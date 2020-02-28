Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге

Российское посольство в Праге сменило адрес. Площадь Под каштанами в шестом районе столице, где в доме под номером один «прописана» штаб-квартира дипломатического представительства Российской Федерации, отныне называется площадью Бориса Немцова.

Табличка с новым названием была торжественно открыта мэром Праги, районным старостой и Жанной Немцовой, дочерью убитого российского политика. Среди собравшихся были русские и чехи, журналисты, правозащитники, посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

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«С сегодняшнего дня эта площадь будет нести имя Бориса Немцова, российского оппозиционного политика, пять лет назад ставшего жертвой спланированного убийства. Борис Немцов был ученым, вице-премьером Российской Федерации, либеральным политиком, выступавшим против войны в Украине и защищавшим права человека. В то время, когда под угрозой оказались демократия, гражданские права, гражданское общество, свобода СМИ, а нередко речь идет и об угрозе жизни, просто необходимо напоминать о таких людях, как Борис Немцов», – подчеркнул во время официальной церемонии открытия таблички с новым названием площади мэр Праги Зденек Гржиб.

Жанна Немцова ответила на несколько вопросов «Радио Прага».

– С течением времени, как ни удивительно, моего отца не забывают, его вспоминает все больше людей, даже тех, кто был ему не соратником, а политическим оппонентом и не разделял его взглядов. Я поражена тем, что происходит в Нижнем Новгороде, где губернатор Нижегородской области лично инициировал мемориальные мероприятия, которые проходят целый день. Там даже разрешили митинг 29 февраля. У меня есть этому объяснение. Полагаю, это довольно редкий случай, и можно сказать, что речь идет о самом резонансном убийстве в современной российской истории, однако, наверное, это связано с тем, что у нас в России много символов тирании и мало символов гуманизма. Мой отец – это редкий для российской политической истории, я бы даже сказала на протяжении веков, символ гуманизма. А люди все же хотят жить в гуманном государстве, чем бы они не занимались в настоящее время. Отсутствие гуманизма и жестокость может обернуться против любого человека в России, и потому его память в нашей стране сохраняется, продолжает существовать его мемориал. Поэтому мы находимся здесь, и активисты, и чешские политики, и мэр Праги Зденек Гржиб это понимают.

– Есть еще одна группа людей, которая считает, что это провокация...

– Некоторые считают так, некоторые – по-другому. У нас и в Чехии существует свобода мнений. Накануне приезда сюда мы встречались с мэром, который предупредил меня, что на месте будут люди, которые придерживаются другой точки зрения. Я ему ответила, что так работает демократия, за это мы и боремся в нашей стране. Я спокойно отношусь к критике, но у меня другое мнение, и я его изложила. Я с уважением отношусь к тем людям, которые придерживаются иной точки зрения, однако говорить нужно аргументированно. Почему-то все время политические деятели употребляют слово «провокация», но в данном контексте оно неуместно, потому что провокация – это возрождение культа Сталина, почитание тиранов и душегубов, а сейчас мы говорим о другом – о человеке, который для многих в нашей стране стал символом противоположного тирании и жестокости.

«Думаю, что убийство моего отца уже раскрыто, но информацией не делятся»

– Вы думаете это преступление будет когда-то расследовано до конца?

– Я прилагаю для этого все усилия в рамках своего правового статуса потерпевшей, и я думаю, что преступление уже раскрыто. Ряд высокопоставленных чиновников обладают полной информацией, в том числе глава Следственного комитета Бастрыкин, но по политическим причинам они не хотят ей делится с потерпевшими и публикой. Думаю, что нужно ждать, и мы дождемся, правда придется ждать долго. Пять лет прошло, думаю через пять или десть лет преступление будет раскрыто. Очень важно вспоминать Бориса Немцова, потому что для следующего политического руководства России, если России все-таки повезет с лидером, раскрытие преступления или обнародование результатов расследования будет принципиальным вопросом.

Выступления участников церемонии открытия, в том числе, мэра Зденека Гржиба, а потом и Ондржея Коларжа, старосты района Прага-6, на территории которого находится российское посольство, сопровождалось выкриками одного протестующего – Иржи Черногорского, пришедшего на площадь имени Бориса Немцова с флагом Чешской Республики.

