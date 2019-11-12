По следам бархатной революции 2. Латерна магика

Вскоре после жестокого разгона студенческой демонстрации и основания видными диссидентами Гражданского форума, внимание общественности сосредоточилось на театр Латерна магика. Именно здесь формулировались революционные идеи, сюда съехались мировые СМИ, чтобы заявить о падении коммунистического режима еще в одной из стран Центральной Европы. Одним из важнейших революционных персонажей был тогдашний репортер журнала Млады свет Михал Горачек, которому вместе с рокером Михаэлом Коцабом в рамках инициативы «Мост» удалось посадить за стол переговоров тогдашнего председателя коммунистического правительства Ладислава Адамеца и главу чехословацкого диссидентского движения Вацлава Гавела. С Михалом Горачеком мы встретились не иначе как во дворце Адрия, где в 1989 располагался театр Латерна Магика.

«С Латерной Магикой мы попали в точку. Сюда съехались репортеры мировых СМИ со всей мыслимой и немыслимой аппаратурой, которую мы до того в глаза свои не видели. Здесь был и Том Брокау, и Дэн Разер – звездные репортеры американских телеканалов CBS и NBC. Я помню и молоденькую Кристиан Аманпур. Именно здесь мы каждый день составляли график мероприятий, координировали свои шаги. Я должен сказать, что мы зачастую еле-еле успевали вовремя реагировать на нарастающий радикализм людей на улицах».

Вначале на демонстрациях не хотел выступать никто, но прошло несколько дней, и каждый хотел стоять на трибуне, чтобы «он тоже был настоящим революционером», продолжает со смехом Михал Горачек.

«Это было головокружительно. Работа здесь велась круглосуточно, у нас был один или два телефона, вот там, в той части Латерны. Господин Урбан заведовал отделом, который мы называли «мальчик на побегушках». Там решались все организационные вопросы. Например, приходят люди из Остравы и просят, не мог ли бы кто-то из нас приехать к ним, объяснить, что происходит. Кого отправить? Или позвонил Петр Миллер из фабрики ČKD, мол, рабочие тоже готовы прийти на демонстрацию. Надо было хорошо продумать, как все лучше организовать, иногда это было изнурительно. Я помню, за те 14 дней я похудел на нервах на 11 кг».

Решались и более сложные моменты, ситуация оставалась напряженной.

« То и дело нам сообщали, что на Прагу едут бронетранспортеры. К счастью, эти новости оказались неправдивыми. Но произойти такое могло. На одной из демонстраций прозвучал призыв идти всем в Воковице! Там тогда располагался какой-то орган компартии. И тут мы сообразили, что ситуация может вывернуться из-под контроля, так как режим может использовать это в качестве предлога, назвав людей вандалами, террористами и т.д. Попробуйте, остановите этих людей, которые уже где-то идут по Праге, а их около восьми тысяч. То есть, всякое было. И все это решалось здесь, в театре Латерна магика. Здесь располагался нервный центр».

Именно Михал Горачек вместе с Михаэлом Коцабом, рокером из диссидентской семьи, сыном священника Алфреда Коцаба, сыграли ключевую посредническую роль между оппозицией и коммунистическим премьером Ладиславом Адамцом.

«Нам удалось договорить не только первую встречу, но и все последующие. Конечно, были загвоздки. Например, вот-вот казалось, что мы договорились обо всем, как вдруг вдогонку за нами выбежал из здания администрации правительства советник премьера Адамца Оскар Крейчи и говорит, мол, товарищи (почему-то он нас привычке называл товарищами), мы так не договаривались, с Гавелом мы говорить не будем ни в коем случае! И как теперь быть? Гражданский форум к тому времени принял решение, что переговоры будет вести именно он. Однако для Крейчи и Адамеца это был слишком большой риск. Ведь еще за полгода до этого Гавел сидел в тюрьме, он был тем дьяволом, тем изгоем и неудачником. А Гавел тогда сказал: «Время – революционное, даже лидер должен принимать неожиданные решения. Переговоры срывать нельзя. И вместо Гавела отправились на первую встречу другие диссиденты, например, Ян Румл. А несколькими днями позже мир облетела известная фотография, на которой пожимают руки Ладислав Адамец и Вацлав Гавел».

На контакт с Ладиславом Адамецом Горачек и Коцаб вышли через посредника Оскара Крейчи еще в сентябре 1989 года. На вопрос, от чьего имени и почему они тогда решили создать «Мост», Горачек отвечает:

«Мы создавали эту гражданскую инициативу для всех, кто захочет нас поддержать. Идея была такова – если и у нас вдруг обострится ситуация так же, как и в соседних странах (в ГДР вскоре должна была обрушиться Берлинская стена, в Польше серьезно развернула деятельность «Солидарность» ), то нужен будет посредник, который сумеет предотвратить кровопролитие. В нашей стране было полно разгневанных людей, пострадавших от коммунистического режима, в то же время, режим держал в руках рычаги власти – он опирался на армию, на гражданскую и тайную полицию, на вооруженных рабочих на заводах и т.д. Было не сложно представить себе, что в случае, если большое количество людей начнет предъявлять власти требования, она может пустить все это в ход».