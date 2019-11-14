По следам бархатной революции 4: Федеральное собрание

Процесс смены власти, импульсом к которому послужил факт избиения студентов на Национальном проспекте (Народни тршиде) и создание Гражданского форума, начавшего выдвигать власти свои требования, приобрел реальные контуры (очертания) именно здесь, (здесь, в этом доминантном черном здании, расположенном напротив Национального театра) в здании Федерального собрания. Переломные решения начали приниматься спустя две недели после студенческого протеста. Одним из членов комиссии по надзору над расследованием событий 17-го ноября в то время стал один из студенческих вождей, ныне дипломат Вацлав Бартушка.

«В качестве главного условия в первые дни студенческой забастовки мы выдвигали требование создать комиссию по расследованию событий 17 ноября. Вскоре мы пришли еще с одним – вычеркнуть из Конституции статью 4-ю, в которой говорилось о руководящей роли Коммунистической партии в обществе. Именно в этом здании, в стенах Федерального собрания, 29 ноября 1989 года парламент принял соответствующую поправку. В этот же день была установлена комиссия по расследованию 17 ноября».

«Начиная с августа 1988 года, прошел целый ряд демонстраций и все, собственно, по одному сценарию: нас посадили или избили, или то и другое. Ни я, ни кто-либо из моего окружения в то время не подозревал, что может произойти в обществе что-то переломное». В последний раз Служба государственной безопасности (StB, аналог КГБ) допрашивала Бартушку 19 ноября 1989 г. Спустя десять дней он уже сидел в комиссии по расследованию деятельности StB и принимал участие в увольнении нескольких тысяч ее работников с активной службы.

Кроме двух студентов членами назначенной Федеральным собранием комиссии стали депутаты коммунистического парламента, среди них - сотрудники той же StB. Как Бартушке сотрудничалось с «коллегами» по комиссии, воспринимали ли они студентов всерьез?

«Они попросту вынуждены были считаться с нами, так как мы представляли студенческое движение, которое имело полную поддержку общества. Не только в Праге, но и в других городах страны проходили масштабные демонстрации. На одной только Летной собрался почти миллион человек, 27-го ноября состоялась генеральная забастовка. Так что хотели ли коммунисты или не хотели, они обязаны были воспринимать нас всерьез». Здание Федерального собрания в последующие недели стало немым свидетелем целого ряда важнейших изменений.

«В отставку ушло не только федеральное правительство, но и кабинеты министров обоих республик – чешской и словацкой. Еще в течение того же декабря был назначен новый состав правительств. Председателем Федерального собрания стал Александр Дубчек. Также имела место так называемая кооптация, то есть пополнение парламента депутатами от оппозиции. Здесь же началась подготовка к новым свободным выборам, которые прошли в 1990 г.»

Главным партнером для переговоров от оппозиции выступал Гражданский форум, а именно Вацлав Гавел, хотя на каждой встрече присутствовали и студенты, вспоминает Бартушка.

«Я думаю, что коммунисты в ноябре и декабре 1989 просто сдали позиции. Мы думали, что они поведут с нами дискуссию, а они в принципе покинули свои посты, большинство из них».

Тем не менее, это не были два изолированных друг от друга лагеря. Бартушка вспоминает, что лично он несколько раз навещал Ладислава Адамеца у него дома. Студенческого вождя интересовал способ мышления председателя коммунистического правительства. Дежавю возникало в течение полугода и в самом Федеральном собрании.

«От того, как здесь начали перемешиваться люди старого и нового порядка, иногда возникало странное ощущение. Вы могли встретить Михала Коцаба, и в сию же минуту какого-то заслуженного коммуниста. Собственно, до июня 1990 г. старый режим и новый встречались под одной крышей».