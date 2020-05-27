Нацисты на прилавке. Если за деньги, то можно?

«Сегодня у нас продажа различных рекламных предметов с изображениями массовых убийц воспринимается как бизнес, а не пропаганда движений, ратующих за подавление прав человека. Я считаю, что это плохо», – заявил «Чешскому Радио» автор поправки в Уголовный кодекс страны.

Последним примером распространения товара с красующимися на нем фотографиями нацистских боссов является календарь на 2021 год, выставленный в интернет-магазине издательства «Наше войско». «Благотворительный фонд памяти и помощи жертвам холокоста» написал в связи с этим заявление в полицию.

Глава фонда Михал Клима считает, что речь идет о совершении уголовного преступлении. Одновременно он обратился к чешским депутатам с требованием внести поправку в законодательство государства, четко вписав в него, что и торговля является формой пропаганды.

«Считаю абсолютно недопустимым, что в 75-ю годовщину победы над нацизмом у нас открыто пропагандируются нацистские представители», – подчеркнул председатель «Благотворительного фонда памяти и помощи жертвам холокоста».

На известие о выпуске «Нашим войском» своей «новинки» категорическим осуждением отреагировали израильские и немецкие дипломаты.

Предметы, так или иначе связанные с нацизмом, периодически «всплывают» в чешской торговле – помимо нескольких изданий «Майн кампф», в 2010 г. в магазинах появилась пластиковые куклы, изображающие Гимлера и Гейдриха. Ранее чешская полиция уже занималась также и издательством «Наше войско», когда была получена жалоба на торговлю им кружками с изображениями Адольфа Гитлера и Рейнхарда Гейдриха. Это дело, однако, было закрыто в 2018 году в виду отсутствия состава преступления. Аргумент – упоминаемый товар продается за деньги, а не раздается бесплатно прохожим. Издательство, представленное директором Эмерихом Дртиной, заявляет именно об этом, что выпуская и продавая товары упоминаемого типа, преследует исключительно коммерческие цели, и не занимается пропагандой нацизма.

«Это какой-то парадокс – когда делаете что-то бесплатно, то этот поступок уголовно наказуем, а если с целью наживы, то это уже не преступление?» – недоумевает глава «Благотворительного фонда памяти и помощи жертвам холокоста» Михал Клима. Он уверен, что необходимо остановить распространение пропаганды нацизма, классифицировав торговлю портретами преступников, осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге в 1946 году, или календарями, кружками, футболками и прочими предметами с их изображением, именно как пропаганду преступного движения, стремящегося к подавлению прав человека.

Депутат Бартошек с ним согласен, поэтому и отправил на суд коллег-законодателей соответствующую поправку, которая должна охватить весь ассортимент товаров с нацистской тематикой: «Юридическая формулировка конкретна, проста, понятна и бескомпромиссна».

Знаком негативной оценки предприятия «Нашего войска» является то, что в апреле пражская мэрия расторгла с ним договор на аренду помещения в районе Ангел (Anděl), где размещается магазин издательства, а Министерство внутренних дел Чехии отказалось «Нашему войску» сдавать свои склады. Фирма должна их освободить уже к концу мая. Глава МВД Ян Гамачек считает действия издательства аморальными.

Буква чешского закона, однако, в первую очередь требует доказательств наличия у продавца товара с нацистской тематикой злого умысла, только тогда в действие вступит в силу статья о запрете на пропаганду движений, подавляющих прав человека.

Ранее эксперт по вопросам экстремизма Мирослав Мареш разъяснял Radio Prague Int., что, в принципе, подобного рода торговля в стране ничем не ограничена. Для того, чтобы речь шла о каком-то правонарушении, необходимо доказать умышленную пропаганду нацизма, и если продавец не заявляет прямо об этом, согласно чешским законам, это ненаказуемо. Эксперт обратил внимание на то, что действующее законодательство допускает двоякое толкование – с одной стороны, сложно доказать преступный умысел, с другой, существует вердикт Верховного суда, согласно которому производитель ответственен за то, чтобы его товар не был использован для поддержки и пропаганды движений, направленных на подавление прав человека. Проще всего преступный умысел доказуем в случае, если у изготовителя предметов существуют прямые связи с неонацистами.

А интернет-магазин «Наше войско» торгует не только футболками, кружками и календарями с изображением нацистов, но также, например пепельницами со Сталиным или с портретами президента Чехии Милоша Земана, главы России Владимира Путина, лидера Северной Кореи Ким Чен Ын или президента США Дональда Трампа. Предложение пестрое. Есть также кружки с портретами чешских и иностранных актеров и певцов, действующих и бывших отечественных политиков – премьера Андрея Бабиша, ученых – Альберта Эйнштейна. Выпускает издательство разнообразные книги.

Когда несколько лет назад в интернет-магазине «Нашего войска» появились кружки с Гитлером, верховный земский раввин Чехии Карол Сидон назвал появление этих предметов однозначной пропагандой нацизма.

Секретарь Федерации еврейских общин Томаш Краус, однако, подачу иска против издательства в интервью редактору Radio Prague Int. Катерине Айзпурвит оценил как бесперспективную: «Это – вопрос спорный. У нас уже есть опыт ведения подобных судебных процессов, и доказать что-то юридически достаточно сложно. Это можно однозначно осудить с моральной и этической точек зрения, а вот правовая сторона вопроса, действительно, – очень спорная. В данном конкретном случае сложно доказать преступный умысел того, кто это сделал. Подобный опыт у нас тоже уже есть – такие иски становятся слишком трудоемкими, излишне привлекая к внимание к вопросу, который того не заслуживает. Нацистскую символику следует выбросить на помойку истории, однако этого не происходит, потому что она представляет не только коммерческий интерес, но и привлекает внимание СМИ».

Одновременно Томаш Краус поставил под сомнение утверждение издательства «Наше войско» о «высоком спросе на подобные предметы». «Если такой заказ и существовал, им следовало отказаться от его выполнения, поскольку это могло оказаться провокацией, на которую они поддались. Коммерческая сторона вопроса просто перевесила моральную», – подчеркнул секретарь Федерации еврейских общин. «Само по себе использование подобного символа для решения чисто коммерческих задач – уже достаточно тревожный сигнал. С другой стороны, эта история не является чем-то исключительным, потому что время от времени такие предметы появляются, издавалась и «Майн кампф», так что все вписывается в единый контекст».

Возможно депутату от христианских демократов Ивану Бартошеку, если его поправку поддержит большинство законодателей, удастся изменить положение вещей.