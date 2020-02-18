Нацистское руководство по сбору грибов для подрастающих чехов

– В 2015 г. и позже в Чехии был, например, зафиксирован рост числа таких изданий и переизданий антиеврейских литературы как «Протоколы сионских мудрецов», «Лекции о Холокосте» и текстов нацистской направленности. О каких книгах, в частности, сейчас идет речь?

– Несколько чешских и словацких книготорговцев в настоящее время предлагают переиздание таких книгх как Jedovatá houba («Ядовитый гриб») 1938 года и Mírové dílo Adolfa Hitlera (можно перевести как «Мирный труд Адольфа Гитлера»), содержащих открытую пропаганду антиеврейских тем. В связи с этим полиция начала разбирательство по делу в отношении некоторых книжных магазинов. Власти нацистской Германии похвально отзывались о «Ядовитом грибе», видя в нем удачный образец антисемитской агитации, доступной пониманию детей, и использовали книгу в качестве учебного пособия. Однако даже некоторые идеологи Третьего рейха считали, что автор, немецкий журналист Эрнст Химер, переборщил со столь нарочитым антисемитизмом.

Мать в этом «учебнике» объясняет ребенку на примере хороших и плохих людей «закономерность» существования ядовитых и съедобных грибов и дает совет, как распознавать еврея по «отвратительному сладковатому запаху» или взгляду, который «выдает в нем плохого и завравшегося человека». На продажу книги в Чехии, впервые вышедшей в Германии в 1938 году в издательстве «Der Stürmer», что в переводе значит «штурмовик», обратил внимание в своем аккаунте в Twitter журналист и репортер «Чешского телевидения» на Ближнем Востоке Якуб Сзанто. Книга вышла в издательстве Guidemedia, которое уже ранее привлекалось к административной ответственности за изданные выступления Гитлера.

За чертой здравого смысла

– Снабжен ли «Ядовитый гриб» в чешском переводе каким-то разъяснительным вступлением?

– Да, но, судя по всему, весьма кратким. «С сегодняшней точки зрения книга может, бесспорно, считаться образцом антиеврейской агитации. Иллюстрированная книга, изначально предназначенная для детей младшего и старшего возраста, является классикой немецкого национал-социалистического просвещения», – сообщается в ее описании.

Якуб Сзанто в связи с этим написал, что «в Чехии и далее распространяется нацистский хлам, и интернет-магазины не способны отличить, что можно продавать, а что находится уже за чертой закона». Журналист выразил уверенность, что полиция будет действовать в данном случае без промедления.

Полемика с критиками гитлеровской Германии

– Что известно о второй книге – Mírové dílo Adolfa Hitlera?

– Книга «Мирный труд Адольфа Гитлера» также подлежит проверке и, как сообщают чешские СМИ, является отрицанием Холокоста. Она написана Рольфом Каппом в 1942 году. В аннотации сообщается, что в «книге перечисляются культурные, архитектурные, транспортные, промышленные и научные достижения одного народа, созданные во время короткого мирного периода правительства во главе с национал-социалистами. Книга содержит полемику с вражеской пропагандой, изображающей гитлеровскую Германию в духе агрессивного милитаризма».

– Когда в свет вышел в чешском переводе упомянутый «Ядовитый гриб»? Быстро ли чешская полиция занялась расследованием дела, которое можно, видимо, классифицировать как разжигание ненависти?

– Примечательно, что на чешском книжном рынке «Ядовитый гриб», из-за которого разгорелись последние дебаты о антисемитском содержании некоторых чешских изданий, существует не несколько недель или месяцев, а уже три года. Чешская Федерация еврейских общин решила обратиться с иском из-за распространения такой литературы.То, что полиция начала расследование, порталу «Чешского Радио» iROZHLAS.cz в среду подтвердил пресс-секретарь Президиума полиции Oндржей Moравчик.

Федерация еврейских общин: назрела необходимость изменений

По словам Томаша Крауса, это далеко не первый и не единственный протест, и федерация ведет свой мониторинг подобных случаев.

«Инициативу в этом направлении проявляют и другие учреждения, а также ряд активистов. Чешское общество, как видно, не останется равнодушным к такому явлению и очень решительно будет против него протестовать. Мы подавали заявления в полицию и обращались в ответственные органы, однако получили ответ, что в нынешнем законодательстве предусмотрены «меры по решению таких эксцессов, и проблема заключается лишь в юридической интерпретации». Очень часто нам объясняли, что такие деяния уголовно ненаказуемы, так как здесь речь не идет о движении, попирающем права человека, а о сугубо о коммерческом деле, и каждый может вести сербя так, как считает правильным. Мы придерживаемся обратного мнения и полагаем, что это "гиенизм"».

Федерация еврейских общин поэтому решила, что ввиду необходимости сохранения памяти о Холокосте и приближающегося 75-летия со дня окончания Второй мировой войны необходимо инициировать внесение изменений в уголовное законодательство Чешской Республики.

Публичный протест перед памятником св. Вацлаву

Примерно неделю назад гетман Пльзеньского края Йозеф Бернард публично протестовал в центре Праги против продажи издательством Naše vojsko предметов с нацистской символикой, разбив перед памятником св. Вацлаву кружки с портретами Гитлера, Гейдриха и Эйхмана. В стране, в том числе в СМИ, несколько лет раздаются тревожные голоса не только по поводу свободной продажи резиновых масок с изображением Гитлера, однако это не является в Чехии нарушением закона. В 2018 г. полиция Чехии, подведя итоги проверок, констатировала: подобная коммерция не классифицируется как противоправное деяние, так как продавцы преследует единственную цель, то есть получение прибыли.