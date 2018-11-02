Манеж будущего – без тигра и слона?

Владельцы традиционных чешских цирков утверждают, что всегда действовали строго в соответствии с буквой закона, не нарушая предписаний, и напоминают, что цирки в каждом крае Чешской Республики контролируются ветеринарным управлением. Новеллу о запрете деятельности цирков с животными готовит министр сельского хозяйства Мирослав Томан. Представители цирковой сцены требуют призвать их к обсуждению вопроса, прежде чем будут приняты необратимые, по их мнению, меры.

– Господин Томан или скорее господин Врабец из Министерства сельского хозяйства подготовили новеллу, о которой сами ничего не знают, но выслушивают мнение – извините, банды активистов, которые выкладывают перед ними неправдивые факты. Мы узнали об этом последними лишь в минувшую пятницу, и только из сообщений СМИ и в социальных сетях, и с этого дня стремимся что-то предпринять совместными усилиями. Ведь животные стали неотъемлемой частью традиции отечественного цирка, которая формировалась у нас в стране, можно сказать, на протяжении столетий,

– заявил в интервью «Чешскому Радио» Гынек Навратил, директор цирка Humberto, в котором работают артисты и дрессировщики не только из Чехии, но также из Германии, Венгрии, Узбекистана, Израиля, Мексики и Колумбии.

«О нас без нас»

Откуда следует вывод представителей цирка о том, что министерство инициировало подготовку законопроекта именно на основе обращения активистов?

– Активисты похвастались своими «успехами» в эфире общественных каналов телевидения. Они приглашены к обсуждению этого вопроса, в отличие от нас, что нам не нравится. Мы считаем, что в группу экспертов, призванных к решению, министерство должно пригласить хотя бы одного представителя чешского цирка. В целом у нас складывается впечатление, что все это происходит в результате давления в процессе принятия политического решения. В прошлом году решался вопрос меховых ферм, в нынешнем году под ударом оказались цирки, хотя никаких доказательств о том, что у нас используются жестокие методы обращения с животными, нам не предоставляли. Мы постоянно у всех на виду, и я не понимаю, в связи с чем нас подозревают в истязании животных.

Защитники прав животных – между этикой и поджогом

– Возможно, в связи с тем, что в ходе полицейского рейда в частном зоопарке Башть в районе Прага-восток были установлены факты нелегального умерщвления тигров. Зоопарк принадлежал Лудвику Бероусеку, члену известной цирковой фамилии. Бероусек разводил тигров, передавал их трупы для разделки и изготовления препаратов традиционной китайской медицины…

– Разумеется, что это как-то повлияло на нынешнюю инициативу, однако, как вы сами упоминаете, цирк как таковой здесь в целом ни при чем. После этого полицейского рейда мы зарегистрировали нарастание числа протестных акций, которые, по нашему мнению, были нелогичными и что касается митинга зоозащитной НКО Svoboda zvířat, он носил довольно агрессивный характер. Я несколько раз предлагал активистам побывать у нас и ознакомиться с условиями содержания и дрессировки наших животных. Доступ в наше закулисье тоже открыт, достаточно купить специальный входной билет.

Недавно в Чешских Будейовицах активисты подожгли контейнер с кормом на территории цирка, владельцем которого является мой дядя. Контейнер находился совсем близко от помещения, где содержатся животные, то есть могла произойти трагедия. То есть что это за зоозащитники, если они прибегают к таким методам защиты?

– Все больше стран, тем не менее, отказываются от цирков, где дрессируют животных, присоединяются к категории государств, продвигающих тренд этичных цирков. Зоозащитники обращают, помимо прочего, внимание на то, что цирковых зверей содержат в тесных клетках и животным в цирке невозможно создать условия для нормальной физической активности. Разве это не так?

– Я бы с этим не согласился – например, нашим слонам предоставлена даже большая площадь, чем слонам в зоопарках. Вы можете в этом сами убедиться – это участок 100 x 100 м, в зоопарке площадь действительно меньше. Среди наших питомцев – три африканских слона. И площади для обитания диких зверей в нашем цирке также достаточно обширны и отвечают гигиеническим и другим нормативам. При этом мы ежегодно стремимся их расширять, однако все связано с финансами, и не все наши планы сразу удается реализовать. Однозначно то, что цирковые звери давным-давно не живут в тесных клетках,

– отметил Гынек Навратил, директор Humberto, одного из самых цирков страны.