Подкасты Интеграционного центра: Разные голоса Праги

К культурным мероприятиям, проходящим в Интеграционном центре, можно отнести презентацию проекта Salad bowl of Prague — «Салатница Праги», в рамках которого было представлено четыре подкаста о жизни иностранцев в Чехии. Подробнее о проекте рассказала его куратор, работник Интеграционного центра Екатерина Газукина:

— Идея создания подкастов родилась как продолжение проекта Salat Bowl of Prague, который я координировала в 2018 году. В рамках этого проекта создавалась онлайн-карта с интересными заведениями, владельцами которых являются интегрированные мигранты, зачастую очень активные представители своих общин, которые охотно делились своими жизненными историями и опытом эмиграции и интеграции. Это были очень вдохновляющие примеры, но, к сожалению, формат проекта не позволил более детально передать эти интереснейшие рассказы. Поэтому я очень рада, что в рамках международного проекта Integro наши рассказы имели продолжение в виде проекта подкастов Salad Bowl of Prague — Voices (Салатница Праги — Голоса).

Общий язык – чешский

«Салатница» (в англоязычных культурах — salad bowl) — форма интеграции иностранцев, когда представители различных культур могут образовывать единое, но не гомогенное общество, а каждая отдельная культура сохраняет свои характерные черты и особенности. Согласно этой концепции, в обществе, частью которого являются представители различных культур, этносов или веры, культурные различия не стираются в процессе ассимиляции, а сохраняются в первоначальном виде, подобно ингредиентам в салатнице. Связующим звеном для членов общества, неким «салатным соусом», должны стать правовые нормы и процесс социально-экономического взаимодействия. А как создатели подкастов выбирали в «Салатнице» самые интересные истории?

— Это люди, которые долгие годы живут в Праге, некоторые здесь даже родились. Это активные мигранты, обогащающие Прагу своей деятельностью — как культурной, так и экономической. Вы услышите четыре подкаста о шести героях. Респондентов мы выбирали по следующим критериям — это должны были быть иностранцы родом из стран вне ЕС, имеющие общедоступные заведения в Праге, прекрасно владеющие чешским языком и желающие с нами поделиться своей жизненной историей. Для нас были важны именно истории, повествования, ведь сейчас феномен подкастов в тренде, это то, что хорошо слушается и воспринимается. Формат подкастов является прогрессивным и очень удобным способом передачи информации, ведь вы можете прослушивать их в процессе своих ежедневных дел — во время мытья посуды, когда ведете автомобиль или едете в общественном транспорте.

Кафе, рестораны и намного больше

Подкасты будут публиковаться на сайте Интеграционного центра с регулярностью раз в неделю. Первой на сайте размещена история Хуаниты Кансиль, которая родилась в Праге, потому что ее родители под страхом смерти не могли вернуться на родину в Индонезию. Однако сама Хуанита Кансиль там побывала и даже жила там три года, но потом решила вернуться в Прагу, где открыла популярное бистро Javanka с уникальным меню, в котором представлены не только индонезийские, но и другие экзотические блюда:

— Я решила, что хочу создать светский салон, куда могли бы приходить самые разные люди. Я хотела бы с ними общаться и тем самым держать руку на пульсе современности. Но когда я начала искать помещение, стало ясно, что было наивным полагать, что смогу найти его быстро. Дело в том, что и риелторы, и арендодатели думали, что я планирую открыть или парикмахерскую, или бордель.

Людям с нестандартной фигурой, а также тем, у кого рост выше или ниже среднего, подчас бывает трудно подобрать себе красивую одежду. Именно с такой проблемой столкнулась вьетнамка Мими Ланг. Она переехала в Чехию в подростковом возрасте — как раз тогда, когда девочкам особенно хочется наряжаться и хорошо выглядеть. Но, к сожалению, большая часть одежды, продающейся в Чехии, не подходила ей по размеру. И тогда Мими Ланг решила взять дело в свои руки и начала шить собственную марку одежду. Сегодня она владелица известного бутика La femme MiMi, находящегося в центре Праги.

