Поможем Армении: жизнь с привкусом меди

Работа с армянским регионом для чешских специалистов не в новинку.

«Мы выбрали Армению, так как мы уже сотрудничали с местной организацией «Армянские женщины за здоровье за здоровую окружающую среду» в 2010-2011 годах, занимались оценкой и решением проблемы загрязнения ОС, вызванного пестицидами и складами пестицидов. В настоящее время Армения столкнулась с очередной серьёзной проблемой – загрязнением, вызванным добычей минеральных ископаемых, которыми эта страна очень богата – речь, главным образом, о цветных металлах», - сообщает координатор проекта Никол Крейчова.

Работа ведётся благодаря поддержке Министерства иностранных дел Чехии в рамках программы Трансформационного сотрудничества. Исследования ведутся на трёх участках: возле завода по переплавке меди в Алаверды и в непосредственной близости от заводов по добыче руды полезных ископаемых, не содержащих железо, которые расположены в Тегхуте и Ахтале. Являются ли природные пейзажи данных областей – засохшая листва на деревьях, речная вода серого и жёлтого цвета, налёт пепла на поверхности земли – следствием деятельности данных предприятий, станет ясно по результатам работы чешских учёных.

Откуда медью дует?

«До нас проводились кое-какие исследования, но практически никаких мер принято не было», - сообщила Никол Крейчова. По её словам, были также попытки проанализировать, влияет ли местная промышленность на состояние здоровья населения в регионе.

«Непосредственно в городе Алаверды проводились медицинские исследования, но и они не привели к принятию каких-либо мер. Врачи провели анализ крови группы детей, и результаты показали высокий уровень содержания некоторых тяжёлых металлов». Специалисты пока не берутся с уверенностью утверждать, на кого конкретно можно возлагать за это ответственность, однако в том, что опасность исходит от вышеупомянутых промышленных предприятий, у них сомнений нет.

«Это – потенциальный источник загрязнения тяжёлыми металлами», - полагает Мартин Быстриански из команды исследователей Химико-технологического университета в Праге. Известно также и то, что система работы данных заводов может быть подвержена усовершенствованию.

«Ситуация касательно лимитов на выбросы и предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ достаточно непростая. Всё выглядит по-другому, в отличие от Чехии, где эти величины чётко определены, ясен ход действий, которые необходимо осуществлять, чтобы эти лимиты измерять, контролировать и, в случае чего, требовать их соблюдения. В Армении существуют лимиты, но нет системы регулярного мониторинга, это и является самой большой проблемой», - полагает Крейчова.

Что касается площадок, где складируются отходы после переработки металлов, так там наблюдается то же отсутствие мониторинга, а кроме того, местами и соответствующего технологического обеспечения. Всё оттого, что не существует необходимых законодательных норм.

Правда, есть надежда, что последнее можно изменить: в ходе подготовительных работ чешские специалисты уже успели не только побеседовать с местными активистами и партнёрами, но и поделиться своими наблюдениями и планами с местной администрацией.

«В июле, когда мы были в Армении, мы встретились с министром по вопросам защиты окружающей среды Эриком Григоряном. Встреча проходила с участием нашего посла господина Микиски. Встреча прошла очень позитивно, господин министр проявил внимание к нашему проекту, высоко его оценил и, по его словам, заинтересован в результатах, которые мы получим уже через пару недель. Он готов решать сложившуюся ситуацию», - считает Крейчова.

Загрязнение – есть!

Над результатами трудятся учёные из Химико-технологического университета, которые проверяют отобранные образцы, прежде всего, на содержание меди и других тяжёлых металлов.

«Мы отбирали образцы осадочных пород и земли с сельскохозяйственных и садово-огородных территорий, с детских площадок, то есть образцы, которые наилучшим образом отражают возможное загрязнение. На данный момент мы располагаем только предварительными результатами. Я не могу пока количественно характеризовать отдельные случаи или дать общую оценку ситуации, но могу сказать, что загрязнение мы нашли. Собственно, во всех образцах была обнаружена повышенная концентрация меди, как мы и предполагали», - сообщил Мартин Быстриански.

Для большей точности картины отбор образцов производился не только на загрязнённых участках, но и на так называемых фоновых площадках, то есть тех местах, куда загрязнение не могло попасть ни при каких обстоятельствах.

«Фоновые площадки расположены в десятках километров от предполагаемых источников загрязнения, куда оно не может распространиться. Площадки же, на которых отбирались образцы загрязнённой почвы, находятся ближе: начиная с центра Алаверды, в непосредственной близости от завода, и заканчивая площадками на расстоянии 10-15 километров», - объяснил Мартин Быстриански.

В течение октября – начала ноября текущего года должен быть опубликован отчёт, в котором будет описано, в том числе, и то, какие последствия это несёт для здоровья населения. Хотя медь, по словам Быстриански, является биогенным элементом и в тех или иных количествах присутствует как в живых организмах, так и в окружающей среде, повышение её концентрации пагубно сказывается на здоровье человека.

«Медь может вызывать проблемы с костной и нервной системой. Поскольку загрязнённые частички разносятся, прежде всего, по воздуху, то могут наблюдаться и проблемы с дыхательным аппаратом», - сообщил Быстриански.

После завершения работ планируется приступить к следующему этапу – к поиску решения проблемы. В провинции Лори уже были проведены воркшопы для местного населения, в рамках которых были продемонстрированы разные приборы для охраны окружающей среды на практике.

«Одно из направлений нашей деятельности – предлагать решения для данной ситуации и обсуждать их со всеми, кто в ней задействован, чтобы в результате можно было сохранить не только промышленный объект, но и окружающую его природную среду в здоровом и чистом состоянии» - заключила Никол Крейчова.