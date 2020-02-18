Нацистское руководство по сбору грибов для подрастающих чехов

По случаю проводимых в Польше в январе мероприятий в связи с 75-летием освобождения Освенцима премьер-министр Чехии Андрей Бабиш недавно отметил, что сегодня мир, в том числе Европа, становится свидетелем новой волны антисемитизма и нарастания проявлений ненависти. В Чехии антисемитизм не принимает таких масштабов, как во Франции. Тем не менее, на днях секретарь чешской Федерации еврейских общин Томаш Краус выразил крайнюю обеспокоенность изданиями антисемитской литературы, которую предлагают несколько чешских и словацких интернет-магазинов, а также крупные книгоиздатели. По мнению Крауса, это можно приравнять к «гиенизму».
– В 2015 г. и позже в Чехии был, например, зафиксирован рост числа таких изданий и переизданий антиеврейских литературы как «Протоколы сионских мудрецов», «Лекции о Холокосте» и текстов нацистской направленности. О каких книгах, в частности, сейчас идет речь?
– Несколько чешских и словацких книготорговцев в настоящее время предлагают переиздание таких книгх как Jedovatá houba («Ядовитый гриб») 1938 года и Mírové dílo Adolfa Hitlera (можно перевести как «Мирный труд Адольфа Гитлера»), содержащих открытую пропаганду антиеврейских тем. В связи с этим полиция начала разбирательство по делу в отношении некоторых книжных магазинов. Власти нацистской Германии похвально отзывались о «Ядовитом грибе», видя в нем удачный образец антисемитской агитации, доступной пониманию детей, и использовали книгу в качестве учебного пособия. Однако даже некоторые идеологи Третьего рейха считали, что автор, немецкий журналист Эрнст Химер, переборщил со столь нарочитым антисемитизмом.
Мать в этом «учебнике» объясняет ребенку на примере хороших и плохих людей «закономерность» существования ядовитых и съедобных грибов и дает совет, как распознавать еврея по «отвратительному сладковатому запаху» или взгляду, который «выдает в нем плохого и завравшегося человека». На продажу книги в Чехии, впервые вышедшей в Германии в 1938 году в издательстве «Der Stürmer», что в переводе значит «штурмовик», обратил внимание в своем аккаунте в Twitter журналист и репортер «Чешского телевидения» на Ближнем Востоке Якуб Сзанто. Книга вышла в издательстве Guidemedia, которое уже ранее привлекалось к административной ответственности за изданные выступления Гитлера.
– Снабжен ли «Ядовитый гриб» в чешском переводе каким-то разъяснительным вступлением?
– Да, но, судя по всему, весьма кратким. «С сегодняшней точки зрения книга может, бесспорно, считаться образцом антиеврейской агитации. Иллюстрированная книга, изначально предназначенная для детей младшего и старшего возраста, является классикой немецкого национал-социалистического просвещения», – сообщается в ее описании.
Якуб Сзанто в связи с этим написал, что «в Чехии и далее распространяется нацистский хлам, и интернет-магазины не способны отличить, что можно продавать, а что находится уже за чертой закона». Журналист выразил уверенность, что полиция будет действовать в данном случае без промедления.
– Что известно о второй книге – Mírové dílo Adolfa Hitlera?
– Книга «Мирный труд Адольфа Гитлера» также подлежит проверке и, как сообщают чешские СМИ, является отрицанием Холокоста. Она написана Рольфом Каппом в 1942 году. В аннотации сообщается, что в «книге перечисляются культурные, архитектурные, транспортные, промышленные и научные достижения одного народа, созданные во время короткого мирного периода правительства во главе с национал-социалистами. Книга содержит полемику с вражеской пропагандой, изображающей гитлеровскую Германию в духе агрессивного милитаризма».
– Когда в свет вышел в чешском переводе упомянутый «Ядовитый гриб»? Быстро ли чешская полиция занялась расследованием дела, которое можно, видимо, классифицировать как разжигание ненависти?
– Примечательно, что на чешском книжном рынке «Ядовитый гриб», из-за которого разгорелись последние дебаты о антисемитском содержании некоторых чешских изданий, существует не несколько недель или месяцев, а уже три года. Чешская Федерация еврейских общин решила обратиться с иском из-за распространения такой литературы.То, что полиция начала расследование, порталу «Чешского Радио» iROZHLAS.cz в среду подтвердил пресс-секретарь Президиума полиции Oндржей Moравчик.
По словам Томаша Крауса, это далеко не первый и не единственный протест, и федерация ведет свой мониторинг подобных случаев.
«Инициативу в этом направлении проявляют и другие учреждения, а также ряд активистов. Чешское общество, как видно, не останется равнодушным к такому явлению и очень решительно будет против него протестовать. Мы подавали заявления в полицию и обращались в ответственные органы, однако получили ответ, что в нынешнем законодательстве предусмотрены «меры по решению таких эксцессов, и проблема заключается лишь в юридической интерпретации». Очень часто нам объясняли, что такие деяния уголовно ненаказуемы, так как здесь речь не идет о движении, попирающем права человека, а о сугубо о коммерческом деле, и каждый может вести сербя так, как считает правильным. Мы придерживаемся обратного мнения и полагаем, что это "гиенизм"».
Федерация еврейских общин поэтому решила, что ввиду необходимости сохранения памяти о Холокосте и приближающегося 75-летия со дня окончания Второй мировой войны необходимо инициировать внесение изменений в уголовное законодательство Чешской Республики.
Примерно неделю назад гетман Пльзеньского края Йозеф Бернард публично протестовал в центре Праги против продажи издательством Naše vojsko предметов с нацистской символикой, разбив перед памятником св. Вацлаву кружки с портретами Гитлера, Гейдриха и Эйхмана. В стране, в том числе в СМИ, несколько лет раздаются тревожные голоса не только по поводу свободной продажи резиновых масок с изображением Гитлера, однако это не является в Чехии нарушением закона. В 2018 г. полиция Чехии, подведя итоги проверок, констатировала: подобная коммерция не классифицируется как противоправное деяние, так как продавцы преследует единственную цель, то есть получение прибыли.
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