Могилы чехословацких легионеров в заложниках у российских интерпретаторов истории

Согласно двусторонней чешско-российской межправительственной договоренности, партнеры обязаны самостоятельно заботиться об уходе за иностранными военными могилами и памятниками: Чехия – о российских захоронениях, а Россия – о чешских, вернее, чехословацких.

В начале апреля 2019 года правительство Чешской Республики, однако, приняло решение, что в этот раз деньги в Россию перечисляться не будут, а разделят их между Словакией и Украиной. Причина отказа от предоставления средств – негативный подход российских властей к сохранению памяти о павших чехословацких воинах.

Комментарий по этому поводу «Радио Прага» предоставил военный историк, полковник Эдуард Стеглик, директор Комитета по делам военных ветеранов Минобороны Чехии.

– Почему правительство решило нарушить традицию перечисления в Россию дополнительных средств на содержание чехословацких венных монументов и надгробий?

– Если сформулировать ответ упрощенно, то, к сожалению, в последние годы в некоторых регионах Российской Федерации мы сталкиваемся с тем, что местные органы управления отказываются идти навстречу при реализации проектов обновления военных захоронений наших павших солдат. На протяжении многих лет, с 2012 года, хуже всего дела обстоят в Самаре. Там наш памятник уже полностью готов, продолжает лежать на складе. Всего же в этом городе уже заложены постаменты для двух наших памятников и подыскивается место для третьего. Сложившаяся там ситуация нам кажется весьма недостойной. Переговоры с различными инстанциями не развиваются так, как мы бы этого хотели, и цель не достигнута. Поэтому мы и решили использовать выделенные средства в тех государствах, где подобных проблем нет.

«Русские военные захоронения финансируются из чешского бюджета»

Полковник Эдуар Стеглик подчеркивает, что Чешская Республика содержит русские военные захоронения, в первую очередь, могилы павших бойцов Красной Армии, в прекрасном состоянии: «За десять лет из бюджетов центральных государственных органов, а также из средств чешских городов и сел в содержание этих могил и памятников была инвестирована сумма, превышающая 100 миллионов крон (по актуальному курсу – 3,8 миллиона евро). Российские представители, входящие в состав специальной межправительственной комиссии, на заседаниях также констатировали, что забота о российских военных захоронениях в Чешской Республике находится на высоком уровне. Никаких претензий нет.

Если же говорить о территории Российской Федерации, где находятся, в первую очередь, могилы чехословацких легионеров, а в некоторых случаях речь идет и о захоронениях чехословацких солдат, павших в период Второй мировой войны, то их ремонт и содержание также оплачиваем мы.

«Чехия сама оплачивает содержание могил в России»

Дело в том, что длительное время у нас не получалось, чтобы забота об этих могилах была на достойном уровне, поэтому Чешская Республика взялась за финансирование из собственного бюджета», – говорит Эдуард Стеглик, подчеркивая, что чешская сторона осознает возможность существования у России трудностей с соблюдением договоренности в отношении ухода за чехословацкими захоронениями.

– Воины, похороненные на территории Российской Федерации, – это в большинстве случаев чехословацкие легионеры, павшие в период Первой мировой и Гражданской войн в России, погибшие за свободу Чехословацкой республики, за свободу чешского народа. Поэтому, невзирая на существующие в некоторых регионах проблем, мы стремимся к достойному сохранению памяти о них. Одновременно нужно отметить, что и в пролом году, кроме проблем в некоторых регионах, в первую очередь в Самаре и Новокуйбышевске, мы встретились и с весьма радушным приемом. Например, в Пензе, Сызрани и иных регионах нам местные жители пошли навстречу, проблем не было, – отмечает Эдуард Стеглик.

Сопротивление возрождению памятников в местах захоронений чехословацких солдат связано с некоторыми местными политическими силами и отношением общественности в регионах. На общегосударственном уровне в России такого не происходило?

– По своему опыту могу сказать, что во время переговоров в Министерстве обороны в Москве, – а я говорю в данном случае об осени 2015 года – мне удавалось разъяснить российским генералам нашу позицию, и они ее приняли. Однако реализация планов в конкретных регионах усложняется. Мы постоянно сталкиваемся с одной и той же проблемой – нам напоминают, что «чехословацкие легионеры воевали против русских». Однако ситуация была намного сложнее. Во многих случаях чехи воевали бок о бор с русскими и против других русских или против так называемых интернационалистов – немецких, австро-венгерских военнопленных, вставших на сторону большевиков.

Я в шоке, когда российская сторона устанавливает мемориальную доску русскому белому генералу, под командованием которого воевали также и чехи. Однако при этом самого генерала чествуют – мы говорим о Каппеле, а чехов, стоявших плечом к плечу с этим храбрым русским генералом, в данном конкретном регионе ненавидят. Этого я не понимаю, – недоумевает военный историк, полковник Эдуард Стеглик, директор Комитета по делам военных ветеранов Минобороны Чехии.

«Генерал Каппель – герой, а воевавшие плечом к плечу чехи – враги?»

Речь идет о памятной доске Владимиру Каппелю на улице Тухачевского в Ульяновске. «Торжественное открытие памятной доски в честь одного из лидеров белого движения Владимира Каппеля, возглавившего взятие сформированными в Самаре частями и чехословаками приволжских городов – Сызрани, Симбирска и Казани летом 1918 года, состоялось 28 сентября 2018 года. Во время пребывания каппелевцев в Симбирске было расстреляно около 400 жителей города», – написано по этому поводу на сайте «АиФ — Ульяновск» в сообщении от 1 октября 2018 года. В статье также сообщается о том, что «Ульяновские коммунисты уже выразили свое отрицательное отношение к открытию мемориальной доски и настаивают на ее демонтаже».

Однако кажется, что неприятие действий чешской стороны, стремящейся сохранить память о чехословацких легионерах, уже звучит в России и на государственном уровне.

МИД РФ: «Зачем устанавливать памятники солдатам, воевавшим не на стороне "сил добра"?»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве 28 марта 2019 года, отвечая на один из вопросов, касавшийся именно Чехии, сказала: «Следующий момент – относительно того, зачем министерства обороны целого ряда стран продавливают установление памятников солдатам государств, которые воевали на территории нашей страны отнюдь не на стороне «сил добра». Я думаю, что это вопрос не совсем к нам, а в большей степени к ним».

«Мне грустно наблюдать за этим. Я лично считаю, что чехословаки, или Чехословацкий корпус, находившийся на территории России, изначально вообще не хотел включаться в Гражданскую войну в России. Единственной целью подразделения, после того как большевиками был заключен сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией, тогда было покинуть Россию, отправится на западный фронт.

То, что чехословацкие легионы неоднократно на разных этапах подвергались нападениям, причем даже тогда, когда уже произошло их разоружение. Легионерам приходилось обороняться, иначе бы их убили – это трагическая ситуация и, с моей точки зрения, ее можно понять.

Следует учитывать, что целый ряд российских городов и сел, где находились чехословацкие легионеры, встречал их как освободителей – там вновь появлялись демократические органы управления, на территории, подконтрольной чехословацким легионерам, стремилось попасть гражданское население, так как искало там зону, где действовало какое-то право и не происходило резни. В Екатеринбурге у чехословацких легионеров был шанс спасти царя Николая II. Все это говорит о том, что чехи в истории России оставили вовсе не негативный след.

То, что некоторые преступления, совершенные тогда той или иной стороной во время Гражданской войны ныне удобно свалить на чехов – оставляет очень печальное впечатление, – говорит Эдуард Стеглик.