MEDEVAC – чешские врачи лечат в Иордании и делятся опытом в Украине

В первую очередь программа MEDEVAC, координируемая Министерством внутренних дел Чехии, ориентирована на пациентов с заболеваниями, не требующими интенсивного лечения на протяжении нескольких лет, а оказанная им помощь или проведенная операция будут означать существенное улучшение состояния здоровья человека, спасение жизни или радикальное повышение ее качества.

«На нашу долю выпало счастье жить в безопасной стране, где здравоохранение находится на высочайшем уровне и созданы по своему качеству элитарные медицинские центры. Именно поэтому мы обязаны помогать другим. Я бы просто заплакал, если бы мы могли, но не помогали. Но в этом случае я бы плакал не от грусти, а то злости», – сказал некогда в одном из видеороликов, посвященном программе MEDEVAC, ныне уже покойный Томаш Гаишман, сотрудник МВД Чехии, человек, считающийся архитектором чешской миграционной политики.

Только в 2018 году в рамках MEDEVAC за пределы Чехии для оказания медпомощи в местах гуманитарных катастроф было отправлено четырнадцать медицинских групп. Чешские врачи провели там 896 операций – кардиологических, гинекологических, офтальмологических, ортопедических… Ими также было осуществлено более 1200 диагностических обследований. Три экспедиции были предприняты с целью подготовки новых гуманитарных миссий в Ливане и Сенегале. В 2018 году проводилась также транспортировка больных из Афганистана для лечения в Чехии и осуществлялась подготовка украинского медицинского персонала в чешских больницах, а также состоялись занятия по повышению квалификации непосредственно в медучреждениях Украины.

В прошлом году чешской стороной в рамках программы MEDEVAC Ираку, Ливии, Нигерии и Украине были безвозмездно предоставлены финансовые средства на закупку оснащения и подготовку кадров.

В рамках миссий MEDEVAC в Иордании неоднократно побывал чешский ортопед Михал Буриан, врач пражской «Больницы «На Буловке»»: «В этой стране существует повсеместный недостаток врачей-ортопедов. Однако при этом там рождается множество детей с деформациями конечностей, которые необходимо исправлять еще в раннем отрочестве, но надлежащей медицинской помощи эти ребятишки не получают. Там просто не существует единой системы медицинской опеки, а с возрастом проблемы детей с деформациями конечностей только ухудшаются. Чем старше они становятся, тем более специализированная помощь им необходима, поэтому-то в эту страну и приезжают иностранные врачи. Мы, чешские специалисты, являемся одними из тех, кто умеет справляться с определенными диагнозами».

В Иорданию чешские врачи-ортопеды приезжают уже в девятый раз. Им знакомы практически все местные сотрудники, что позволяет обеспечить частичное послеоперационное наблюдение и продолжение лечения пациентов.

– «Наши иорданские подопечные в большинстве случаев проживают в лагерях для беженцев или же в деревнях. В стационар они попадают на ограниченное время. Продолжение лечения уже зависит от амбулаторий. После выписки пациенты отправляются по домам, поэтому-то нам необходимо сотрудничество с иорданскими врачами, которые продолжают нашу работу – наблюдают за пациентами, делают перевязки, последовательно ведут терапию и выравнивают деформации конечностей у больных. Именно поэтому мы в качестве поля деятельности выбрали Иорданию, а конкретно Амман, где работает много больниц и мы на протяжении долгих лет там поддерживаем связь с местными врачами».

Своих пациентов в Иордании чешские врачи после возвращения на родину продолжают консультировать также посредством современных каналов связи, например, Whatsapp и Facebook.

Участником программы MEDEVAC является также и физиотерапевт пражской «Всеобщей факультетской больницы» Петра Новакова. Она работала в Иордании и Украине.

«Эти два проекта кардинально отличаются друг от друга. В Украину мы ездим с группой физиотерапевтов, эрготерапевтов и других специалистов нашей больницы. Мы проводим курсы повышения квалификации, а также помогаем с развитием реабилитационных отделений. В настоящее время мы работаем в государственной больнице. Одновременно мы стараемся внести свою лепту в развитие системы подготовки специалистов нашего профиля», – рассказывает Петра Новакова.

В чем отличие Иордании?

– «В Иорданию я ездила в составе группы «Всеобщей факультетской больницы». Мы проводили физиотерапию пациентам, которых перед этим оперировали наши врачи или же тем, кому физиотерапевтическое лечение было показано. В Украине мы посвящали себя инструктажам и практическим занятиям на реабилитационном отделении. Кроме этого, подготовку у нас сейчас проходят пять специалисток по реабилитации, обучающихся в украинских университетах. Чешская сторона для них подготовила специальную программу по передаче опыта и повышению квалификации».

По мнению Петры Новаковой, чешская система обучения физиотерапевтов отличается высокой степенью проработанность, что позволяет добиваться хороших результатов. А еще, как считает врач, украинским коллегам, может быть полезен чешский опыт с переводом программы подготовки физиотерапевтов из структуры физкультурных факультетов в ведение медицинских факультетов. Чехия этот путь уже прошла и готова рассказать о совершенных ошибках.

Финансирует программу чешское правительство. Координацией работы занимается МВД, но узко сотрудничая несколькими ведомствами, в первую очередь с Министерством иностранных дел Чешской Республики.

«Отношение к нам в Украине изначально было более открытым. Там существует желание расширять сотрудничество далее на Запад, не ограничиваясь исключительно Чешской Республикой. Сотрудничество с украинскими специалистами всегда было на хорошем уровне. Возможно, в отличие от иорданских коллег, у украинских врачей существует более твердая уверенность в своих знаниях и навыках, и они не очень-то нуждаются в наших советах. В Иордании более длительное время понадобилось, чтобы завоевать доверие, как пациентов, так и коллег. Но и в этом случае нам удалось найти общий язык, что позволило проводить консультации по поводу применяемых методов терапии. Особую открытость и желание сотрудничать проявили медсестры в Иордании. Они работают очень хорошо. Несколько иначе все складывалось в отношениях с пациентами. Их доверие нам пришлось завоевывать дольше, особенно у женщин. Однако когда это удалось, то все было прекрасно. Конечно, я сужу по своему личному опыту», – говорит физиотерапевт Петра Новакова.