«Можно назвать улицу перед посольством США именем Каддафи»

– Я принципиально не согласен с происходящим. Я считаю, что переименований улиц в этой стране было уже предостаточно. Пора это прекратить. Улица «Под каштанами» существует с 1870 года. Они думают, что могут переименовывать что-то лишь потому, что некий представитель «Пиратской» партии, господин Гржиб, упивается своей властью и может делать, что хочет, а люди будут молчать? Этого не будет. Я хочу заявить господину Гржибу, что, установив эту табличку, они сделали именно то, что сами критикуют, – разъединяют наш народ. Они кричат, что президент Милош Земан разъединяет народ, а делают то же самое. Эта площадь должна называться так, как до сих пор, и нечего это место переименовывать. Если оставить без внимания сегодняшнее переименование в честь якобы убитого политика – а мы не знаем подробностей, можно пойти дальше. Перед американским посольством вместо улицы «Рынок» (Tržiště) может появиться улица имени Муаммара Каддафи. Пред посольством Словакии – улица в честь недавно убитого журналиста Яна Куциака. Так можно продолжать бесконечно, и я с этим не согласен, поскольку это произвол политиков. Вы думаете, что эта табличка надолго останется в таком виде, как сегодня? Нет! Уж пускай мне ваши слушатели поверят!

Мэр Праги Зденек Гржиб убежден в своей правоте, и свист и крики его не вывели из равновесия. Высказывание противоположной точки зрения, подчеркнул мэр, и есть демократия. «Моя позиция такова – мы переименовываем эту площадь в честь популярного российского оппозиционного либерального политика, чья гибель связана с его деятельностью. Это убийство произошло достаточно недавно, пять лет назад. Переименованием мы удовлетворяем желание всех, кто подписал петицию, и присоединяемся к международной инициативе (имя Бориса Немцова уже увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве). С переименованием согласилась дочь Бориса Немцова. Я не вижу для этого препятствий. Переименование пражской площади в данном случае является также выражением поддержки либеральной оппозиции».

Жанна Немцова: «Любовь не терпит аморального выбора»

К присутствующим также обратилась Жанна Немцова: «Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Спасибо тем, кто сегодня радуется, что эта площадь будет носить имя моего отца, и тем, кто этому не рад. Спасибо, потому что это и есть демократия, когда приходят разные люди и не надо никому мешать говорить. Я благодарна мэру Праги, господину Гржибу, я благодарна Петру Кутилеку, который инициировал это переименование, российским активистам, живущим в Праге, за то, что они добивались этого. Это очень важно для россиян, важно лично для меня. Сегодня, когда исполнилось пять лет со дня убийства моего отца, я хочу поделиться с вами своими эмоциями. Для меня это было огромной личной трагедией, но так как был убит не только мой отец, но и российский политический деятель, лидер российской оппозиции, передо мной как его дочерью встало несколько вопросов. Мне надо было решить – молчать или что-то делать? Я могу сказать, что мне было безумно страшно заниматься расследованием. Мне было безумно страшно подписывать ходатайство о допросе президента Чечни Рамзана Кадырова, о допросе главы внутренних войск МВД России Виктора Золотова и многих других. Мне было страшно создавать Фонд Бориса Немцова, так как у меня не было никакого опыта, а заниматься расследованием опасно из-за очевидных рисков. Но я сделала выбор довольно быстро – я решила заниматься расследованием и создать фонд. Я нашла ответ, почему я это тогда сделала. Я просто очень люблю своего отца. Я любила его и люблю. Любовь не терпит аморального выбора. И мне кажется, несмотря на сделанные за пять лет ошибки, мой выбор был сделан правильно».

Аллея по имени Анна

С аллеи парка Стромовка, вплотную примыкающей к стене, окружающей территорию российского посольства, открывается замечательный вид на Прагу. Рядом возвышается готический замок. Теперь этот уголок Праги – «променад», как называют такое место чехи, носит имя Анны Политковской – правозащитницы, журналистки «Новой газеты», занимавшейся событиями в Чечне и застреленной в подъезде своего дома центре Москвы 7 октября 2006 года.

На скромную церемонию открытия таблички, которая проходила без какой-либо помпы, пришли только небезразличные люди. «Новая газета» напоминает: «Чехия стала первой страной, где появился топоним имени Анны: в 2007-м году в Карловых Варах установили памятный камень в сквере, который теперь носит ее имя. Площадь Анны Политковской есть в Риме и в Ферраре, сад Анны — в Милане, улица Анны — в Тбилиси и в коммуне Парижа. И только в России на карте такого имени нет (Анин сад возле редакции «Новой» и мемориальная доска на здании — наша личная память)».

