Пианистка Валентина Лисица в Праге между музыкой и пропагандой

Зрителям, направлявшимся в вечерних платьях и костюмах с «бабочкой» на концерт, активисты раздавали листовки, где название фестиваля было изменено на «Прага Путина», а биография и творчество исполнительницы представлено под несколько иным углом зрения.

«Пианистка Валентина Лисица, русская, родившаяся в Киеве, – заслуживающий внимания феномен классической музыки начала XXI века… Для многих станет сюрпризом, что в свою пеструю по жанрам программу пианистка включает и немузыкальные темы, которым посвящает время своей частной жизни и выступая в соцсетях, среди которых можно найти, например, оправдание военных преступлений путиновской России на востоке Украины и в Сирии, поддержка российской оккупации Крыма, поддержка террористических организаций на востоке Украины, распространение лжи и конспирологических теорий о культурной и политической жизни в европейских странах и США… Поразительно, что в Чехию приезжает выступать исполнительница, которая поддерживает режим страны, оккупирующей своих соседей и угрожающей демократии во всем мире», – указано в красиво изданном буклете.

«Мы хотели объяснить, что она занимается не только искусством»

«Нашу акцию мы проводим в знак протеста против того, как госпожа Лисица злоупотребляет своей славой и талантом, чтобы пропагандировать Путина, распространять русскую пропаганду и оскорблять другие этнические группы, расы и религии, поддерживать войну, которую Россия ведет в Украине, в Сирии, поддерживать политические убийства и тюремное заключение политических оппонентов и украинцев в России. Она – очень мощное оружие в руках Путина, поскольку с такой любовью и фанатизмом помогает достижению его целей. А поскольку она делает это только в Twitter и других социальных сетях, но, например, не в Youtube, где представляет свое искусство как музыкант, многие из ее поклонников знают ее только как музыканта. Именно поэтому мы хотели объяснить публике в «Рудольфинуме», что это за человек. Кроме того, мы хотим ее дождаться и громко выразить наше несогласие с ее поведением» – объясняет цель акции Отакар Вангемунд, член чешской группы Kaputin.

С флагами Украины и США и транспарантами «Чехия – не Россия», «Мы сирийцы – российская армия нас бомбит», «Мы украинцы – на нас напали», «Гитлер – Путин» около 30 активистов выстроились цепочкой перед фасадом зала «Рудольфинум».

«Радио Прага» удалось побеседовать с художником Геннадием Александровым.

– Мы пришли сегодня к «Рудольфинуму», чтобы своей акцией выразить свое отношение к искусству пианистки Валентины Лисицы. Вот уже несколько дней я размышляю о том, может ли быть хорошим исполнителем человек, который активно поддерживает Путина в Интернете. Она часто выступает в поддержку самых подлых действий путинской вертикали, выступает на площадках Донбасса перед сепаратистами, недавно очень резко высказалась про украинский народ. Может ли человек с такими взглядами быть хорошим музыкантом?

– Я не первый раз вижу вас на протестных акциях. Это – ваша гражданская позиция?

– Да, я считаю необходимым поддержать активистов. Поскольку Лисица выступает за Путина, на своих плакатах я написал, что Путин – это коррупция, Путин – это убийства, войны террор, ложь, ложь и ложь.

– Как реагирует на ваш пикет публика, пришедшая на концерт?

– Мы раздавали при входе листовки, в которых очень детально показана ее деятельность как пропагандистки путинского режима. Надеюсь, что люди, зашедшие с этими листовками в зал, будут по-новому слышать то, что она играет.

«"Зеленый человечек" за фортепиано»

Украинская активистка Мария тоже высказывала свое возмущение появлением пианистки на публике. «Мы протестуем против того, что сегодня в замечательном здании «Рудольфинум» выступает госпожа Лисица, которая поддерживает российскую агрессию в отношении Украины. Да, музыканты играют музыку, но они не играют ее, например, убийце Захарченко – здесь мы видим ее фотографию вместе с Захарченко. А комментировать слова, которые она произнесла в адрес украинцев, по моему мнению, вообще не имеет смысла. Мы протестуем против того, что она говорит, что делает. Она – такой «зеленый человечек», только за фортепиано».

В своей листовке активисты напомнили, что в апреле 2015 г. симфонический оркестр Торонто отменил выступление Лисицы из-за высказываний пианистки по поводу украинских событий.

Некоторые зрители, возможно, ознакомившись с содержанием листовок, во время контракта покидали зрительный зал. Однако некоторые поклонники творчества Валентины Лисициной были, скорее, возмущены происходящим.

«Политика не имеет отношения к музыке!»

«Я думаю, что политическая ситуация не имеет отношения к музыке. Валентина Лисица живет в Риме и является одной из лучших в мире пианисток. И я считаю, что проводить демонстрацию во время концерта перед зданием «Рудольфинума» – невероятная глупость! Как будто у этих людей не хватает витаминов в организме, или у них низкое IQ. Она исполнила «Песню» Шуберта в аранжировке Листа – невероятно сложное в техническом отношении произведение, и сделала это великолепно. Просто я – за нее. Политическая ситуация не имеет отношения к музыке, учитывая, что она так замечательно играет».

Некоторые зрители вступили в полемику с пикетчиками, указывая, что им не следует разворачивать флаги перед концертным залом. Их оппоненты указывали, что нельзя интересоваться лишь музыкой, закрывая глаза на все остальное.

На время концерта пианистка воспользовалась охраной, состоящей примерно из шести сотрудников. Один из охранников напал на участника демонстрации Томаша Пешинского. «На меня напал член группы охранников – не знаю, ее личная это охрана или из Рудольфинума. Он ударил меня кулаком в лицо – это было классическое нападение. Сначала он хотел отобрать у меня мой мобильный телефон, потому что я его фотографировал, на что имел право, находясь в общественном пространстве, на общественной акции, а когда я его отнял обратно, он ударил меня кулаком в лицо». Полиция, однако, не стала задерживать нападавшего.

Валентина Лисица, с которой активисты хотели встретиться лично, так и не вышла к демонстрантам.