— Как только к нам заходит покупатель и видит меня, то первый же вопрос: «Это что, шмотки из Китая?» Я смеюсь и отвечаю, что не из Китая, а местные — шьем мы в Праге, в районе Черны Мост и Глоубетин.

Третья история — о Сонаме Церинг, который родом из Тибета. Все свое детство и юность он воспитывался в тибетском монастыре. Однако наперекор желанию родителей и духовных наставников он покинул родину и поселился в Чехии. Здесь он открыл кафе «Тибет», где подаются национальные блюда. Кроме того, он является гражданским и политическим активистом, защищает интересы родного Тибета.

— Мы не только готовим блюда тибетской кухни, но недавно стали также предоставлять услуги тибетского массажа. Сначала накормим, а потом, в качестве десерта, намассируем. Я хотел бы когда-нибудь вернуться в Тибет, Тибет — это моя мечта. Однако монастырь, где я воспитывался, разрушили китайцы, там ничего не осталось, совсем ничего.

Кто-то решается эмигрировать в одиночестве, а кто-то всей семьей. Именно так здесь оказались супруги Златко и Бильяна Кебакоски, а также брат Бильяны Боян Димитриевич. Они родом из бывшей Югославии. Переехать в Чехию они решили все вместе, а страну выбрали по совету знакомого. Сейчас они владельцы одной из самых популярных в Праге сетей кафе-мороженого Angelato, имеющего несколько филиалов в центре столицы. Хотя встретила их Прага не слишком приветливо:

— Когда мы приехали в Прагу, нас тут же обокрали, полностью вычистили машину, ничего не осталось, воры взяли все: деньги, технику, одежду и даже книги. Это было такое своеобразное «Добро пожаловать в Чехию!». Как ни странно, нас это не отпугнуло.

Подумаешь — одна кража. Их потом еще столько было…

Презентация проекта Salat Bowl of Prague — Voices состоялась 10 октября в здании Интеграционного центра на улице Житна. Программа была очень насыщенная – кроме знакомства с главными героями и самим проектом, прошла дискуссия на тему интеграции. Для гостей были приготвлено угощение – тибетские и индонезийские деликатесы, а после окончания официальной части звучала музыка, также исполненная иностранцами. О своей жизни в Праге и, конечно же, о своем необычном музыкальном инструменте нам рассказал один из музыкантов:

— Меня зовут Фархад Ташев, я из Узбекистана. Я уже здесь давно живу, десять лет уже. Мне нравится Прага. Я здесь играю на разных фестивалях и концертах. На данный момент я и работаю, и играю. Часто играю в нашем национальном узбекском ресторане – у нас там национальная кухня, мы выступаем в национальных костюмах, я играю на нашем народном инструменте дойра. Конечно, бывает тяжело, но я стараюсь и работать, и играть, и наслаждаться жизнью. Сегодня я выступал со своим другом, его зовут Мирам Касим и он из Сирии. Сегодня я играл на инструменте дарбука – это арабский национальный инструмент. Мне просто было интересно, я сам научился на нем играть, без учителя. А в Узбекистане я закончил консерваторию, класс национального инструмента – дойра.

Я слушаю, значит, существую!

В мероприятии участвовали все герои подкастов (кроме Златко, Бильяны и Бояна) — они поблагодарили Центр и кураторов проекта и выразили надежду, что их истории будут интересны и полезны как другим иностранцам, так и коренным жителям Праги. А какое будущее ждет сам проект подкастов?

— Это будет зависеть от того, насколько этот проект будет успешен. Первая серия вышла 10 октября, постепенно мы будем выпускать еще три серии, то есть проект продлится до середины ноября. Понятное дело, что свою роль тут сыграет финансирование, но я думаю, что, если проект будет успешен, будет намного проще найти финансирование. Поэтому слушайте нас! — заключает куратор проекта Екатерина Газукина.

saladbowlofprague.cz