Прежде чем снять белую ткань, закрывающую типичный для Праги красный жестяной прямоугольник с названием, к собравшимся обратился мэр Праги Зденек Гржиб, призвав защищать свободу слова, свободу прессы. «С сегодняшнего дня эта аллея будет называться в память о журналистке и писательницы Анне Политковской, которая в 2006 году была убита в Москве. Как журналист она остро критиковала действия России в ходе второй чеченской войны и занималась расследованием коррупции. В связи с этим я хотел бы подчеркнуть, как важна качественная журналистика – это один из столпов, на которые опирается демократия, поскольку только объективная и независимая пресса указывает на недостатки нас, политиков, и ведет общественный дискурс. Наше общество не обойдется без честных журналистов, не подчиняющихся диктату ни одной из сторон или олигархов. Поэтому мы должны защищать свободные СМИ, а вместе с тем и свободу нашего общества. Свежий пример – убийство в Словакии журналиста Яна Куциака доказывает, что здесь еще далеко до победы. Политическое убийство – это преступление, и не только человека против человека, но и против свободного общества, и мы не должны подобное терпеть».

О своем знакомстве с Анной Политковской и о ее работе как журналистки вспоминает чешская правозащитница, бывшая диссидентка Петрушка Шустрова: «Она не была ни маленькой, ни высокой, стройная, очень спокойная и трезвомыслящая… Не могу представить, что она с кем-то могла поссориться, поругаться. Разумеется, ее убили не из-за каких-то особенностей характера, а из-за того, о чем она писала. Удивительно, но она занималась тем, что женщинам, в общем-то, не свойственно – отношениями в российской армии, которые хуже, чем все, что мы себе можем представить, – дедовщина и другие огромные проблемы. Для нее это было отстаиванием прав человека. Между тем, женщины-журналистки, за исключением матерей погибших солдат, не занимаются тем, что происходит в армии с этими парнишками… На чешском языке вышла одна-единственная книга Политковской. Я хотела выбрать оттуда для вас отрывок, но не смогла – это дневник российской политики, где одна ложь следует за другой, один обман за другим. Вряд ли правители могли любить такого журналиста, который к тому же писал очень адресно. Я признательна инициаторам, что здесь появится имя Анны Политковской – улицы и аллеи редко носят имена журналистов. Я также рада, что это присвоение не происходит в день годовщины ее убийства, потому что она была убита в день рождения господина президента Путина».

«Сегодня Прага – наш пример»

Присутствовавшей на церемонии заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский поблагодарил Прагу и пражан и обратился к присутствующим по-чешски со словами: «Я был свидетелем «бархатной» революции и однажды на огромной демонстрации на Вацлавской площади прочитал лозунг: "СССР – наконец-то наш пример". В Советском Союзе шла перестройка, и мы чувствовали себя боле свободными, чем чехи и словаки. Прошло тридцать лет, и мы далеко позади. Сегодня Прага – наш пример. Мы будем вас догонять и у вас учиться. Большое спасибо. Низкий вам поклон!»

Виталий Ярошевский много лет проработал вместе с Анной Политковской, и для него она – гораздо больше, чем просто имя на табличке. «Она была не совсем журналистом. К ней шли, как к матери Терезе – отцы, потерявшие детей, жены, потерявшие мужей, шли за утешением, и ни одному она не отказала в помощи. Это было исключительно тяжело – я бы так не смог… В день, когда Анну убили, в кабинет ворвался главный редактор и закричал: "Все ко мне!", и я подумал, что началась война с Грузией. Однако началась другая война – это было демонстративное и знаковое убийство. За последние десять лет мы потеряли шестерых журналистов. Это сравнимо с потерями журналистов на войне. Такая работа... Сегодня в зоне риска работает двенадцать человек из нашей редакции. Трагический уход Анны очень сильно сказался на психологической устойчивости редакции – в первый год было особенно трудно. Здесь замечательное, красивое место, и думаю, здесь будет легко. Я сегодня заметил, что эти имена взяли в кольцо российское посольство, но оно переживет – ведь это достойные граждане, о которых страна помнит. Не нужно слушать Жириновского, нужно слушать, например, Жанну Немцову. А для посольства это, своего рода, наглядная агитация – выглянул в окно и увидел табличку. Насколько я знаю, российский посол никак не отреагировал на приглашение принять участие в церемонии. Я бы сказал, что это – не мужское поведение…»