Помоги иностранцу: в Праге открылся новый интеграционный центр

Идея создания Expat Center Prague появилась у местной администрации около двух лет тому назад; поводом к этому послужило следование законодательным предписаниям в области развития предпринимательства и инноваций.

«Прага – отличное место для жизни. Это подтверждает ряд исследований как с точки зрения удовлетворённости граждан условиями для жизни, так и с точки зрения безопасности. Прага является привлекательным направлением, именно поэтому необходимо, чтобы со стороны местной администрации предпринимались шаги в сторону налаживания коммуникации с приезжими. Желательно, чтобы наблюдалось стремление помочь иностранцам и предотвратить неприятные ситуации, в которых они могут оказаться, когда начинают жить в абсолютно чужой среде», - полагает руководитель Expat Center Prague Ян Добровски.

Все чешские интеграционные центры, по его словам, взаимосвязаны между собой и работают, не дублируя, а дополняя друг друга и объединяя усилия.

«В Праге проживает около 200 тысяч иностранцев, существенную часть составляют студенты и предприниматели, и с этой значимой целевой группой необходимо работать», - уверен Добровски.

Начиная с 2001 года, численность иностранцев, проживающих в Чешской Республике, неуклонно растёт. По данным портала InfoCizinci.cz к концу 2017 года на территории страны насчитывалось более полумиллиона иностранных граждан, причём 53,7 процента из них имели вид на жительство (чеш. trvalý pobyt). По последним данным Чешского статистического управления, к концу 2018 года в Чехии проживало почти 567 тысяч иностранцев, включая тех, кому по тем или иным причинам было предоставлено убежище, причём 51,3 процента имеют вид на жительство. Преобладающее большинство – украинцы, словаки и вьетнамцы; за ними следуют немцы, русские и поляки. По последним данным 2019 года, население Чешской Республики составляет 10,65 млн человек.

Среди основных причин для переезда в Чехию специалисты называют личные причины, а также трудоустройство и обучение в вузах.

«Обычно речь идёт просто об обычных человеческих потребностях, касающихся, чаще всего, личной жизни: вопросы касательно воссоединения супругов или родственников, сложности с декретным отпуском – эти вопросы звучат чаще всего. Следующими по «популярности» являются рабочие вопросы: как те, что касаются виз, так и те, что связаны, скажем, с получением разрешения на индивидуальное предпринимательство. Таким образом, наш центр решает вопросы в обеих сферах жизни иммигрантов, как в рабочей, так и в личной», - сообщает Ян Добровски.



По словам сотрудницы другого пражского консультационного центра – Центра по интеграции иностранцев (чеш. Centrum pro integraci cizinců) – Барборы Маховой, клиенты всё чаще обращаются к ним за консультацией по поводу оформления рабочей карты (чеш. zaměstnanecká karta). Вопросом, вызывающим немало проблем, является также продление разрешения на пребывание в стране. Однако в этом случае достаточно внимательно подойти к вопросу сбора всех документов, которые запрашивает от иностранца Министерство иностранных дел Чешской Республики, и строго укладываться в сроки подачи документов, полагает Махова.

Как правило, специалисты интеграционных центров не занимаются решением сложных юридических вопросов.

«Мы стараемся перенаправлять клиентов к соответствующим специалистам – в недра юриспруденции мы не углубляемся, так как, как правило, это очень сложные ситуации. Наш центр (Expat Center Prague – прим. ред.) начал работу с базовой комплектацией услуг для приезжих, но в будущем мы будем расширять их спектр, исходя из запросов клиентов. Так что пока мы юридические консультации не предоставляем, но возможно, что через некоторое время начнём делать и это», - говорит Добровски.

В настоящее время сотрудники Expat Center Prague планируют проведение различных мероприятий образовательного характера – семинаров и мастер-классов, призванных ускорить акклиматизацию «начинающих пражан» и поддержать тех, кто уже ведёт здесь бизнес. Основное внимание будет уделено визовой проблематике. Проводить языковые курсы организаторы не планируют, полагая, что на местном рынке образования и так имеется немало предложений.