественности, координировать действия как с активистами, так и с политиками, которые занимают противоположную позицию. Оставаться на связи, реагировать на актуальные события вовремя и адекватно. На данный момент многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с Бабишем, дойдет ли до жалоб и суда, будет ли продолжаться давление со стороны Европейской комиссии. В общем, в этом уравнении много переменных, так что я не могу сказать, как долго это будет продолжаться. Однако накопилось уже столько всего, что я согласен с Ондрачкой – кульминация событий рано или поздно произойдет».

С аналогичным настроем пришли толпы людей на Вацлавскую площадь 4 июня. Тут и там виднелись плакаты с надписями: «Нам за тебя стыдно!», «Дыру в каше не закроешь куском хлеба», «Отставку!», «Мы не слепые!». Репортёры Чешского Радио опросили более ста человек, и все они говорили об одном и том же.

«Я не сотрудник компании Агроферт, но я – гражданин Чешской Республики. И мне не нравится то, что Бабиш хочет управлять республикой так же, как управляет своей фирмой», - Иржи, пенсионер, 75 лет, г. Вымперк.

«Я здесь потому, что у меня семь внуков, и я хочу обеспечить им ясное будущее», - Эма, пенсионерка, 80 лет, г. Брно.

«Чехия постепенно превращается, хоть так на первый взгляд и не скажешь, в абсолютную монархию. Министр сделал из страны свой лужок, который сам же потом и выкосит. Я здесь для того, чтобы стало ясно: их там, наверху, это, может, и устраивает, но простых граждан – уже нет. Я здесь из-за Бабиша», - Эрик, студент, 18 лет, г. Добрушка

«Я уважаю демократию, и мне не всё равно. Мне не всё равно, как наша страна выглядит в глазах соседей, и я не хочу, чтобы мы продолжали позориться» - Люция, пиар-менеджер, 24 года, г. Брно

На демонстрации выступил и ряд знаменитостей, в том числе актриса и ведущая Йитка Чванчарова.

«Добрый вечер! Я здесь для того, чтобы поклониться вам. Прежде чем я это сделаю, скажу, почему. Вы – не равнодушны. У вас всех есть свои семьи, есть своя жизнь, вы хотите жить обычной жизнью. Вы, возможно, интроверты, и в толпе вам неуютно. Но вы не на набережной, вы всё равно здесь. Вас, как и меня, научили в детстве, что значит честь, что значит правда. Сегодня эти слова считаются чуть ли не ругательными, но я от них не отступлю. Я знаю, что измена хуже смерти, и я не изменю этим словам – правда, любовь, честь, личная ответственность. Это и есть основы свободы и демократии. Простите, я не готовилась к выступлению и говорю от сердца, как обычно. Спасибо, что вы сердцем со мной, а я с вами. Низкий поклон вам!»

Свою поддержку демонстрантам выразили также некоторые члены палаты депутатов, например, бывший министр сельского хозяйства Мариан Юречка (партия KDU-ČSL), председатель движения «Старосты и независимые» (STAN) Вит Ракушан со своим коллегой Яном Фарским.

Самая большая демонстрация, которая охватывала Прагу после 1989 года, прошла в апреле 2012 года. Тогда оппозиционеры протестовали против реформ правительства премьера Петра Нечаса, требовали отставки кабинета министров и новых выборов.

Демонстрации в Праге с требованием отставки Марии Бенешовой проводятся с начала апреля 2019 года. Имя Андрея Бабиша звучало 3 июня впервые. Организаторы обещают, что протесты будут продолжаться.